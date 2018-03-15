Пользователь твиттера, называвший себя «испанским диспетчером», получал деньги из России
Пользователь твиттера, называвший себя «испанским диспетчером», который якобы видел украинские истребители в районе крушения малазийского «Боинга», получал деньги из России. Его аккаунт разоблачила расследовательская группа RISE Project.
Твиттер-аккаунт spainbuca вел испанец Хосе Карлос Барриос Санчес. Он никогда не работал авиадиспетчером и не был на территории Украины – выяснило «Радио Свобода» и расследовательская группа RISE Project. Мужчина увтерждает, что его посты хорошо оплачивались из России. Якобы за все время сотрудничества с телеканалом Russia Today он получил почти 50 тысяч долларов. Впрочем, RT опровергли, что платили гонорары человеку, представившемуся «испанским диспетчером».
Твит, в котором говорилось непосредственной близости сбитого рейса MH17 и пары украинских истребителей, часто использовался для того, чтобы обвинить в атаке Киев. Однако сразу после публикации многие задались вопросом – что делает испанский авиадиспетчер в Борисполе. А канал BBC обратил внимание на то, что еще до инцидента с «Боингом» этот твитер-аккаунт часто выступал с пророссийской позицией по конфликту в Донбассе.
Международная следственная группа выяснила, что малазийский «Боинг» был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который прибыл на восток Украины с территории России.
Комментарии29
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gригорьич 15 марта 2018 | 00:13
И мертвые губы шепнули: «Грена...»
wrongway1 15 марта 2018 | 00:14
долетался испанский диспетчер с телеканалом Russia Today
redactor 15 марта 2018 | 00:17
А что это за "международная следственная группа"?
znajka 15 марта 2018 | 00:57
redactor: очевидно речь идёт о JIT
redactor 15 марта 2018 | 01:44
znajka: и кто наделил это таким статусом?
garri19 15 марта 2018 | 00:17
Шо, опять?......облажались)).Виноваты пиндосы, ну и Обама чмо))
eyjafjallajoekull 15 марта 2018 | 00:24
К сожалению, так называемый Запад стал мягкотелым и беззащитным, а надо идти в ногу со временем. Это была совсем не свобода слова, а глумление над сотнями жертв. Этот "испанец", в идеале: должен быть лишён испанского гражданства и сослан в Россию к единомышленникам, с проживанием там до конца жизни.
snegir_pravosekovich 15 марта 2018 | 00:47
eyjafjallajoekull:
"Конец жизни" у нежелательного свидетеля наступил бы очень быстро.
znajka 15 марта 2018 | 01:00
eyjafjallajoekull: его вполне могут вытащить в предстоящий суд, Испания его выдаст
caravel2 15 марта 2018 | 01:14
eyjafjallajoekull: С единомышленниками в Рашке? В смысле, в Нижний Тагил его или в Челябинск? И местным мужикам намекнуть, что южный смуглый парень у них заныкал 48 кусков Евро?
tks 15 марта 2018 | 01:19
eyjafjallajoekull: ха-ха-ха, будет в соловьином помёте трели пускать ))) авось не подохнет с голодухи то )))
fresh_breeze 15 марта 2018 | 00:30
"Международная следственная группа выяснила, что малазийский «Боинг» был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который прибыл на восток Украины с территории России."
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Говорите проще: "Беллингкат", оно же фабрика антироссийских фэйков.
А "найти" при желании можно кого угодно. Договориться с кем-то, назначив его на ту или иную роль.
Например, есть испанский диспетчер. На самом ли деле он тот, за кого себя выдаёт, понять нельзя, его право строчить в Твиттере, что ему в голову взбредёт.
Находят добровольца, соглашающегося за определённую мзду заявить, что это он тот "испанец", и что ему, мол, платила Москва. Схема ведь простая, к тому же бесполезная.
tks 15 марта 2018 | 00:49
fresh_breeze: Знаешь, как такие, как ты, палятся? По "обвинению в зеркале". Это когда такие как ты, свои качества и свойства оппоненту приписывают ))) не понимая при этом, что нельзя приписать оппоненту то, что у него напрочь отсутствует.
fresh_breeze 15 марта 2018 | 00:58
tks:
Сперва спалИ, потом похвастаешься.
