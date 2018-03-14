Бывший мэр Рыбинска Юрий Ласточкин объявил голодовку в колонии

В 2015 году он был приговорен к 8,5 годам лишения свободы по обвинению в получении взятки в крупном размере и растрате. Как рассказал глава Ласточкина Рубен Маркарьян, его подзащитный утверждает, что лично участвовал в разработке авиадвигателей к тем военным новинкам, о которых в недавнем послании говорил Владимир Путин. Однако, после того, как он об этом сказал, его на 15 суток посадили в штрафной изолятор, — добавил адвокат.