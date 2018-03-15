Z Архив новостей новости
5 19 6 2925
00:02, 15 марта 2018

Региональное управление ФСБ, Следственный комитет и МВД закупают оборудование для взлома любых моделей айфонов

Речь идет о программах и устройствах, которые выпускает израильская компания Cellebrite. Такая информация появилась на сайте госзакупок. Как передает Би-би-си, для взлома не требуется специальных навыков – лишь физический доступ к устройству и время. При этом, российские силовики закупают такое оборудование не напрямую, а через компании-партнеры.

Комментарии

19

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

aleksandr39 15 марта 2018 | 00:09

Наворуют от всей души .

mikhail_spb_ 15 марта 2018 | 00:12


Чекисты и мильтоны друг у друга будут взламывать айфоны, что ли?

gregor 15 марта 2018 | 00:13

Региональное управление ФСБ, Следственный комитет и МВД закупают оборудование для взлома любых моделей айфонов
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Страна чудес .
86 % чудесников .

eyjafjallajoekull 15 марта 2018 | 00:15

Как я сказал: Израиль-большой друг США. Надеюсь, наши сенаторы уже в курсе этой новости?

nikmart001 15 марта 2018 | 00:15

Вот молодцы евреи, какую нужную вещь сделали!
Только она и нахрен никому не нужна, если для ее работы надо телефон к ней подключать. Кто же вам свой телефон даст? Да и что там такого секретного, шпионские программы от производителя? А номера абонентов вам компания и так даст.

pusin_patriot 15 марта 2018 | 00:29

nikmart001: Просто будут изымать при задержании и всё, у потенциальных "клиентов". Кто там спрашивать будет, шнурки с ремнями и телефонами мельтонам и в обезьянник. Жалуйтесь мол, чё.

nikmart001 15 марта 2018 | 01:01

pusin_patriot: Ну хорошо, ну изъяли у вас телефон на задержании, и что там можно посмотреть? Номера кому звонили? Так для этого не надо такую сложную процедуру делать, просто делается запрос в телефонную компанию и все. СМС-ки ваши, да кому они нужны, к тому же они просто хранятся на сервере компании, и их выдадут по запросу прмо сейчас. Фуфло все это, единственно для чего это может понадобиться, так это для проверки служебных телефонов на предмет "закладок" производителями телефонов. Помню несколько лет назад Россия в Германии закупили партию ноутбуков для военных, так вот на всех стояли уже установленные вирусы. Скандал тогда был по этому поводу.

pusin_patriot 15 марта 2018 | 01:14

nikmart001: Мельтоны на телефоне ничего просматривать не будут. Его воткнёт шнурком приехавший куратор из конторы или Эшка к Аппаратно-программному комплексу и снимут дамп за 20 минут. После телефон могут уже вам вернуть, уже всё взяли.

А дальше, прежде всего ваши контакты, для формирования облака взаимосвязей, сейчас даже после добавления в контакты ой далеко не со всеми вообще хоть раз созваниваются.

Потом, снятие всей переписки и истории с БД мессангеров. ФОрмирование портрета частых контактов, пробивоны уже кто они такие и что есть на них.

ну остальное да, из перечисленного вами, уже как "по умолчанию" чтобы было, в одном месте в профиле телефона, вся история по вытащенным данным в разбивочке.

В качестве бонуса вся хоум-интимка фоточки-видюшечки, если такие подарки сами оставите, тут прямо можно на шантаж вешать и всё, сразу, и вчерашние штабисты-активисты навального моментально становятся обличителями.
Дураков слишком много, если думаете что нормальные на телефоне с собой такое таскать не будут.

(комментарий скрыт)

ly4_sveta 15 марта 2018 | 00:21

Российское ворье и жульё всегда найдёт где, как и на чем поживиться. Сколько ещё миллиардиков отмоют? Насмешили...

pusin_patriot 15 марта 2018 | 00:26

Шифруйте содержимое встроенными средствами ОС от Эппл и Андроид, по крайней мере будете спокойны если телефон попадает в чужие руки на блокировке или случайно утерян.

По новости и оборудовании - речь идет о взломе, т.е. неправомерном доступе, взлом системы авторизации, получения данных с вытащенного дампа телефона в обход авторизации. Если содержимое зашифровано - речи о дешифрации нигде и ни у кого не идёт.

sab171 15 марта 2018 | 00:27

В Питере на Юноне уже забыли что это- взлом айфона.

tks 15 марта 2018 | 00:28

С.Т.Р.А.Х.

lager23 15 марта 2018 | 00:29

Импотенты....

gvzdk 15 марта 2018 | 00:44

Блин, ребята молодцы, сколько же способов изъятия бабла из бюджета они освоили! Мы лучшие, и главное, что всегда есть 86% которые готовы это бабло отрабатывать!

kaputvsemu 15 марта 2018 | 01:07

И правильно. Нечего тут утаивать от родного государства. Кто, если не оно, остановит тебя в шаге от пропасти заблуждений, нацпредательства и экстремизма?
Айфон это чудо враждебной техники, противное естеству истинно духовитого человека. Это адская машинка, коварно вложенная в руки нашей патриотически неокрепшей молодёжи. Сегодня ты, понимаешь, айфон купил, а завтра Родину пропил.
Поэтому одобряю. Так победим! И повторим... И вообще...

agamasat 15 марта 2018 | 01:11

отечественными молотками уже и не обойтись?)

