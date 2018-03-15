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01:05, 15 марта 2018

Постпред России при ООН обвинил Великобританию в производстве химоружия «Новичок»

В Российской Федерации никогда не велась разработка этого нервно-паралитического вещества, подчеркнул Василий Небензя. В Лондоне ранее заявили, что за массовым отравлением в Солсбери стоит Россия, потому что против бывшего офицера ГРУ применили яд, изобретенный в СССР. На заседании Совбеза ООН Василий Небензя сказал, что в середине 90-х западные спецслужбы вывезли из России ряд специалистов и документы, чтобы продолжить разработку новых отравляющих веществ. В свою очередь, британский постпред при ООН Джонатан Аллен обвинил Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.
В ответ на инцидент в Солбери Лондон вышлет 23 российских дипломата. На чемпионат мира по футболу в России не приедут члены правительства и королевской семьи.

Комментарии

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trans 15 марта 2018 | 01:09

Теперь ждем пургу от Пескова, Небздя уже высказался.

danko_fuflo 15 марта 2018 | 01:12

trans: я согласен с Постпредом России при ООН.

gonduras_on_kolima 15 марта 2018 | 01:15

danko_fuflo: // я согласен с Постпредом России при ООН. //
Слышь, Фуфло, ты хоть раз в жизни прочёл текст, который комментируешь?
А линия поведения "самдурак" при нормальном психическом развитии человека перестаёт употребляться в среднем школьном возрасте.

peshehonez 15 марта 2018 | 01:30

"Постпред России при ООН обвинил Великобританию в производстве химоружия «Новичок»"

вот это по-нашему!!!

хода нет - ходи с бубей

eduard_r 15 марта 2018 | 01:37

peshehonez: "Сам дурак" и "энто усё русофобия" - самое большое достижение путинской дипломатии. И вопрос, раз не разрабатывали, тогда что было уничтожено по договору в прошлом сентябре?

pmasel 15 марта 2018 | 01:45

peshehonez: Классика, даже скучно. Хоть бы сказал "Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?"

master_analitik 15 марта 2018 | 01:17

danko_fuflo:

Я тоже! Для англичан убить - это то же самое что плюнуть или сходить в сортир, в котором рано или поздно Россия замочит всех засранцев-русофобов...

aleksandr39 15 марта 2018 | 01:26

master_analitik: ТЫ имеешь ввиду убитого у стен Кремля Бориса Немцова , Боровика ,Талькова ,Федорова ,Старовойтову ,Магницко ,Политковскую и еще еще несколько тысяч убитых ??.

master_analitik 15 марта 2018 | 01:31

aleksandr39:
Это что?! Только в Ираке, Ливии, Сирии уже благодаря таким правозащитникам как англичане, погибли несколько миллионов человек... и еще сколько погибнет.

bozman1944 15 марта 2018 | 01:37

master_analitik: Ходи и оглядывайся, чтобы тебя не замочили.

aleksandr39 15 марта 2018 | 01:43

master_analitik: А еще Россия финансирует ОПГ " днр -лугандон " боевики -наемники которого уже убили 10 тысяч мирных украинцев .

aleksandr39 15 марта 2018 | 01:21

danko_fuflo: Россия от " И Х Т А М Н Е Т " перешла к " Э Т О Н Е М Ы " .

igorkot__1 15 марта 2018 | 01:27

Этого Небензя можно смело переменовать в Непездю. Очередной гопник в ООН.

tks 15 марта 2018 | 01:27

danko_fuflo: Стань Муцием Сцеволой, ручонку свою в костер положи, ведь если ты прав, то она не сгорит ))) и ты будешь продолжать кропать по клаве )))

fresh_breeze 15 марта 2018 | 01:35

danko_fuflo:

Королевская семья не приедет на чемпионат, а мы так надеялись увидеть их милые сердцу каждого русского... лица. )))

metlag 15 марта 2018 | 01:40

fresh_breeze: Понимаешь, голубок, на этот чемпионат, видимо уже никто не приедет.
Как-то так ощущается, может китайцы и немного африканцев и будет. Остальным объяснят, что в России очень опасно и лучше не рисковать.
Но уж если поедете то заранее примите антидот. И все.
Такая печалька.

rsilk 15 марта 2018 | 01:13

trans: ДипПочта с Аргентины прибыла!

doch_nic 15 марта 2018 | 01:18

rsilk: Зачем, идиотов они научились изображэать без всякого кокса. По прикажу.
Обцычная тактика мелкого жулика.
Когда егол ловят с чужим кошщельком и начингают чистить морду, то он орет что ему его подкинули.
Здесь тактика аналогична.
тем больнее будут бить.

nikitin43 15 марта 2018 | 01:19

rsilk: психоз и истерика на почве ломки по империи , фантомные боли ... ну и понос от страха.

