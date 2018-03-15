В Оренбургской области похоронили военнослужащего, погибшего в Сирии

Приехали вице-губернатор, военные и чиновники. Панихида прошла с оркестром и оружейным салютом, сообщают местные СМИ. По информации РИА «Оренбуржье», 22-летний Владимир Пономарев служил по контракту и попал под обстрел вместе с двумя военными. Они погибли на месте, а он скончался в госпитале в Москве. Официально о гибели Пономарева в Минобороны не сообщали. Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team предположила, что молодой человек погиб в районе Восточной Гуты.