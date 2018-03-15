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00:02, 15 марта 2018

Роскомнадзор хочет контролировать все социальные сети и мессенджеры в мире

Об этом пишет «Фонтанка». Вне зависимости от принадлежности к тому или иному государству организаторы распространения информации в Интернете должны соблюдать требования российского законодательства, сказал интернет-изданию замглавы ведомства Александр Панков. Владельцы таких информационных систем, по словам чиновника, обязаны направить в Роскомнадзор уведомление о начале осуществления своей деятельности». А по новому закону еще и проверять пользователей по номерам мобильного телефона. Сейчас в реестр Роскомнадзора внесены почти сто организаторов распространения информации, в том числе российские социальные сети. Из-за отказа подчиниться требованиям российского законодательства в области обработки персональных данных была заблокирована американская сеть LinkedIn.

Комментарии

25

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aleksandr39 15 марта 2018 | 00:12

Закрыть продажную RT по всему миру .

alehan000074 15 марта 2018 | 00:28

помнится рашннадзор хотел чтобы youtube удали ролик Навального. youtube/google послали рашннадзор на хер и нечего те умылись и дальше свою хрень строчат....теперь вот про мессенджеры:))

master_analitik 15 марта 2018 | 01:19



Роскомнадзор хочет контролировать все социальные сети и мессенджеры в мире
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Это правильно! Предупрежден - значит вооружен!




black_velvet 15 марта 2018 | 00:12

Это шутка надеюсь. Или совсем ###нулись?

wrongway1 15 марта 2018 | 00:17

black_velvet: не шутка----совсем ###нулись

ze_danil 15 марта 2018 | 00:14

одна бабка желала стать Владычицей морской...

mikhail_spb_ 15 марта 2018 | 00:14


А рожи в роскомпозоре не треснут от натуги?

tks 15 марта 2018 | 00:26

mikhail_spb_: Похоже, там уже давно там заплывшие и треснутые табло, от жира перебродившего...

tks 15 марта 2018 | 00:24

Вот интересно: от вложения бюджетных денег в НАДЗОР, а не РАЗВИТИЕ, насколько ВВП станет больше?

Хотя, ВВП помнится, уже типа 3 конторы создал, для типа, развития, и где же хотя бы "удвоение" ВВП?

denisevropeets 15 марта 2018 | 00:27

"Не хочу быть вольною царицей - хочу быть владычицей морской".

annacrimea 15 марта 2018 | 00:29

- Хочу, - говорит,- быть владычицей морскою...

skeptic 15 марта 2018 | 00:29

Ну LinkedIn Роскомнадзору ещё ой как икнётся. У LinkedIn имеется компания-владелец, которая давно собирается интегрировать эту социальную сеть в свои продукты. Если кто не знает, может поискать имя владельца

lager23 15 марта 2018 | 00:33

Добро пожаловать всемирный спутниковый интернет, где роскомнадзор будет только статистом

kriemsdik 15 марта 2018 | 00:36

можно еще стать владычицей морскою

maestro_air 15 марта 2018 | 00:48

Да пошел это роском надзор на х... Вместе со своим пукиным..

ramun 15 марта 2018 | 00:50

Самоизоляция ничем не хуже самоцензуры.

perche 15 марта 2018 | 00:53

Хотеть не вредно, но могут и послать подальше

che21 15 марта 2018 | 00:55

Зто просто праздник какой-то!
Сказочные долбо-бы!
Хотелка еще не выросла!
Обожаю этих дебилов!

kondrakr 15 марта 2018 | 01:22

che21: Да нет, хотелка-то как раз выросла - аж по земле волочится.

ludvig14 15 марта 2018 | 00:59

Ждем-с, когда роскосмос заявит о желании контролировать запуски всех ракет в мире...

ulagai 15 марта 2018 | 01:02

А не замахнуться ли им ,на матушку Галактику?

(комментарий скрыт)

mavreh 15 марта 2018 | 01:09

помнится, один фараон отдавал приказы Нилу не выходить из берегов..
А когда тот не послушался - велел его высечь плетьми, что и было исполнено.

tomorrow_never_knows 15 марта 2018 | 01:12

Представляю кривую ухмылку Цукерберга, напрмер!
А ю крэйзи ор ю нот хэв э брэйн? хе-хе-хе...

kaputvsemu 15 марта 2018 | 01:15

Это правильно. Надзор затем и надзор, что должен быть тотальным, непрерывным, вечным и бесконечным. Как Вселенная. Ведь кто-то же приглядывает за Вселенной. Иначе она давно бы расшаталась, разболталась и пошла вразнос. Вот. И чтобы Расея не пошла в этот самый разнос, вот этот самый Надзор и нужен. Одобряю!

vitaminoz 15 марта 2018 | 01:25

Вишлист, епта

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