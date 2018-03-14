Мемориальную табличку Борису Немцову установят на доме, где он жил, в эту пятницу
Как сообщила телеведущая и кандидат в президенты Ксения Собчак, получено разрешение мэрии и собраны подписи жильцов дома.
Ранее в мэрии Москвы откликнулись на предложение Собчак установить табличку. До этого сторонники Немцова уже дважды устанавливали мемориальную доску на доме политика, и оба раза ее срывали прокремлёвские активисты.
Комментарии14
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abuvgrobu 14 марта 2018 | 23:09
Мемориальную табличку Борису Немцову установят на доме, где он жил, в эту пятницу
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А уже в субботу её придется снимать для того, чтобы отчистить от краски, экскрементов и тому подобного "добра". И так будет всегда, до полного изничтожения грязной писульки о мерзком существе.
ivfn 14 марта 2018 | 23:21
abuvgrobu: Самое главное у жителей этого дома веселая жизнь настанет. Шум ,,гам ,пламенные речи ,горы цветов и прочей хрени
ringmenn 14 марта 2018 | 23:52
v adu v grobu: Ничего, и табличку от ваших излияний очистим и мир от таких мразей как ты!! Будешь лаять по месту прописки - v adu v grobu!!!
lager23 14 марта 2018 | 23:12
Жизнь налаживается....
ivfn 14 марта 2018 | 23:23
lager23:
//Жизнь налаживается....//
У кого? У Немцова,так он вроде того....
ringmenn 14 марта 2018 | 23:46
ivfn: Завалил бы ты свою грязную пасть, подонок!!
stebinmaku 14 марта 2018 | 23:14
Пробьет в Кремле любому памятную доску
Собчак, до гробовой доски своя там в доску..
glotov 14 марта 2018 | 23:15
Как бы она судьбу таблички Манергейму не повторила...
sredniy_klass 14 марта 2018 | 23:44
Ну да, прям перед выборами
liberal_vulgaris 14 марта 2018 | 23:45
Подозоваю, что возмущенная общественность не позволит уродовать город табличками с борысем :)
ringmenn 14 марта 2018 | 23:58
liberal_vulgaris: Подозовай и дальше!!
ringmenn 14 марта 2018 | 23:55
Единственная польза от кандидатства Собчак!!
ilja13 15 марта 2018 | 00:03
Мемориальная табличка - это хорошо и правильно. А будет ли рядом скульптура киевской путаны, из-за которой его вероятно и убили представители "южного народа"......Ведь вошла в историю, почти как Фанни Каплан, ведь была никому не известной ветошью, а вот подишь ты - вошла в историю. Об этом ещё позже напишут честные историки.
eyjafjallajoekull 15 марта 2018 | 00:07
Размером с почтовую марку: 2 х 3 см?