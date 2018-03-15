В США учитель на уроке случайно ранил школьника из пистолета
Инцидент произошел в Калифорнии на занятиях по общественной безопасности. Преподаватель, который также служит в полиции, направил пистолет в потолок и нажал на спусковой крючок, чтобы убедиться, что он разряжен. Но прогремел выстрел, рикошетом был легко ранен 17-летний юноша, передают местные СМИ.
Ранее после стрельбы в школе во Флориде президент Дональд Трамп предложил вооружить всех учителей.
Комментарии2
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hruk Алексей Майоров 15 марта 2018 | 02:17
Он бы ещё себе в лоб направил. Идиотов полно и там, и здесь. Нужна защита от дурака) Предлагаю вооружить учителей игрушечными пистолетами)
olenenok_zed 15 марта 2018 | 02:39
дак он спас чью то жизнь )))