В Оренбургской области похоронили военнослужащего, погибшего в Сирии
Приехали вице-губернатор, военные и чиновники. Панихида прошла с оркестром и оружейным салютом, сообщают местные СМИ. По информации РИА «Оренбуржье», 22-летний Владимир Пономарев служил по контракту и попал под обстрел вместе с двумя военными. Они погибли на месте, а он скончался в госпитале в Москве. Официально о гибели Пономарева в Минобороны не сообщали. Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team предположила, что молодой человек погиб в районе Восточной Гуты.
Комментарии1
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salut__521 15 марта 2018 | 03:11
//Приехали вице-губернатор, военные и чиновники. //
Сон ему сейчас снится — вот те на:
Гроб среди квартиры,
На его похорона
Съехались вампиры....