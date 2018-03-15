Региональное управление ФСБ, Следственный комитет и МВД закупают оборудование для взлома любых моделей айфонов
Речь идет о программах и устройствах, которые выпускает израильская компания Cellebrite. Такая информация появилась на сайте госзакупок. Как передает Би-би-си, для взлома не требуется специальных навыков – лишь физический доступ к устройству и время. При этом, российские силовики закупают такое оборудование не напрямую, а через компании-партнеры.
Комментарии19
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aleksandr39 15 марта 2018 | 00:09
Наворуют от всей души .
mikhail_spb_ 15 марта 2018 | 00:12
Чекисты и мильтоны друг у друга будут взламывать айфоны, что ли?
gregor 15 марта 2018 | 00:13
Региональное управление ФСБ, Следственный комитет и МВД закупают оборудование для взлома любых моделей айфонов
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Страна чудес .
86 % чудесников .
eyjafjallajoekull 15 марта 2018 | 00:15
Как я сказал: Израиль-большой друг США. Надеюсь, наши сенаторы уже в курсе этой новости?
nikmart001 15 марта 2018 | 00:15
Вот молодцы евреи, какую нужную вещь сделали!
Только она и нахрен никому не нужна, если для ее работы надо телефон к ней подключать. Кто же вам свой телефон даст? Да и что там такого секретного, шпионские программы от производителя? А номера абонентов вам компания и так даст.
pusin_patriot 15 марта 2018 | 00:29
nikmart001: Просто будут изымать при задержании и всё, у потенциальных "клиентов". Кто там спрашивать будет, шнурки с ремнями и телефонами мельтонам и в обезьянник. Жалуйтесь мол, чё.
nikmart001 15 марта 2018 | 01:01
pusin_patriot: Ну хорошо, ну изъяли у вас телефон на задержании, и что там можно посмотреть? Номера кому звонили? Так для этого не надо такую сложную процедуру делать, просто делается запрос в телефонную компанию и все. СМС-ки ваши, да кому они нужны, к тому же они просто хранятся на сервере компании, и их выдадут по запросу прмо сейчас. Фуфло все это, единственно для чего это может понадобиться, так это для проверки служебных телефонов на предмет "закладок" производителями телефонов. Помню несколько лет назад Россия в Германии закупили партию ноутбуков для военных, так вот на всех стояли уже установленные вирусы. Скандал тогда был по этому поводу.
pusin_patriot 15 марта 2018 | 01:14
nikmart001: Мельтоны на телефоне ничего просматривать не будут. Его воткнёт шнурком приехавший куратор из конторы или Эшка к Аппаратно-программному комплексу и снимут дамп за 20 минут. После телефон могут уже вам вернуть, уже всё взяли.
А дальше, прежде всего ваши контакты, для формирования облака взаимосвязей, сейчас даже после добавления в контакты ой далеко не со всеми вообще хоть раз созваниваются.
Потом, снятие всей переписки и истории с БД мессангеров. ФОрмирование портрета частых контактов, пробивоны уже кто они такие и что есть на них.
ну остальное да, из перечисленного вами, уже как "по умолчанию" чтобы было, в одном месте в профиле телефона, вся история по вытащенным данным в разбивочке.
В качестве бонуса вся хоум-интимка фоточки-видюшечки, если такие подарки сами оставите, тут прямо можно на шантаж вешать и всё, сразу, и вчерашние штабисты-активисты навального моментально становятся обличителями.
Дураков слишком много, если думаете что нормальные на телефоне с собой такое таскать не будут.
ly4_sveta 15 марта 2018 | 00:21
Российское ворье и жульё всегда найдёт где, как и на чем поживиться. Сколько ещё миллиардиков отмоют? Насмешили...
pusin_patriot 15 марта 2018 | 00:26
Шифруйте содержимое встроенными средствами ОС от Эппл и Андроид, по крайней мере будете спокойны если телефон попадает в чужие руки на блокировке или случайно утерян.
По новости и оборудовании - речь идет о взломе, т.е. неправомерном доступе, взлом системы авторизации, получения данных с вытащенного дампа телефона в обход авторизации. Если содержимое зашифровано - речи о дешифрации нигде и ни у кого не идёт.
sab171 15 марта 2018 | 00:27
В Питере на Юноне уже забыли что это- взлом айфона.
tks 15 марта 2018 | 00:28
С.Т.Р.А.Х.
lager23 15 марта 2018 | 00:29
Импотенты....
gvzdk 15 марта 2018 | 00:44
Блин, ребята молодцы, сколько же способов изъятия бабла из бюджета они освоили! Мы лучшие, и главное, что всегда есть 86% которые готовы это бабло отрабатывать!
kaputvsemu 15 марта 2018 | 01:07
И правильно. Нечего тут утаивать от родного государства. Кто, если не оно, остановит тебя в шаге от пропасти заблуждений, нацпредательства и экстремизма?
Айфон это чудо враждебной техники, противное естеству истинно духовитого человека. Это адская машинка, коварно вложенная в руки нашей патриотически неокрепшей молодёжи. Сегодня ты, понимаешь, айфон купил, а завтра Родину пропил.
Поэтому одобряю. Так победим! И повторим... И вообще...
agamasat 15 марта 2018 | 01:11
отечественными молотками уже и не обойтись?)
mavreh 15 марта 2018 | 01:17
Ну евреи как всегда напарили русичей.
Всё, что требуется для взлома айфона - кабель к ноуту с переходником.
ПО любое есть в интернете..
А cellebrite уже не в первый раз впаривает программы из паблика за бабки.. )))
prog2 15 марта 2018 | 01:41
Ломать -- не строить.
Научились бы создавать что-то полезное для людей.
drtomsky 15 марта 2018 | 01:42
Уголовную наследственность наших силовиков не спрячешь. Раньше бандиты попроще запасались фомками, те что поквалифицированней - отмычками. А нынешние вот уже и до программ доросли. Инструмент меняется, а суть одна. Воруем, шантажируем, сажаем.