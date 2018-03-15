Верховный суд сегодня рассмотрит иск главы штаба Григория Явлинского о бездействии Центризбиркома
Николай Рыбаков считает, что трансляция послания президента Федеральному собранию и показ фильма Оливера Стоуна о Путине нарушают права других кандидатов в президенты. Суд просят выделить Григорию Явлинскому тот же объем эфирного времени, которое использовал Владимир Путин.
Комментарии5
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yuryr 15 марта 2018 | 01:20
Хороший, правильный иск. Интересно, в какой формулировке его отвергнет ВС :-(
master_analitik 15 марта 2018 | 01:22
yuryr:
Явлинский - старый пердун, поэтому к иску его штаба следует отнестись со всей серьезностью!
yuryr 15 марта 2018 | 01:25
master_analitik: Идиотизм это - оценивать содержательную сторону вопроса по второстепенным "вкусовым" критериям.
kukrynx 15 марта 2018 | 01:43
master_analitik: Намного серьёзней. Примерно как к "международному казачьему суду".
Правда там ещё более старые ряжанные пердуны
salut__521 15 марта 2018 | 01:35
Федеральное собрание....Верховный суд....Ценризбирком.... Какие славные названия! Такое ощущение, что перед нами развитое современное демократическое общество равных и свободных граждан, а вовсе не пошлый фашистско-диктаторский режим с элементами людоедного правления.