Мемориальную табличку Борису Немцову установят на доме, где он жил, в эту пятницу

Как сообщила телеведущая и кандидат в президенты Ксения Собчак, получено разрешение мэрии и собраны подписи жильцов дома.

Ранее в мэрии Москвы откликнулись на предложение Собчак установить табличку. До этого сторонники Немцова уже дважды устанавливали мемориальную доску на доме политика, и оба раза ее срывали прокремлёвские активисты.