В Москве сегодня простятся с Олегом Табаковым
Гражданская панихида начнется в полдень в Московском художественном театре, который он возглавлял. Знаменитого актера похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с могилами Леонида Броневого и Владимира Зельдина. Олегу Табакову было 82 года.
Комментарии1
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bergosio 15 марта 2018 | 03:08
Правильно положенный бутерброд коту Матроскину)