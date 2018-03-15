Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, которую вызвали на допрос, вернулась на Украину
Она прилетела в Киев из Мюнхена. На вопрос была ли она в России, Савченко не ответила, передает канал «112». Ранее в Верховной Раде заявили, что депутат могла сбежать в Россию. Савченко покинула страну в понедельник, в тот же день СБУ вызвала ее на допрос по делу главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке терактов.
Комментарии2
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thesonhuman 15 марта 2018 | 02:15
Рубан толковый, прямой, немногословный, порядочный мужик, жаль если такого человека затравят.
perrrkele_satttana 15 марта 2018 | 02:21
так же она отказалась на вопрос "встречалась ли она с Чан Кай Ши, депутаном Слуцким, Моторылой с гивями и заключала ли договор с кайзером Вильгельмом" - Надежда вообще не отвечает дегенератам на дебильные вопросы. Бандеровка!