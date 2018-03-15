В США учитель на уроке случайно ранил школьника из пистолета

Инцидент произошел в Калифорнии на занятиях по общественной безопасности. Преподаватель, который также служит в полиции, направил пистолет в потолок и нажал на спусковой крючок, чтобы убедиться, что он разряжен. Но прогремел выстрел, рикошетом был легко ранен 17-летний юноша, передают местные СМИ.

Ранее после стрельбы в школе во Флориде президент Дональд Трамп предложил вооружить всех учителей.