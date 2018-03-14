Студентам сочинского техникума пригрозили штрафами за отказ идти на выборы
Видеозапись угроз преподавателя появилась на канале штаба Алексея Навального в Youtube. За неявку, по словам сотрудницы техникума, штраф составит 30 тысяч рублей. Один из студентов отвечает, что Конституцией им гарантировано право не голосовать, на что преподаватель ответила, что у них есть только право выбора. Женщина потребовала от студентов сделать фото «в рамочке» и отправить ей на телефон. По ее словам, эти фотографии она отправит директору, который «будет отчитываться» перед мэром Сочи Анатолием Пахомовым.
Предстоящие президентские выборы не имеют никакой реальной силы, и самое правильное – это на них не пойти. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политик Алексей Навальный.
Он считает, что увеличение явки, вне зависимости от того, кому избиратели отдадут свои голоса, будет выгодно Владимиру Путину.
Комментарии16
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master_analitik 14 марта 2018 | 23:07
Это правильное решение, так как пока у нас в России нет законного Царя, то нужно хотя бы иногда ходить на выборы. Без власти - еще хуже!
patrik03 14 марта 2018 | 23:28
Предстоящие президентские выборы не имеют никакой реальной силы, и самое правильное – это на них не пойти. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политик Алексей Навальный...
Алексей Навальный похож на какого-то адепта новомодного учения, типа как сыроедение, вегетарианство, раздельное питание, на людей пьющих по 1.5 литра воды в день и уверенного, что это их учение, поможет совершить чудо и изменить их жизнь.
meister_luvin 14 марта 2018 | 23:35
patrik03:
Навальный прав: власть вкладывает бешеные деньги, лишь бы загнать людей на выборы
tks 14 марта 2018 | 23:14
Какие проблемы - раз заставляют, значит надо пойти, и испортить бюль!
put__out 15 марта 2018 | 00:00
tks: Ваш бюль никому не нужен, это формальности, которую даже считать не будут. Шулерам нужна только Ваша подпись в списке, а посчитают как надо... *
* из практики одного УИК в СПб.
svetalana 14 марта 2018 | 23:16
Вот после таких "приглашений" желания идти на выборы становится все меньше. Исполнители у нашей власти - дураки, что ни украсть, ни посторожить не могут, палятся на каждом шагу.
horseraddish 14 марта 2018 | 23:20
Препод нагло нарушает закон.
tks 14 марта 2018 | 23:26
horseraddish: Как можно нарушить то, чего нет??
piter_ug 14 марта 2018 | 23:29
Выход всегда есть!
Забирать бюллетени с собой, а не опускать в урну.
put__out 15 марта 2018 | 00:03
piter_ug: Повторюсь. Ваш бюль никому не нужен, это формальности, которую даже считать не будут. Шулерам нужна только Ваша подпись в списке, а посчитают как надо... *
* из практики одного УИК в СПб.
bekipp 14 марта 2018 | 23:30
Всех за идиотов держат. По 30 тысяч? Да пусть хоть по рублю попробует взять - тут то ей и зачтётся.
grishakras 14 марта 2018 | 23:41
Не пойду. Не люблю быть пешкой в чужой игре. Вам нравиться мутить? Мутите без меня. Я посмотрю и посмеюсь над вашими неискренними потугами. Мне вас жалко.
mikhail_spb_ 14 марта 2018 | 23:46
Когда власть жуликов, воров и бандитов рухнет, следует также вычистить всю мерзость из преподавательского состава учебных заведений!
Благо, почти всё зафиксировано на видео.
grishakras 14 марта 2018 | 23:49
Вы что узбеки? Чтобы идти на узбекские выборы?
avturbin 14 марта 2018 | 23:51
Опять этот сраный совок... И откуда у нас постоянно такие мерзкие училки берутся? Я в 90-е думал что все, после того как вымрут старперы даже и памяти об этой совковой плесени не останется
nikmart001 15 марта 2018 | 00:09
Более наглой фальсификации от Навального я не видел еще. Специально посмотрел, изображение показывают одно, а на него фоном наложили разговор неизвестно кого и с кем. Интересно на кого это все рассчитано?