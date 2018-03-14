Бывший мэр Рыбинска Юрий Ласточкин объявил голодовку в колонии
В 2015 году он был приговорен к 8,5 годам лишения свободы по обвинению в получении взятки в крупном размере и растрате. Как рассказал глава Ласточкина Рубен Маркарьян, его подзащитный утверждает, что лично участвовал в разработке авиадвигателей к тем военным новинкам, о которых в недавнем послании говорил Владимир Путин. Однако, после того, как он об этом сказал, его на 15 суток посадили в штрафной изолятор, — добавил адвокат.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
hi_kitty 14 марта 2018 | 23:21
росянские випы из крайности в крайность бросаются: то жрал в три горла, то поголодать решил...