Власти США поддержали решение Великобритании о высылке российских дипломатов
Атака в Солсбери вписывается в модель поведения Москвы, заявили в Белом доме. В администрации Дональда Трампа подчеркнули, что Россия подрывает суверенитет и безопасность стран во всем мире и пытается дискредитировать западную демократию, передает агентство «Рейтер».
После отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля Лондон решил выслать 23 российских дипломата. На заседании Совбеза ООН Великобритания и США обвинили Россию в нарушении Конвенции о запрещении химоружия. В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что вещество, которым отравились жители Солсбери, было произведено не в России, а в Великобритании.
Комментарии10
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jetsam 15 марта 2018 | 02:14
"Василий Небензя заявил, что вещество, которым отравились жители Солсбери, было произведено не в России, а в Великобритании. "
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хм, а чего ныли что вам не дали пробу? вы и без пробы вы сразу определили изготовителя!
молодец. второй суходрищенко-онищенко.
* ктса, "новичок" готовится легко - бутылка боржоми, пакет молока из белоруссии, немного молдавского вина с турецким помидором, и - секретный ингредиент - боярышник тагильского разлива....
gonduras_on_kolima 15 марта 2018 | 02:17
jetsam: // и - секретный ингредиент - боярышник тагильского разлива.... //
Достаточно одной табл.. тьфу ты, боярки.
Нормальному пиплу это смерть, а для портянки норма жизни.
anganor 15 марта 2018 | 02:17
Вообще то убийства на чужой территории прекрасно вписываются в модель поведения на чужой территории и Англии и СЩА. У них давние традиции убийств и покушений на чужой территории, список огромный. Это как маньяк обвиняющий другого человека без доказательств.
idruker 15 марта 2018 | 02:18
anganor: Не ври.
salut__521 15 марта 2018 | 02:45
anganor: ты Небензи не родственник, случаем?.. Такая ж аргументация идиота с перекладыванием с больной головы на здоровую.
ys171717 15 марта 2018 | 02:28
Только бойкот! Изнутри и снаружи.
whocares 15 марта 2018 | 02:56
А слабо в Америке замочить кого-нибудь?
bergosio 15 марта 2018 | 02:57
Все бы было хорошо, если бы не репутация ...
bergosio 15 марта 2018 | 02:59
bergosio: И не иррациональный норов
zemljanka 15 марта 2018 | 03:02
Знает.