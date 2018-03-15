Постпред России при ООН заявил, что химоружие «Новичок» могло быть произведено в Великобритании
В Российской Федерации никогда не велась разработка этого нервно-паралитического вещества, подчеркнул Василий Небензя. Его слова приводят информагентсва. В Лондоне ранее заявили, что за массовым отравлением в Солсбери стоит Россия, потому что против бывшего офицера ГРУ применили яд, изобретенный в СССР. На заседании Совбеза ООН Василий Небензя сказал, что в середине 90-х западные спецслужбы вывезли из России ряд специалистов и документы, чтобы продолжить разработку новых отравляющих веществ. В свою очередь, британский постпред при ООН Джонатан Аллен обвинил Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.
В ответ на инцидент в Солбери Лондон вышлет 23 российских дипломата. На чемпионат мира по футболу в России не приедут члены правительства и королевской семьи.
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