"Постпред России при ООН обвинил Великобританию в производстве химоружия «Новичок»"

В Российской Федерации никогда не велась разработка этого нервно-паралитического вещества, подчеркнул Василий Небензя. В Лондоне ранее заявили, что за массовым отравлением в Солсбери стоит Россия, потому что против бывшего офицера ГРУ применили яд, изобретенный в СССР. На заседании Совбеза ООН Василий Небензя сказал, что в середине 90-х западные спецслужбы вывезли из России ряд специалистов и документы, чтобы продолжить разработку новых отравляющих веществ. В свою очередь, британский постпред при ООН Джонатан Аллен обвинил Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.

В ответ на инцидент в Солбери Лондон вышлет 23 российских дипломата. На чемпионат мира по футболу в России не приедут члены правительства и королевской семьи.