Региональное управление ФСБ, Следственный комитет и МВД закупают оборудование для взлома любых моделей айфонов

Речь идет о программах и устройствах, которые выпускает израильская компания Cellebrite. Такая информация появилась на сайте госзакупок. Как передает Би-би-си, для взлома не требуется специальных навыков – лишь физический доступ к устройству и время. При этом, российские силовики закупают такое оборудование не напрямую, а через компании-партнеры.