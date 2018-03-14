Городской суд Сыктывкара прекратил производство по жалобе на запрет фильма «Смерть Сталина»

Это дело не затрагивает интересы истцов и касается исключительно правообладателей министерства культуры, пояснили «Интерфаксу» в суде. Правозащитник Эрнест Мезак, его коллега Роман Голосун просили признать незаконным решение министерства отозвать прокатное удостоверение комедии Армандо Иануччи. Они также просили суд обязать ведомство вернуть прокатчику удостоверение.