Студентам сочинского техникума пригрозили штрафами за отказ идти на выборы

Видеозапись угроз преподавателя появилась на канале штаба Алексея Навального в Youtube. За неявку, по словам сотрудницы техникума, штраф составит 30 тысяч рублей. Один из студентов отвечает, что Конституцией им гарантировано право не голосовать, на что преподаватель ответила, что у них есть только право выбора. Женщина потребовала от студентов сделать фото «в рамочке» и отправить ей на телефон. По ее словам, эти фотографии она отправит директору, который «будет отчитываться» перед мэром Сочи Анатолием Пахомовым.

Предстоящие президентские выборы не имеют никакой реальной силы, и самое правильное – это на них не пойти. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политик Алексей Навальный.

Он считает, что увеличение явки, вне зависимости от того, кому избиратели отдадут свои голоса, будет выгодно Владимиру Путину.