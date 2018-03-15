Великобритания обвинила Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия
Постпред Соединенного Королевства при ООН Джулиан Брейтуэйт сказал на заседании Совбеза организации, что Москва скрыла информацию о нервно-паралитическом веществе программы «Новичок». Заседание было созвано в связи с расследованием дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери. Постпред России Василий Неьбензя подчеркнул, что Москва не позволит разговаривать с собой языком ультиматумов.
Российская сторона ранее отвергла обвинения в причастности к атаке. Тем временем накануне Лондон объявил о новых санкциях в связи с делом о покушении на Скрипаля. В частности, Британия планирует выслать 23 сотрудника российской дипмиссии в Лондоне.
Комментарии37
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neprostotak 15 марта 2018 | 00:09
Да уж, этому Василию Небензе до Чуркина как батюшке Сергию, освящающему ракеты на Байконуре, до Илона Маска! (Оба ведь ракеты запускают.)
20 мин Небензя выступал! И Губой шлёпал и щеками трусил и бумажками тряс, а весь его спич можно вложить в ОДНО слово - «ВЫВСЁВРЁТЕ»!
Молодой представитель Англии, после припадка Небензи, буквально за минуту по пунктам натыкал мордой представителя РФ в его же враньё!
Всё-таки профессионала с многолетним стажем заменить очень непросто, особенно умеющего так врать, как это делал Чуркин.
lacosta1969 15 марта 2018 | 00:33
neprostotak: Твой дрожащий англосакс не по полочкам раскладывал, а проблеял что-то невнятное ни в городе Богдан ни в селе Селифан. А вам пропиндосикам всё божья роса, вы будете кланяться своим кумирам как бы они не брехали. А им и вам прямо сказали: Никаких ультиматумов. Никто кроме Пиндосии не поддержал обвинения против России, все говорили о нормальном расследовании а не о бездоказательном кваканье английских жаб.
peshehonez 15 марта 2018 | 00:41
"Великобритания обвинила Россию в нарушении Конвенции "
- А ты меня за руку поймал, волчина позорный, чтоб о моих делах на людях разговаривать?!!
llewella 15 марта 2018 | 00:11
"Какие ваши доказательства!"
testmeter 15 марта 2018 | 00:29
llewella: А какие доказательства для вас могут быть убедительными? У вас на все доказательства свои "диспетчеры Карлосы" находятся. В Гаагском трибунале будете доказательства выслушивать
nikvol 15 марта 2018 | 00:41
testmeter: В Гаагском трибунале будете доказательства выслушивать
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На фуфельнике мы вертели ваш трибунал.
alex362 15 марта 2018 | 01:23
nikvol: Ну тогда будет два новых вулкана, имени Москвы и памяти Петербурга. По крайней мере, к этому пока все идет
zztop1960 15 марта 2018 | 00:33
llewella: Какие , какие , а вот такие у российского МИДа ответы , как у зеков при задержании , песни и пляски https://www.youtube.com/watch?v=ZaAPiDqUeNg
captainobvious 15 марта 2018 | 00:12
Вот йад, который выпил Скрипаль.
А это полиция,
Которая крайне узнать стремится
Что же такое выпил Скрипаль.
А это британский научный эксперт,
Который примерно выяснил спектр
И сообщил результаты полиции,
Которая крайне узнать стремится
Что же такое выпил Скрипаль.
А это британские медиа,
Сразу узнавшие из википедии
Что за отрава имеет спектр,
Который вычислил старый эксперт,
Который вовсю помогает полиции,
Которая крайне узнать стремится,
Что же там выпил бедный Скрипаль.
А это британский премьер Тереза,
Узнавшая из британской прессы,
Что за отрава имеет спектр,
Который вычислил старый эксперт,
Который вовсю помогает полиции,
Которая крайне узнать стремится,
Что же за йад выпил бедный Скрипаль.
А вот ультиматум, играющий мускулом,
Который Терезою выдвинут русским,
Поскольку давно всем известен спектр,
Который вычислил старый эксперт,
Который вовсю помогает полиции,
Которая крайне узнать стремится,
Что же за йад выпил бедный Скрипаль.
А это *** длиною с экватор,
Положенный русскими на ультиматум,
Который выдвинула Тереза
Узнавшая всё из британской прессы,
Которая знает всё лучше полиции
Которая тщетно узнать стремится
Что же там выпил нещастный Скрипаль.
