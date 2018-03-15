Великобритания обвинила Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия

Постпред Соединенного Королевства при ООН Джулиан Брейтуэйт сказал на заседании Совбеза организации, что Москва скрыла информацию о нервно-паралитическом веществе программы «Новичок». Заседание было созвано в связи с расследованием дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери. Постпред России Василий Неьбензя подчеркнул, что Москва не позволит разговаривать с собой языком ультиматумов.

Российская сторона ранее отвергла обвинения в причастности к атаке. Тем временем накануне Лондон объявил о новых санкциях в связи с делом о покушении на Скрипаля. В частности, Британия планирует выслать 23 сотрудника российской дипмиссии в Лондоне.