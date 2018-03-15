Постпред России при ООН обвинил Великобританию в производстве химоружия «Новичок»
В Российской Федерации никогда не велась разработка этого нервно-паралитического вещества, подчеркнул Василий Небензя. В Лондоне ранее заявили, что за массовым отравлением в Солсбери стоит Россия, потому что против бывшего офицера ГРУ применили яд, изобретенный в СССР. На заседании Совбеза ООН Василий Небензя сказал, что в середине 90-х западные спецслужбы вывезли из России ряд специалистов и документы, чтобы продолжить разработку новых отравляющих веществ. В свою очередь, британский постпред при ООН Джонатан Аллен обвинил Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.
В ответ на инцидент в Солбери Лондон вышлет 23 российских дипломата. На чемпионат мира по футболу в России не приедут члены правительства и королевской семьи.
Комментарии41
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trans 15 марта 2018 | 01:09
Теперь ждем пургу от Пескова, Небздя уже высказался.
danko_fuflo 15 марта 2018 | 01:12
trans: я согласен с Постпредом России при ООН.
gonduras_on_kolima 15 марта 2018 | 01:15
danko_fuflo: // я согласен с Постпредом России при ООН. //
Слышь, Фуфло, ты хоть раз в жизни прочёл текст, который комментируешь?
А линия поведения "самдурак" при нормальном психическом развитии человека перестаёт употребляться в среднем школьном возрасте.
peshehonez 15 марта 2018 | 01:30
"Постпред России при ООН обвинил Великобританию в производстве химоружия «Новичок»"
вот это по-нашему!!!
хода нет - ходи с бубей
eduard_r 15 марта 2018 | 01:37
peshehonez: "Сам дурак" и "энто усё русофобия" - самое большое достижение путинской дипломатии. И вопрос, раз не разрабатывали, тогда что было уничтожено по договору в прошлом сентябре?
pmasel 15 марта 2018 | 01:45
peshehonez: Классика, даже скучно. Хоть бы сказал "Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?"
master_analitik 15 марта 2018 | 01:17
danko_fuflo:
Я тоже! Для англичан убить - это то же самое что плюнуть или сходить в сортир, в котором рано или поздно Россия замочит всех засранцев-русофобов...
aleksandr39 15 марта 2018 | 01:26
master_analitik: ТЫ имеешь ввиду убитого у стен Кремля Бориса Немцова , Боровика ,Талькова ,Федорова ,Старовойтову ,Магницко ,Политковскую и еще еще несколько тысяч убитых ??.
master_analitik 15 марта 2018 | 01:31
aleksandr39:
Это что?! Только в Ираке, Ливии, Сирии уже благодаря таким правозащитникам как англичане, погибли несколько миллионов человек... и еще сколько погибнет.
bozman1944 15 марта 2018 | 01:37
master_analitik: Ходи и оглядывайся, чтобы тебя не замочили.
aleksandr39 15 марта 2018 | 01:43
master_analitik: А еще Россия финансирует ОПГ " днр -лугандон " боевики -наемники которого уже убили 10 тысяч мирных украинцев .
aleksandr39 15 марта 2018 | 01:21
danko_fuflo: Россия от " И Х Т А М Н Е Т " перешла к " Э Т О Н Е М Ы " .
igorkot__1 15 марта 2018 | 01:27
Этого Небензя можно смело переменовать в Непездю. Очередной гопник в ООН.
tks 15 марта 2018 | 01:27
danko_fuflo: Стань Муцием Сцеволой, ручонку свою в костер положи, ведь если ты прав, то она не сгорит ))) и ты будешь продолжать кропать по клаве )))
fresh_breeze 15 марта 2018 | 01:35
danko_fuflo:
Королевская семья не приедет на чемпионат, а мы так надеялись увидеть их милые сердцу каждого русского... лица. )))
metlag 15 марта 2018 | 01:40
fresh_breeze: Понимаешь, голубок, на этот чемпионат, видимо уже никто не приедет.
Как-то так ощущается, может китайцы и немного африканцев и будет. Остальным объяснят, что в России очень опасно и лучше не рисковать.
Но уж если поедете то заранее примите антидот. И все.
Такая печалька.
rsilk 15 марта 2018 | 01:13
trans: ДипПочта с Аргентины прибыла!
doch_nic 15 марта 2018 | 01:18
rsilk: Зачем, идиотов они научились изображэать без всякого кокса. По прикажу.
Обцычная тактика мелкого жулика.
Когда егол ловят с чужим кошщельком и начингают чистить морду, то он орет что ему его подкинули.
Здесь тактика аналогична.
