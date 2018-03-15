Конституционный суд сегодня рассмотрит жалобу осужденного за вырубку деревьев на своем участке
Житель Сочи получил крупный штраф и полтора года условно. Мужчина вырубил на своем участке мушмулу и три лианы-глицинии, которые внесены в список охраняемых зеленых насаждений. В своем иске заявитель просит признать местный закон не соответствующим Конституции.
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