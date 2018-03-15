Сегодня в МХТ имени Чехова пройдет прощание с актером, директором театра Олегом Табаковым

Двери театра будут открыты с 9 утра.

Олег Табаков собирал в своем театре все возможные направления театрального искусства, — сказал журналистам народный артист России Юрий Стоянов:

«Театр потерял совершенно выдающегося театрального деятеля, вот такими людьми были Станиславский, Ефремов Олег и Олег Павлович Табаков. И, несмотря на свой возраст, он оставался самым, с моей точки зрения, модным и успешным театральным менеджером. И то, что он сотворил с этим театром — еще никому не удавалось этого сделать. Собрать самую звездную команду, и всю эту звездность направить не на стоимость билетов, а на качество спектаклей, которые здесь были. Это очень разный театр, в нем представлен вообще театр как таковой, вот со всеми течениями, со всеми тенденциями, со всем модным, гражданским, противоречивым, классическим».

Олег Табаков руководил театром на протяжении 18 лет. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.