Роскомнадзор хочет контролировать все социальные сети и мессенджеры в мире
Об этом пишет «Фонтанка». Вне зависимости от принадлежности к тому или иному государству организаторы распространения информации в Интернете должны соблюдать требования российского законодательства, сказал интернет-изданию замглавы ведомства Александр Панков. Владельцы таких информационных систем, по словам чиновника, обязаны направить в Роскомнадзор уведомление о начале осуществления своей деятельности». А по новому закону еще и проверять пользователей по номерам мобильного телефона. Сейчас в реестр Роскомнадзора внесены почти сто организаторов распространения информации, в том числе российские социальные сети. Из-за отказа подчиниться требованиям российского законодательства в области обработки персональных данных была заблокирована американская сеть LinkedIn.
Комментарии25
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aleksandr39 15 марта 2018 | 00:12
Закрыть продажную RT по всему миру .
alehan000074 15 марта 2018 | 00:28
помнится рашннадзор хотел чтобы youtube удали ролик Навального. youtube/google послали рашннадзор на хер и нечего те умылись и дальше свою хрень строчат....теперь вот про мессенджеры:))
master_analitik 15 марта 2018 | 01:19
Роскомнадзор хочет контролировать все социальные сети и мессенджеры в мире
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Это правильно! Предупрежден - значит вооружен!
black_velvet 15 марта 2018 | 00:12
Это шутка надеюсь. Или совсем ###нулись?
wrongway1 15 марта 2018 | 00:17
black_velvet: не шутка----совсем ###нулись
ze_danil 15 марта 2018 | 00:14
одна бабка желала стать Владычицей морской...
mikhail_spb_ 15 марта 2018 | 00:14
А рожи в роскомпозоре не треснут от натуги?
tks 15 марта 2018 | 00:26
mikhail_spb_: Похоже, там уже давно там заплывшие и треснутые табло, от жира перебродившего...
tks 15 марта 2018 | 00:24
Вот интересно: от вложения бюджетных денег в НАДЗОР, а не РАЗВИТИЕ, насколько ВВП станет больше?
Хотя, ВВП помнится, уже типа 3 конторы создал, для типа, развития, и где же хотя бы "удвоение" ВВП?
denisevropeets 15 марта 2018 | 00:27
"Не хочу быть вольною царицей - хочу быть владычицей морской".
annacrimea 15 марта 2018 | 00:29
- Хочу, - говорит,- быть владычицей морскою...
skeptic 15 марта 2018 | 00:29
Ну LinkedIn Роскомнадзору ещё ой как икнётся. У LinkedIn имеется компания-владелец, которая давно собирается интегрировать эту социальную сеть в свои продукты. Если кто не знает, может поискать имя владельца
lager23 15 марта 2018 | 00:33
Добро пожаловать всемирный спутниковый интернет, где роскомнадзор будет только статистом
kriemsdik 15 марта 2018 | 00:36
можно еще стать владычицей морскою
maestro_air 15 марта 2018 | 00:48
Да пошел это роском надзор на х... Вместе со своим пукиным..
ramun 15 марта 2018 | 00:50
Самоизоляция ничем не хуже самоцензуры.
perche 15 марта 2018 | 00:53
Хотеть не вредно, но могут и послать подальше
che21 15 марта 2018 | 00:55
Зто просто праздник какой-то!
Сказочные долбо-бы!
Хотелка еще не выросла!
Обожаю этих дебилов!
kondrakr 15 марта 2018 | 01:22
che21: Да нет, хотелка-то как раз выросла - аж по земле волочится.
ludvig14 15 марта 2018 | 00:59
Ждем-с, когда роскосмос заявит о желании контролировать запуски всех ракет в мире...
ulagai 15 марта 2018 | 01:02
А не замахнуться ли им ,на матушку Галактику?
mavreh 15 марта 2018 | 01:09
помнится, один фараон отдавал приказы Нилу не выходить из берегов..
А когда тот не послушался - велел его высечь плетьми, что и было исполнено.
tomorrow_never_knows 15 марта 2018 | 01:12
Представляю кривую ухмылку Цукерберга, напрмер!
А ю крэйзи ор ю нот хэв э брэйн? хе-хе-хе...
kaputvsemu 15 марта 2018 | 01:15
Это правильно. Надзор затем и надзор, что должен быть тотальным, непрерывным, вечным и бесконечным. Как Вселенная. Ведь кто-то же приглядывает за Вселенной. Иначе она давно бы расшаталась, разболталась и пошла вразнос. Вот. И чтобы Расея не пошла в этот самый разнос, вот этот самый Надзор и нужен. Одобряю!
vitaminoz 15 марта 2018 | 01:25
Вишлист, епта