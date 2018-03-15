Алексей Навальный не исключил акций протеста на следующий день после выборов
Политик сказал в эфире «Эха Москвы», что 18 марта акций не планируется, а 19-го – как получится. По словам Навального, поводом для уличных протестов могут стать массовые фальсификации на выборах. Он подчеркнул, что его сторонники будут действовать «законно, исходя из политической ситуации».
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
fresh_breeze 15 марта 2018 | 01:28
Снова придёт пять тысяч на всю Россию? Или на этот раз МБХ выложится по полной?
Ох, разорите вы его, бездельники российские...
tks 15 марта 2018 | 01:33
fresh_breeze: Главное, чтобы путинги разорением для виолончелистов не стали ))) ведь негоже таким талантливым музыкантам, и тем более Кентам Самого (!!) в разорении пребывать )))
tks 15 марта 2018 | 01:31
Алексей! Не совершайте глупости!! Пока не поздно, призовите своих сторонников голосовать за любого кандидата, кроме Путэна!! А там, после проката ВВП - довести до второго тура, где уже и объявить бойкот!!
fresh_breeze 15 марта 2018 | 01:43
tks:
У большинства его сторонников ещё нет избирательного права. Поэтому они, по его призыву, будут бойкотировать выборы. Голос вождя услышан.