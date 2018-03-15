Премьер-министр Словакии готов покинуть свой пост из-за убийства журналиста

«Если президент примет мое предложение, я готов уйти в отставку завтра»,— заявил Роберт Фицо. Журналист Ян Куциак и его невеста были убиты в конце февраля. Перед смертью репортер расследовал связи итальянской мафии с местными политиками. Его гибель вызвала массовые протесты. В отставку ушли министр культуры, курирующий СМИ, и глава МВД, а также два помощника премьера.