mavreh 15 марта 2018 | 01:17

Ну евреи как всегда напарили русичей.
Всё, что требуется для взлома айфона - кабель к ноуту с переходником.
ПО любое есть в интернете..
А cellebrite уже не в первый раз впаривает программы из паблика за бабки.. )))

prog2 15 марта 2018 | 01:41

Ломать -- не строить.
Научились бы создавать что-то полезное для людей.

drtomsky 15 марта 2018 | 01:42

Уголовную наследственность наших силовиков не спрячешь. Раньше бандиты попроще запасались фомками, те что поквалифицированней - отмычками. А нынешние вот уже и до программ доросли. Инструмент меняется, а суть одна. Воруем, шантажируем, сажаем.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 9 марта Поздравить…

5 399 6 7837 09.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 12 марта Поздравить…

5 283 6 5649 12.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Почему я буду голосовать за Владимира Путина? Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно…

5 1184 6 62600 11.03
Kвыборы-2018, политика, путин, мнения
Блоги

Кусок эфира

Алексей Герман-мл.: Ездить в страну, у которой герой Бандера, не хочу Мне это противно. И никакого дела с людьми, которым это нравится, я никогда иметь не буду…

5 578 6 40375 12.03
Kрф, передачи, события
Новости

Песков: Москва не готова к языку ультиматумов По его словам, Россия открыта для сотрудничества в расследовании дела бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, однако не встречает взаимопонимания у Лондона…

5 87 6 6143
Блоги

Ксения Собчак политик

Если мы не преодолеем наследие старого порядка, будущего у наших стран не будет О планах приехать в Крым, украинских чиновниках и командировке на полуостров в апреле 2014 года…

5 366 6 27724 11.03
Kполитика, выборы-2018, крым, украина, рф, мнения
Блоги

«Нежданчик», «Горыныч», «Карась»: интернет-пользователи выбирают названия для новых видов вооружения На сайте Минобороны начался финальный этап голосования за названия для трех новейших видов вооружения…

5 66 6 5110 14.03
Kармия, оружие, видео, общество, события
Новости

МИД России называет беспрецедентно грубой провокацией сегодняшнее выступление Терезы Мэй На заседании в парламенте она объявила о мерах в отношении России после отравления в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери…

5 66 6 5114
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Тотальная презумпция виновности Тот же алгоритм принят по «рашагейту» в США и по «Боингу» в Нидерландах. Вот это настораживает серьезно. Окончательный переход запада в режим сталинских «троек»...

5 241 6 18848 13.03
Kвеликобритания, рф, шпионаж, расследования, политика, мнения
Голосование
Имеют ли российские власти отношение к отравлению Сергея Скрипаля?
5 100 6 8085 13.03
Голосование
Правильно ли поступил Михаил Ходорковский, испортив бюллетень?
5 62 6 5202 12.03
Блоги

+ Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Президент прочитал стихотворение Андрея Дементьева «Я знаю, что все женщины прекрасны…»

5 80 6 7157 08.03
8читать ;смотреть
Kпутин, праздники, женщины, видео, события
Блоги

Ксения Собчак политик

Удалось завершить марафон с памятной табличкой на доме Немцова Выборы закончатся — и эти, и следующие, а этот знак нашей памяти и благодарности Борису останется в самом центре города…

5 87 6 8126 14.03
Kнемцов, политика, общество, память, мнения
Блоги

Заявление МИД России Считаем категорически неприемлемым и недостойным тот факт, что правительство Великобритании в своих неблаговидных политических целях пошло на дальнейшее серьезное обострение отношений, объявив о целом наборе враждебных мер, включая высылку из страны 23-х российских дипломатов…

5 99 6 9308 14.03
Kполитика, великобритания, власть, мнения
Блоги

+ Сергей Лавров: Если в Лондоне перевелись эксперты, то это не наши проблемы Сергей Лавров: Если в Лондоне перевелись эксперты, то это не наши проблемы Вариант проведения консультаций в соответствии с конвенцией не факультативный, он обязательный…

5 99 6 9399 14.03
Kполитика, великобритания, общество, власть, мнения
Новости

Великобритания высылает 23 сотрудника российского посольства в Лондоне Все они, как считают британские власти, работают на разведку…

5 69 6 6644

Популярное за неделю

Новости

Россия отказалась отвечать на ультиматум Великобритании Лондон требовал разъяснить, каким образом бывший агент ГРУ был отравлен химическим оружием из России…

5 61 6 53110
Интервью Интервью

Мария Захарова гость: Мария Захарова .

О харассменте Хотите мою историю с Леонидом Слуцким? Сейчас будет бомбическая вещь.
...Я что-то интересное рассказываю, человек 10 меня слушают, и вдруг входит Леонид. И он садится и начинает, не включаясь в беседу, говорить какие-то такие вещи…

5 200 6 189463 08.03
#слушать 44:00 8читать $скачать 10.1 МБ
Голосование

Повторные процессы:
2899864
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 6 6 11760 11.03
Блоги

Тоня Самсонова журналист

Последствия отравления Скрипаля для России будут более тяжелыми, чем после сбитого Боинга Тереза Мэй: Частью ответной реакции на российскую атаку будет отказ приезжать на церемонию открытия ЧМ по футболу в Россию. Чиновники и первые лица не поедут…

5 541 6 210910 12.03
Kполитика, общество, великобритания, события
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Самое прекрасное в этой истории – полное отсутствии у единоросов того, что называется, sex appeal. Что такое Государственная дума? Гарем Путина. А какой у евнуха из гарема может быть sex appeal?..

5 154 6 136742 10.03
#слушать 48:11 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6781397
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3346458

Сегодня в эфире