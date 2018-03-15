Роскомнадзор хочет контролировать все социальные сети и мессенджеры в мире

Об этом пишет «Фонтанка». Вне зависимости от принадлежности к тому или иному государству организаторы распространения информации в Интернете должны соблюдать требования российского законодательства, сказал интернет-изданию замглавы ведомства Александр Панков. Владельцы таких информационных систем, по словам чиновника, обязаны направить в Роскомнадзор уведомление о начале осуществления своей деятельности». А по новому закону еще и проверять пользователей по номерам мобильного телефона. Сейчас в реестр Роскомнадзора внесены почти сто организаторов распространения информации, в том числе российские социальные сети. Из-за отказа подчиниться требованиям российского законодательства в области обработки персональных данных была заблокирована американская сеть LinkedIn.