Z Архив новостей новости
5 37 6 2573
00:02, 15 марта 2018

Великобритания обвинила Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия

Постпред Соединенного Королевства при ООН Джулиан Брейтуэйт сказал на заседании Совбеза организации, что Москва скрыла информацию о нервно-паралитическом веществе программы «Новичок». Заседание было созвано в связи с расследованием дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери. Постпред России Василий Неьбензя подчеркнул, что Москва не позволит разговаривать с собой языком ультиматумов.

Российская сторона ранее отвергла обвинения в  причастности к атаке. Тем временем накануне Лондон объявил о новых санкциях в связи с делом о покушении на Скрипаля. В частности, Британия планирует выслать 23 сотрудника российской дипмиссии в Лондоне.

Комментарии

37

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

neprostotak 15 марта 2018 | 00:09

Да уж, этому Василию Небензе до Чуркина как батюшке Сергию, освящающему ракеты на Байконуре, до Илона Маска! (Оба ведь ракеты запускают.)
20 мин Небензя выступал! И Губой шлёпал и щеками трусил и бумажками тряс, а весь его спич можно вложить в ОДНО слово - «ВЫВСЁВРЁТЕ»!
Молодой представитель Англии, после припадка Небензи, буквально за минуту по пунктам натыкал мордой представителя РФ в его же враньё!
Всё-таки профессионала с многолетним стажем заменить очень непросто, особенно умеющего так врать, как это делал Чуркин.

lacosta1969 15 марта 2018 | 00:33

neprostotak: Твой дрожащий англосакс не по полочкам раскладывал, а проблеял что-то невнятное ни в городе Богдан ни в селе Селифан. А вам пропиндосикам всё божья роса, вы будете кланяться своим кумирам как бы они не брехали. А им и вам прямо сказали: Никаких ультиматумов. Никто кроме Пиндосии не поддержал обвинения против России, все говорили о нормальном расследовании а не о бездоказательном кваканье английских жаб.

peshehonez 15 марта 2018 | 00:41

"Великобритания обвинила Россию в нарушении Конвенции "

- А ты меня за руку поймал, волчина позорный, чтоб о моих делах на людях разговаривать?!!

llewella 15 марта 2018 | 00:11

"Какие ваши доказательства!"

testmeter 15 марта 2018 | 00:29

llewella: А какие доказательства для вас могут быть убедительными? У вас на все доказательства свои "диспетчеры Карлосы" находятся. В Гаагском трибунале будете доказательства выслушивать

nikvol 15 марта 2018 | 00:41

testmeter: В Гаагском трибунале будете доказательства выслушивать
===============================
На фуфельнике мы вертели ваш трибунал.

alex362 15 марта 2018 | 01:23

nikvol: Ну тогда будет два новых вулкана, имени Москвы и памяти Петербурга. По крайней мере, к этому пока все идет

(комментарий скрыт)

zztop1960 15 марта 2018 | 00:33

llewella: Какие , какие , а вот такие у российского МИДа ответы , как у зеков при задержании , песни и пляски https://www.youtube.com/watch?v=ZaAPiDqUeNg

captainobvious 15 марта 2018 | 00:12

Вот йад, который выпил Скрипаль.

А это полиция,
Которая крайне узнать стремится
Что же такое выпил Скрипаль.

А это британский научный эксперт,
Который примерно выяснил спектр
И сообщил результаты полиции,
Которая крайне узнать стремится
Что же такое выпил Скрипаль.

А это британские медиа,
Сразу узнавшие из википедии
Что за отрава имеет спектр,
Который вычислил старый эксперт,
Который вовсю помогает полиции,
Которая крайне узнать стремится,
Что же там выпил бедный Скрипаль.

А это британский премьер Тереза,
Узнавшая из британской прессы,
Что за отрава имеет спектр,
Который вычислил старый эксперт,
Который вовсю помогает полиции,
Которая крайне узнать стремится,
Что же за йад выпил бедный Скрипаль.

А вот ультиматум, играющий мускулом,
Который Терезою выдвинут русским,
Поскольку давно всем известен спектр,
Который вычислил старый эксперт,
Который вовсю помогает полиции,
Которая крайне узнать стремится,
Что же за йад выпил бедный Скрипаль.

А это *** длиною с экватор,
Положенный русскими на ультиматум,
Который выдвинула Тереза
Узнавшая всё из британской прессы,
Которая знает всё лучше полиции
Которая тщетно узнать стремится
Что же там выпил нещастный Скрипаль.

