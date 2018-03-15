Власти США поддержали решение Великобритании о высылке российских дипломатов
Атака в Солсбери вписывается в модель поведения Москвы, заявили в Белом доме. В администрации Дональда Трампа подчеркнули, что Россия подрывает суверенитет и безопасность стран во всем мире и пытается дискредитировать западную демократию, передает агентство «Рейтер».
После отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля Лондон решил выслать 23 российских дипломата. На заседании Совбеза ООН Великобритания и США обвинили Россию в нарушении Конвенции о запрещении химоружия. В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что вещество, которым отравились жители Солсбери, было произведено не в России, а в Великобритании.
Комментарии5
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minerr 15 марта 2018 | 04:36
////Атака в Солсбери вписывается в модель поведения Москвы////
А вот если бы на Лондон сбросили атомную бомбу или 10 тонн Orange Agent это вписывалось бы в модель поведения Вашингтона.
nf5096004 15 марта 2018 | 04:45
minerr: ну так ведь не бомбу бросили, а отравили. Почти как Литвиненко. Сами хвастались, что мстить будут предателям. Стиль определенных органов еще со времен СССР. Троцкого тоже убили, не сразу, через много лет, но все-таки убили. Поэтому, не обижайтесь, когда вас в чем-то обвиняют. Доказывайте, только без эмоций и воплей.
sergei_tn 15 марта 2018 | 04:41
Сам такой - это классика :)
che21 15 марта 2018 | 05:06
Англичане,вонючки слабаки, ваших детей насилуют мусульмане и ваших граждан убивают и травят как крыс путинские,вы чмошники такие же как и русские..
Тьфу на вас!
condor00 15 марта 2018 | 05:08
"...вписывается в модель..." - Ну- ка, сейчас я скажу это в суде Великобритании о бандитах-соучастниках из этой страны, вместе с бандитами из России, участвующих в моём ограблении и что, суд займёт мою сторону? Больные, а не демократия...