eule 15 марта 2018 | 01:23

trans: Эхоопять врет. Вот что сказал Небензя на самом деле:
«Мы с вами здесь не химики. Я вам приведу мнение одного профессионального химика: чтобы британские специалисты с полной уверенностью могли установить, что этот газ именно "Новичок", а не какой-либо иной, им обязательно нужно иметь так называемый контрольный стандарт. Чтобы доказать, что это то самое соединение, его нужно сравнить с соответствующим стандартом. Если они говорят, что это газ "Новичок", то у них априори есть стандарт этого вещества, значит, есть коллекция и формула...Иначе говоря, если Великобритания уверена, что это газ "Новичок", то она имеет его химическую формулу, его образцы и сама способна его производить".

nikitin43 15 марта 2018 | 01:40

eule: обычная портянка небензя - что ему написали то и болтанул , для того чтоб думать голова нужна и коксу меньше нюхать.

tks 15 марта 2018 | 01:10

Путистам стоит внимательно почитать социально-психологические исследования по истории Третьего Рейха.
Нацисты "палились" на вранье очень просто: по "обвинению в зеркале". Это когда свои качества и свойства оппоненту приписывают, и в этом же его обвиняют ))) не понимая при этом, что нельзя приписать оппоненту то, что у него напрочь отсутствует.

prusol 15 марта 2018 | 01:14

tks: Эта практика была не только в "Третьем Рейхе".

tks 15 марта 2018 | 01:23

prusol: В сталинском СССР было тоже, в маоистском Китае, полпотовской Камбодже, а также во многих африканских странах, где кадры типа Бокассы, Мугабе или Дювалье у власти были.

(комментарий скрыт)

us101 15 марта 2018 | 01:11

Стадо пересмешников!

andre5 15 марта 2018 | 01:11

После окочуркина было поручено уйти в полный неадекват?

garaal 15 марта 2018 | 01:12

"проклятая гейропа и англичанка гадит сволочь" Аихтамнет ! НАДО НАУЧИТЬСЯ ШИТЬ ТРУСЫ СВОИМ ХОККЕИСТАМ А ПОТОМ РАЗИВАТЬ ПАСТЬ !!!

agamasat 15 марта 2018 | 01:17

шут гороховый. Для кремлевских деятелей уже пора готовить суд, подобный Нюрнбергу над нацистами Германии.

fresh_breeze 15 марта 2018 | 01:38

agamasat:

Сперва победить надо, а потом Нюрнберг готовить. А то как бы вас самих потом не потащили в аналог Нюрнберга.

sveklotron_7 15 марта 2018 | 01:18

НУ так и есть. Британские свиньи сами производят отраву, в Сирию ее поставляют бармалеям, а на других валят, сволочи, вонючие.
Подлее нет народца, чем мелкобриты. Своя гегемония пролетела как фанерка над Парижем, делать нечего, как - кормиться от объедков текущего гегемона.

jetsam 15 марта 2018 | 01:20

Гоголь. Ревизор. 1836г.
явл. 15: "Унтер-офицерша налгала вам, будто бы я ее высек; она врет, ей-богу, врет. Она сама себя высекла".

* 181 год прошел с того момента, но в россии НИЧЕГО не изменилось в плане вранья...

salut__521 15 марта 2018 | 01:25

"Сам дурак" получилось у Небензи элегантно, но скучновато и пошловато. Вообще-то, я подозреваю, что в африканском языке слово небензя - это осёл.

komar 15 марта 2018 | 01:26

ЭМ соврамши!
Слушал внимательно трансляцию заседание СБ ООН. Г-н Небензя такого не говорил!

ys171717 15 марта 2018 | 01:28

Убили старика и его дочь... Гниды! А теперь с больной головы на здоровую...
Результат деятельности шайки Урфина Джюса: 23 млн нищих россиян, безработица, инфляция тотальная коррупция, сплошная цензура, стукачество, зависимые суды, оппонетнов не допускают до выборов, война против Украины и Грузии, поддержка сирийского и чеченского людоедов, НАТО окружает, разведка подорвана.
Только бойкот!

sveklotron_7 15 марта 2018 | 01:37

ys171717: Убили старика и его дочь... Гниды!

Вообще то "старик с дочерью" еще живы...Или тебя господа в пробковых шлемах уже оповестили какая судьба им предуготована?

sveklotron_7 15 марта 2018 | 01:35

Как же сборная Англии будет играть без официальных чиновников и членов королевской семьи?

sparky 15 марта 2018 | 01:36

Оuо, где нашелся главный химик России.
Интересно, он сколько до этого заявления употребил С2H5OH. А может запал на "Боярышник".

mavreh 15 марта 2018 | 01:42

А ведь это х..ло и до реальной войны доведёт, ему-то что - сам и все свои в убежищах будут.
Там прожить лет 100 можно. С комфортом.
Если дело дойдёт до потери власти - он войну начнёт не задумываясь, зуп даю.

mariner 15 марта 2018 | 01:43

А разве большевики хоть раз хоть в чём-то сознавались?!

drtomsky 15 марта 2018 | 01:44

Кто обычно громче всех кричит: «Держи вора!»?

che21 15 марта 2018 | 01:44

Запустил дурочку,с боььной головы на здоровую!

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