(C) В. Мараховский

begly_ 15 марта 2018 | 00:36

Только что получил маляву из Лондона., в российском консульстве хранят 12 чемоданов с "Новичком".

captainobvious 15 марта 2018 | 01:11

begly_: на первое время должно хватить.

begly_ 15 марта 2018 | 01:23

captainobvious:

Что, скучно стало., решил пошутить хим оружием, раскололся в чистую - сам же говорил что у вас его нету, оно по всему миру расползлось. Эх ты, разведчик.., "Новичка" мать.

akrayzler 15 марта 2018 | 01:36

begly_: Снова Почта России напутала?

geor67 15 марта 2018 | 00:12

Допрыгались (((
Гитлер и то не отважился применить химоружие в ВМВ.

wicked_digger 15 марта 2018 | 01:08

geor67: зато ваши хозяева во Вьетнаме тоннами его лили. Но им можно, они ведь не Гитлер.

geor67 15 марта 2018 | 01:22

wicked_digger: Ахахаха, мимо! Для всего мира это не оружие, а пестициды. Против джунглей и прочего зелёного говна.

akrayzler 15 марта 2018 | 01:39

wicked_digger: Идиет! Так и сейчас у себя на огородах им поливаете. Конечно вам можно. И, даже, нужно. Хорошо бодрит.

nikmart001 15 марта 2018 | 00:18

Да, не уберег СССР свои разработки, расползлись по всему миру!

testmeter 15 марта 2018 | 00:25

nikmart001: А ведь докладывали что всё уничтожено. Документик даже есть. Небензя мог бы им на этом заседании Совбеза ООН помахать. Но не стал - наверное вспомнил, как его предшественник уже одним документиком там размахивал и как он после этого кончил. Он же не "новичок" (совпадение считать случайным)

akrayzler 15 марта 2018 | 01:42

testmeter: И деньги на уничтожение получили и освоили. Какие ультиматумы? Сплошная пурга.

begly_ 15 марта 2018 | 00:22

Всех надо выслать, а не 23., все в российском консульстве уже волдырями покрылись от этого "Новичка".

ly4_sveta 15 марта 2018 | 00:26

Не позволит разговаривать языком ультиматумов!? Точно, никаких разговоров, только в рыло, иначе эта злобная стая, не подвергшаяся люстрации, не понимает.

stasmir 15 марта 2018 | 00:28

"Небензя", а не "Ньебензя". Дьявол в деталях:).

nigelliri56 15 марта 2018 | 00:34

"...Постпред России Василий Неьбензя подчеркнул, что Москва не позволит разговаривать с собой языком ультиматумов...."

Позволит не позволит. Раньше надо было думать. Теперь уже разговаривают и будут это делать всегда. Да и какой тут язык ультиматумов? Пожалуй тут пока язык, которым разговаривают с нашкодившим щенком.

nikitin43 15 марта 2018 | 00:35

всё больше это питерское дерьмо становится бен ладеном ...

begly_ 15 марта 2018 | 00:39

nikitin43:

Пока что болезнь кремлевских в стадии Саддама Хусейна, который на курдах испытал хим оружие массового уничтожения.

tks 15 марта 2018 | 01:00

nikitin43: ...но еще больше это существо становится похоже на без ладана попика-расстригу...

zztop1960 15 марта 2018 | 00:40

Российский МИД , российское ТВ, Путин и российская Госдума https://www.youtube.com/watch?v=a3ZsyMyhgmo

pusin_patriot 15 марта 2018 | 00:40

Я смотрю инвестиционный климат в России всё лучше и лучше, вот-вот и скоро заживем, росты с производительностями, ну как и обещали.

begly_ 15 марта 2018 | 00:47

pusin_patriot:

Ученые утверждают, что если картошку побрызгать "Новичком", то и колорадского жука потрошишь и клубни будут размером, что одна картофелина и в ведро не поместится., катать будут картошку в сарай, как тыквачи..

pusin_patriot 15 марта 2018 | 00:57

begly_: А если при посадке ещё и пoлoниeм к клубням сыпануть, там и будет сказка былью:

"Мышка за кошку,
Кошка за Жучку,
Жучка за внучку,
Внучка за бабку,
Бабка за дедку,
Дедка за репку"

А одному уже никак не управиться, будь там картофелена, качан капусты, свеколка или репка.
Вот и удвоимся, это уже как минимум.

begly_ 15 марта 2018 | 01:08

pusin_patriot:

Тут химическая цепочка в двух местах прервана - у кошки, Жучки и дедки есть за что ухватиться покрепче, а у внучки и бабки ни хвоста, ни фуя.

pusin_patriot 15 марта 2018 | 01:20

begly_: Ну они пока тянули - нюхали урожай, могло что и отрасти в процессе.

tks 15 марта 2018 | 01:02

pusin_patriot: Ага, эвон, какие "производительные силы" кент Путэна Пригожин вырастил, любо-дорого! Обгоняют даже производственные отношения во всех сношениях! ))))

tks 15 марта 2018 | 00:56

Путистам стоит внимательно почитать социально-психологические исследования по истории Третьего Рейха.
Нацисты "палились" на вранье очень просто: по "обвинению в зеркале". Это когда свои качества и свойства оппоненту приписывают, и в этом же его обвиняют ))) не понимая при этом, что нельзя приписать оппоненту то, что у него напрочь отсутствует.

salut__521 15 марта 2018 | 00:58

Россиянин Небензя плохо кончит - в супе бурундийца Нкурунзизя.

