Премьер-министр Словении Миро Церар заявил, что уходит в отставку
Как отмечает агентство «Рейтер», глава правительства решил покинуть свой пост после того, как Верховный суд Словении отменил результаты референдума о крупном железнодорожном проекте. Это была самая масштабная инвестиционная программа правительства.
Комментарии1
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pravdoiskatel 15 марта 2018 | 01:39
Так поступают политики в мире людей, то есть в цивилизованном мире. До которого России как до Луны.