Никому я ничего не приписывал, я просто привёл пример того, как вся эта схема рассыпается в одночасье.
К чему её притащили за уши, понять несложно, суета в преддверии 18 марта идёт по нарастающей, цепляются за любое дерьмо, авось прокатит.
znajka 15 марта 2018 | 01:05
fresh_breeze: украинцы сбили Боинг, англичане отравили Скрипаля а испанский диспетчер подставной - эк же вас портянок колбасит! Но в данном случае вы голубок в лужу пукнули, потому что никакого "настоящего" испанского диспетчера не было и это установленный факт. А то что Россия за нужную ей дезу платит деньги, так в этом сомневаться не приходится. Никто больше не верит в коммунистический интернационал.
tks 15 марта 2018 | 01:13
znajka: Не, ну правда, на что тока не идет проклятая массонско-буржуйская-антироссийская мировая закулича, чтобы только Вождя Русского Мира опорочить!
fresh_breeze 15 марта 2018 | 01:25
znajka:
"никакого "настоящего" испанского диспетчера не было и это установленный факт. "
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Это не факт, это, как говорит нынешний киевский мэр: "артефаК". А факты такими не бывают.
Факты — это результаты расследования голландской комиссии, которых уже почти четыре года не можем дождаться; не иначе Россию не хотят опорочить, потому так затягивают с выводами.
А всё остальное — дерьмо разной степени пахучести.
tks 15 марта 2018 | 01:16
fresh_breeze: Ух ты, правда чёль ))) умнО, наповал просто с ног сбивает ваш текст ))) бояра и то, наверное, не так по мозгам фигачит, как опусы ваши )))
cartman730 15 марта 2018 | 00:36
Портянки - будьте готовы отвечать вместе со своим старпёром-фюрером: за аннексию Крыма и преследования крымских татар; за убийство тысяч людей на оккупированном востоке Украины; за сбитый Боинг; за господдержку допинга; за убийство десятков тысяч сирийцев с помощью ракет и бомб; за убийства Юшенкова, Немцова, Щекочихина; за взрывы домов в Будённовске, Волгодонске и Москве в 1999 году; за огнемёты, сжигавшие детей в Беслане; за химическую атаку против Великобритании; за наркотрафик из аргентинского посольства. Мы всё помним сейчас и ничего не забудем в ближайшем будущем, когда придёт час расплаты.
perche 15 марта 2018 | 00:45
cartman730:
Господь Бог слишком медлит с наказанием главного кремлевора.
tks 15 марта 2018 | 00:52
perche: Кремлевор видимо, считает, что Бог это фраер. Наверное, личный "духовник" его в этом убедил. Т.Шевкунов вроде как его зовут.
kriemsdik 15 марта 2018 | 00:37
Рашка как лохушка платит всем
perche 15 марта 2018 | 00:37
И сколько еще дезинформаторов пашет на Врашу, Спукник и др филиалы фсб по всему Западу за нехилые бабки???
barmental123 15 марта 2018 | 00:59
perche:
какому-то дебилу, испанскому бомжу, отвалили 50к долларов за писульки в твиттере.
и таких, как он, сотни, если не тысячи.
все живут за счет бюджета рашки и нищего населения.
да, и еще вопрос, какова цель этого хитрого плана в голове у престарелого чекиста-обмылка?
tks 15 марта 2018 | 00:47
Если это ЧМО никогда не было авиадиспетчером, то как же тогда его, перед тем, как бабло заплатить, даже не проверили на профессиональное соответствие??
flotskyi 15 марта 2018 | 00:55
Хрень полная, на экране диспетчера не может быть видно украинских истребителей, нужно знать азы радиолокации. В такой бред может поверить только "Радио Свобода". В России никто и никогда в новостях не упоминал сведения от какого-то Бориспольского диспетчера.
barmental123 15 марта 2018 | 01:01
flotskyi:
путинскому электорату на "азы радиолокации" глубоко посрать.
а диспетчер этот в 14-м году месяц с страниц сми не сходил.
znajka 15 марта 2018 | 01:08
flotskyi: вы товарищ, врите но, не завирайтесь уж что ли
https://www.vesti.ru/doc.html?id=1807749
nikitin43 15 марта 2018 | 01:32
flotskyi: испанец писал то что ему передавали с москвы . не захотел за ложь сесть в тюрьму .