(комментарий скрыт)

stanislav1975 15 марта 2018 | 01:17

Я бы этого лысого посла не пустил даже спортсменов перед вадой отмазывать.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 9 марта Поздравить…

5 399 6 7837 09.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 12 марта Поздравить…

5 283 6 5649 12.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Почему я буду голосовать за Владимира Путина? Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно…

5 1184 6 62600 11.03
Kвыборы-2018, политика, путин, мнения
Блоги

Кусок эфира

Алексей Герман-мл.: Ездить в страну, у которой герой Бандера, не хочу Мне это противно. И никакого дела с людьми, которым это нравится, я никогда иметь не буду…

5 578 6 40375 12.03
Kрф, передачи, события
Новости

Песков: Москва не готова к языку ультиматумов По его словам, Россия открыта для сотрудничества в расследовании дела бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, однако не встречает взаимопонимания у Лондона…

5 87 6 6143
Блоги

Ксения Собчак политик

Если мы не преодолеем наследие старого порядка, будущего у наших стран не будет О планах приехать в Крым, украинских чиновниках и командировке на полуостров в апреле 2014 года…

5 366 6 27724 11.03
Kполитика, выборы-2018, крым, украина, рф, мнения
Блоги

«Нежданчик», «Горыныч», «Карась»: интернет-пользователи выбирают названия для новых видов вооружения На сайте Минобороны начался финальный этап голосования за названия для трех новейших видов вооружения…

5 66 6 5110 14.03
Kармия, оружие, видео, общество, события
Новости

МИД России называет беспрецедентно грубой провокацией сегодняшнее выступление Терезы Мэй На заседании в парламенте она объявила о мерах в отношении России после отравления в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери…

5 66 6 5114
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Тотальная презумпция виновности Тот же алгоритм принят по «рашагейту» в США и по «Боингу» в Нидерландах. Вот это настораживает серьезно. Окончательный переход запада в режим сталинских «троек»...

5 241 6 18848 13.03
Kвеликобритания, рф, шпионаж, расследования, политика, мнения
Голосование
Имеют ли российские власти отношение к отравлению Сергея Скрипаля?
5 100 6 8085 13.03
Голосование
Правильно ли поступил Михаил Ходорковский, испортив бюллетень?
5 62 6 5202 12.03
Блоги

+ Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Президент прочитал стихотворение Андрея Дементьева «Я знаю, что все женщины прекрасны…»

5 80 6 7157 08.03
8читать ;смотреть
Kпутин, праздники, женщины, видео, события
Блоги

Ксения Собчак политик

Удалось завершить марафон с памятной табличкой на доме Немцова Выборы закончатся — и эти, и следующие, а этот знак нашей памяти и благодарности Борису останется в самом центре города…

5 87 6 8126 14.03
Kнемцов, политика, общество, память, мнения
Блоги

Заявление МИД России Считаем категорически неприемлемым и недостойным тот факт, что правительство Великобритании в своих неблаговидных политических целях пошло на дальнейшее серьезное обострение отношений, объявив о целом наборе враждебных мер, включая высылку из страны 23-х российских дипломатов…

5 99 6 9308 14.03
Kполитика, великобритания, власть, мнения
Блоги

+ Сергей Лавров: Если в Лондоне перевелись эксперты, то это не наши проблемы Сергей Лавров: Если в Лондоне перевелись эксперты, то это не наши проблемы Вариант проведения консультаций в соответствии с конвенцией не факультативный, он обязательный…

5 99 6 9399 14.03
Kполитика, великобритания, общество, власть, мнения
Новости

Великобритания высылает 23 сотрудника российского посольства в Лондоне Все они, как считают британские власти, работают на разведку…

5 69 6 6644

Популярное за неделю

Новости

Россия отказалась отвечать на ультиматум Великобритании Лондон требовал разъяснить, каким образом бывший агент ГРУ был отравлен химическим оружием из России…

5 61 6 53110
Интервью Интервью

Мария Захарова гость: Мария Захарова .

О харассменте Хотите мою историю с Леонидом Слуцким? Сейчас будет бомбическая вещь.
...Я что-то интересное рассказываю, человек 10 меня слушают, и вдруг входит Леонид. И он садится и начинает, не включаясь в беседу, говорить какие-то такие вещи…

5 200 6 189463 08.03
#слушать 44:00 8читать $скачать 10.1 МБ
Голосование

Повторные процессы:
2899864
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 6 6 11760 11.03
Блоги

Тоня Самсонова журналист

Последствия отравления Скрипаля для России будут более тяжелыми, чем после сбитого Боинга Тереза Мэй: Частью ответной реакции на российскую атаку будет отказ приезжать на церемонию открытия ЧМ по футболу в Россию. Чиновники и первые лица не поедут…

5 541 6 210910 12.03
Kполитика, общество, великобритания, события
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Самое прекрасное в этой истории – полное отсутствии у единоросов того, что называется, sex appeal. Что такое Государственная дума? Гарем Путина. А какой у евнуха из гарема может быть sex appeal?..

5 154 6 136742 10.03
#слушать 48:11 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6781397
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3346458

Сегодня в эфире