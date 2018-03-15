Власти США поддержали решение Великобритании о высылке российских дипломатов

Атака в Солсбери вписывается в модель поведения Москвы, заявили в Белом доме. В администрации Дональда Трампа подчеркнули, что Россия подрывает суверенитет и безопасность стран во всем мире и пытается дискредитировать западную демократию, передает агентство «Рейтер».

После отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля Лондон решил выслать 23 российских дипломата. На заседании Совбеза ООН Великобритания и США обвинили Россию в нарушении Конвенции о запрещении химоружия. В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что вещество, которым отравились жители Солсбери, было произведено не в России, а в Великобритании.