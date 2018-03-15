Z Архив новостей новости
5 0 6 0
00:00, 15 марта 2018

Сегодня в МХТ имени Чехова пройдет прощание с актером, директором театра Олегом Табаковым

Двери театра будут открыты с 9 утра.

Олег Табаков собирал в своем театре все возможные направления театрального искусства, — сказал журналистам народный артист России Юрий Стоянов:

«Театр потерял совершенно выдающегося театрального деятеля, вот такими людьми были Станиславский, Ефремов Олег и Олег Павлович Табаков. И, несмотря на свой возраст, он оставался самым, с моей точки зрения, модным и успешным театральным менеджером. И то, что он сотворил с этим театром — еще никому не удавалось этого сделать. Собрать самую звездную команду, и всю эту звездность направить не на стоимость билетов, а на качество спектаклей, которые здесь были. Это очень разный театр, в нем представлен вообще театр как таковой, вот со всеми течениями, со всеми тенденциями, со всем модным, гражданским, противоречивым, классическим».

Олег Табаков руководил театром на протяжении 18 лет. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 9 марта Поздравить…

5 399 6 7837 09.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 12 марта Поздравить…

5 283 6 5649 12.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Почему я буду голосовать за Владимира Путина? Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно…

5 1184 6 62600 11.03
Kвыборы-2018, политика, путин, мнения
Блоги

Кусок эфира

Алексей Герман-мл.: Ездить в страну, у которой герой Бандера, не хочу Мне это противно. И никакого дела с людьми, которым это нравится, я никогда иметь не буду…

5 578 6 40375 12.03
Kрф, передачи, события
Новости

Песков: Москва не готова к языку ультиматумов По его словам, Россия открыта для сотрудничества в расследовании дела бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, однако не встречает взаимопонимания у Лондона…

5 87 6 6143
Блоги

Ксения Собчак политик

Если мы не преодолеем наследие старого порядка, будущего у наших стран не будет О планах приехать в Крым, украинских чиновниках и командировке на полуостров в апреле 2014 года…

5 366 6 27724 11.03
Kполитика, выборы-2018, крым, украина, рф, мнения
Блоги

«Нежданчик», «Горыныч», «Карась»: интернет-пользователи выбирают названия для новых видов вооружения На сайте Минобороны начался финальный этап голосования за названия для трех новейших видов вооружения…

5 66 6 5110 14.03
Kармия, оружие, видео, общество, события
Новости

МИД России называет беспрецедентно грубой провокацией сегодняшнее выступление Терезы Мэй На заседании в парламенте она объявила о мерах в отношении России после отравления в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери…

5 66 6 5114
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Тотальная презумпция виновности Тот же алгоритм принят по «рашагейту» в США и по «Боингу» в Нидерландах. Вот это настораживает серьезно. Окончательный переход запада в режим сталинских «троек»...

5 241 6 18848 13.03
Kвеликобритания, рф, шпионаж, расследования, политика, мнения
Голосование
Имеют ли российские власти отношение к отравлению Сергея Скрипаля?
5 100 6 8085 13.03
Голосование
Правильно ли поступил Михаил Ходорковский, испортив бюллетень?
5 62 6 5202 12.03
Блоги

+ Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Президент прочитал стихотворение Андрея Дементьева «Я знаю, что все женщины прекрасны…»

5 80 6 7157 08.03
8читать ;смотреть
Kпутин, праздники, женщины, видео, события
Блоги

Ксения Собчак политик

Удалось завершить марафон с памятной табличкой на доме Немцова Выборы закончатся — и эти, и следующие, а этот знак нашей памяти и благодарности Борису останется в самом центре города…

5 87 6 8126 14.03
Kнемцов, политика, общество, память, мнения
Блоги

Заявление МИД России Считаем категорически неприемлемым и недостойным тот факт, что правительство Великобритании в своих неблаговидных политических целях пошло на дальнейшее серьезное обострение отношений, объявив о целом наборе враждебных мер, включая высылку из страны 23-х российских дипломатов…

5 99 6 9308 14.03
Kполитика, великобритания, власть, мнения
Блоги

+ Сергей Лавров: Если в Лондоне перевелись эксперты, то это не наши проблемы Сергей Лавров: Если в Лондоне перевелись эксперты, то это не наши проблемы Вариант проведения консультаций в соответствии с конвенцией не факультативный, он обязательный…

5 99 6 9399 14.03
Kполитика, великобритания, общество, власть, мнения
Новости

Великобритания высылает 23 сотрудника российского посольства в Лондоне Все они, как считают британские власти, работают на разведку…

5 69 6 6644

Популярное за неделю

Новости

Россия отказалась отвечать на ультиматум Великобритании Лондон требовал разъяснить, каким образом бывший агент ГРУ был отравлен химическим оружием из России…

5 61 6 53110
Интервью Интервью

Мария Захарова гость: Мария Захарова .

О харассменте Хотите мою историю с Леонидом Слуцким? Сейчас будет бомбическая вещь.
...Я что-то интересное рассказываю, человек 10 меня слушают, и вдруг входит Леонид. И он садится и начинает, не включаясь в беседу, говорить какие-то такие вещи…

5 200 6 189463 08.03
#слушать 44:00 8читать $скачать 10.1 МБ
Голосование

Повторные процессы:
2899864
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 6 6 11760 11.03
Блоги

Тоня Самсонова журналист

Последствия отравления Скрипаля для России будут более тяжелыми, чем после сбитого Боинга Тереза Мэй: Частью ответной реакции на российскую атаку будет отказ приезжать на церемонию открытия ЧМ по футболу в Россию. Чиновники и первые лица не поедут…

5 541 6 210910 12.03
Kполитика, общество, великобритания, события
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Самое прекрасное в этой истории – полное отсутствии у единоросов того, что называется, sex appeal. Что такое Государственная дума? Гарем Путина. А какой у евнуха из гарема может быть sex appeal?..

5 154 6 136742 10.03
#слушать 48:11 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6781397
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3346458

Сегодня в эфире