(C) В. Мараховский
begly_ 15 марта 2018 | 00:36
Только что получил маляву из Лондона., в российском консульстве хранят 12 чемоданов с "Новичком".
captainobvious 15 марта 2018 | 01:11
begly_: на первое время должно хватить.
begly_ 15 марта 2018 | 01:23
captainobvious:
Что, скучно стало., решил пошутить хим оружием, раскололся в чистую - сам же говорил что у вас его нету, оно по всему миру расползлось. Эх ты, разведчик.., "Новичка" мать.
akrayzler 15 марта 2018 | 01:36
begly_: Снова Почта России напутала?
geor67 15 марта 2018 | 00:12
Допрыгались (((
Гитлер и то не отважился применить химоружие в ВМВ.
wicked_digger 15 марта 2018 | 01:08
geor67: зато ваши хозяева во Вьетнаме тоннами его лили. Но им можно, они ведь не Гитлер.
geor67 15 марта 2018 | 01:22
wicked_digger: Ахахаха, мимо! Для всего мира это не оружие, а пестициды. Против джунглей и прочего зелёного говна.
akrayzler 15 марта 2018 | 01:39
wicked_digger: Идиет! Так и сейчас у себя на огородах им поливаете. Конечно вам можно. И, даже, нужно. Хорошо бодрит.
nikmart001 15 марта 2018 | 00:18
Да, не уберег СССР свои разработки, расползлись по всему миру!
testmeter 15 марта 2018 | 00:25
nikmart001: А ведь докладывали что всё уничтожено. Документик даже есть. Небензя мог бы им на этом заседании Совбеза ООН помахать. Но не стал - наверное вспомнил, как его предшественник уже одним документиком там размахивал и как он после этого кончил. Он же не "новичок" (совпадение считать случайным)
akrayzler 15 марта 2018 | 01:42
testmeter: И деньги на уничтожение получили и освоили. Какие ультиматумы? Сплошная пурга.
begly_ 15 марта 2018 | 00:22
Всех надо выслать, а не 23., все в российском консульстве уже волдырями покрылись от этого "Новичка".
ly4_sveta 15 марта 2018 | 00:26
Не позволит разговаривать языком ультиматумов!? Точно, никаких разговоров, только в рыло, иначе эта злобная стая, не подвергшаяся люстрации, не понимает.
stasmir 15 марта 2018 | 00:28
"Небензя", а не "Ньебензя". Дьявол в деталях:).
nigelliri56 15 марта 2018 | 00:34
"...Постпред России Василий Неьбензя подчеркнул, что Москва не позволит разговаривать с собой языком ультиматумов...."
Позволит не позволит. Раньше надо было думать. Теперь уже разговаривают и будут это делать всегда. Да и какой тут язык ультиматумов? Пожалуй тут пока язык, которым разговаривают с нашкодившим щенком.
nikitin43 15 марта 2018 | 00:35
всё больше это питерское дерьмо становится бен ладеном ...
begly_ 15 марта 2018 | 00:39
nikitin43:
Пока что болезнь кремлевских в стадии Саддама Хусейна, который на курдах испытал хим оружие массового уничтожения.
tks 15 марта 2018 | 01:00
nikitin43: ...но еще больше это существо становится похоже на без ладана попика-расстригу...
zztop1960 15 марта 2018 | 00:40
Российский МИД , российское ТВ, Путин и российская Госдума https://www.youtube.com/watch?v=a3ZsyMyhgmo
pusin_patriot 15 марта 2018 | 00:40
Я смотрю инвестиционный климат в России всё лучше и лучше, вот-вот и скоро заживем, росты с производительностями, ну как и обещали.
begly_ 15 марта 2018 | 00:47
pusin_patriot:
Ученые утверждают, что если картошку побрызгать "Новичком", то и колорадского жука потрошишь и клубни будут размером, что одна картофелина и в ведро не поместится., катать будут картошку в сарай, как тыквачи..
pusin_patriot 15 марта 2018 | 00:57
begly_: А если при посадке ещё и пoлoниeм к клубням сыпануть, там и будет сказка былью:
"Мышка за кошку,
Кошка за Жучку,
Жучка за внучку,
Внучка за бабку,
Бабка за дедку,
Дедка за репку"
А одному уже никак не управиться, будь там картофелена, качан капусты, свеколка или репка.
Вот и удвоимся, это уже как минимум.
begly_ 15 марта 2018 | 01:08
pusin_patriot:
Тут химическая цепочка в двух местах прервана - у кошки, Жучки и дедки есть за что ухватиться покрепче, а у внучки и бабки ни хвоста, ни фуя.
pusin_patriot 15 марта 2018 | 01:20
begly_: Ну они пока тянули - нюхали урожай, могло что и отрасти в процессе.
tks 15 марта 2018 | 01:02
pusin_patriot: Ага, эвон, какие "производительные силы" кент Путэна Пригожин вырастил, любо-дорого! Обгоняют даже производственные отношения во всех сношениях! ))))
tks 15 марта 2018 | 00:56
Путистам стоит внимательно почитать социально-психологические исследования по истории Третьего Рейха.
Нацисты "палились" на вранье очень просто: по "обвинению в зеркале". Это когда свои качества и свойства оппоненту приписывают, и в этом же его обвиняют ))) не понимая при этом, что нельзя приписать оппоненту то, что у него напрочь отсутствует.
salut__521 15 марта 2018 | 00:58
Россиянин Небензя плохо кончит - в супе бурундийца Нкурунзизя.
stanislav1975 15 марта 2018 | 01:17
Я бы этого лысого посла не пустил даже спортсменов перед вадой отмазывать.