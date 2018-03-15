Истребитель ВМС США разбился у берегов Флориды
Это был F/A-18 Hornet. Оба пилота успели катапультироваться. В настоящий момент ведутся поиски самолета и летчиков, сообщает Fox News со ссылкой на источник. Причины крушения пока неизвестны.
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Это был F/A-18 Hornet. Оба пилота успели катапультироваться. В настоящий момент ведутся поиски самолета и летчиков, сообщает Fox News со ссылкой на источник. Причины крушения пока неизвестны.
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