тем больнее будут бить.
nikitin43 15 марта 2018 | 01:19
rsilk: психоз и истерика на почве ломки по империи , фантомные боли ... ну и понос от страха.
eule 15 марта 2018 | 01:23
trans: Эхоопять врет. Вот что сказал Небензя на самом деле:
«Мы с вами здесь не химики. Я вам приведу мнение одного профессионального химика: чтобы британские специалисты с полной уверенностью могли установить, что этот газ именно "Новичок", а не какой-либо иной, им обязательно нужно иметь так называемый контрольный стандарт. Чтобы доказать, что это то самое соединение, его нужно сравнить с соответствующим стандартом. Если они говорят, что это газ "Новичок", то у них априори есть стандарт этого вещества, значит, есть коллекция и формула...Иначе говоря, если Великобритания уверена, что это газ "Новичок", то она имеет его химическую формулу, его образцы и сама способна его производить".
nikitin43 15 марта 2018 | 01:40
eule: обычная портянка небензя - что ему написали то и болтанул , для того чтоб думать голова нужна и коксу меньше нюхать.
tks 15 марта 2018 | 01:10
Путистам стоит внимательно почитать социально-психологические исследования по истории Третьего Рейха.
Нацисты "палились" на вранье очень просто: по "обвинению в зеркале". Это когда свои качества и свойства оппоненту приписывают, и в этом же его обвиняют ))) не понимая при этом, что нельзя приписать оппоненту то, что у него напрочь отсутствует.
prusol 15 марта 2018 | 01:14
tks: Эта практика была не только в "Третьем Рейхе".
tks 15 марта 2018 | 01:23
prusol: В сталинском СССР было тоже, в маоистском Китае, полпотовской Камбодже, а также во многих африканских странах, где кадры типа Бокассы, Мугабе или Дювалье у власти были.
us101 15 марта 2018 | 01:11
Стадо пересмешников!
andre5 15 марта 2018 | 01:11
После окочуркина было поручено уйти в полный неадекват?
garaal 15 марта 2018 | 01:12
"проклятая гейропа и англичанка гадит сволочь" Аихтамнет ! НАДО НАУЧИТЬСЯ ШИТЬ ТРУСЫ СВОИМ ХОККЕИСТАМ А ПОТОМ РАЗИВАТЬ ПАСТЬ !!!
agamasat 15 марта 2018 | 01:17
шут гороховый. Для кремлевских деятелей уже пора готовить суд, подобный Нюрнбергу над нацистами Германии.
fresh_breeze 15 марта 2018 | 01:38
agamasat:
Сперва победить надо, а потом Нюрнберг готовить. А то как бы вас самих потом не потащили в аналог Нюрнберга.
sveklotron_7 15 марта 2018 | 01:18
НУ так и есть. Британские свиньи сами производят отраву, в Сирию ее поставляют бармалеям, а на других валят, сволочи, вонючие.
Подлее нет народца, чем мелкобриты. Своя гегемония пролетела как фанерка над Парижем, делать нечего, как - кормиться от объедков текущего гегемона.
jetsam 15 марта 2018 | 01:20
Гоголь. Ревизор. 1836г.
явл. 15: "Унтер-офицерша налгала вам, будто бы я ее высек; она врет, ей-богу, врет. Она сама себя высекла".
* 181 год прошел с того момента, но в россии НИЧЕГО не изменилось в плане вранья...
salut__521 15 марта 2018 | 01:25
"Сам дурак" получилось у Небензи элегантно, но скучновато и пошловато. Вообще-то, я подозреваю, что в африканском языке слово небензя - это осёл.
komar 15 марта 2018 | 01:26
ЭМ соврамши!
Слушал внимательно трансляцию заседание СБ ООН. Г-н Небензя такого не говорил!
ys171717 15 марта 2018 | 01:28
Убили старика и его дочь... Гниды! А теперь с больной головы на здоровую...
Результат деятельности шайки Урфина Джюса: 23 млн нищих россиян, безработица, инфляция тотальная коррупция, сплошная цензура, стукачество, зависимые суды, оппонетнов не допускают до выборов, война против Украины и Грузии, поддержка сирийского и чеченского людоедов, НАТО окружает, разведка подорвана.
Только бойкот!
sveklotron_7 15 марта 2018 | 01:37
ys171717: Убили старика и его дочь... Гниды!
Вообще то "старик с дочерью" еще живы...Или тебя господа в пробковых шлемах уже оповестили какая судьба им предуготована?
sveklotron_7 15 марта 2018 | 01:35
Как же сборная Англии будет играть без официальных чиновников и членов королевской семьи?
sparky 15 марта 2018 | 01:36
Оuо, где нашелся главный химик России.
Интересно, он сколько до этого заявления употребил С2H5OH. А может запал на "Боярышник".
mavreh 15 марта 2018 | 01:42
А ведь это х..ло и до реальной войны доведёт, ему-то что - сам и все свои в убежищах будут.
Там прожить лет 100 можно. С комфортом.
Если дело дойдёт до потери власти - он войну начнёт не задумываясь, зуп даю.
mariner 15 марта 2018 | 01:43
А разве большевики хоть раз хоть в чём-то сознавались?!
drtomsky 15 марта 2018 | 01:44
Кто обычно громче всех кричит: «Держи вора!»?
che21 15 марта 2018 | 01:44
Запустил дурочку,с боььной головы на здоровую!