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Эксклюзив Эха 23:02, 14 марта 2018

Студентам сочинского техникума пригрозили штрафами за отказ идти на выборы

Видеозапись угроз преподавателя появилась на канале штаба Алексея Навального в Youtube. За неявку, по словам сотрудницы техникума, штраф составит 30 тысяч рублей. Один из студентов отвечает, что Конституцией им гарантировано право не голосовать, на что преподаватель ответила, что у них есть только право выбора. Женщина потребовала от студентов сделать фото «в рамочке» и отправить ей на телефон. По ее словам, эти фотографии она отправит директору, который «будет отчитываться» перед мэром Сочи Анатолием Пахомовым.

Предстоящие президентские выборы не имеют никакой реальной силы, и самое правильное – это на них не пойти. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политик Алексей Навальный.

Он считает, что увеличение явки, вне зависимости от того, кому избиратели отдадут свои голоса, будет выгодно Владимиру Путину.

Комментарии

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master_analitik 14 марта 2018 | 23:07



Это правильное решение, так как пока у нас в России нет законного Царя, то нужно хотя бы иногда ходить на выборы. Без власти - еще хуже!

patrik03 14 марта 2018 | 23:28

Предстоящие президентские выборы не имеют никакой реальной силы, и самое правильное – это на них не пойти. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политик Алексей Навальный...

Алексей Навальный похож на какого-то адепта новомодного учения, типа как сыроедение, вегетарианство, раздельное питание, на людей пьющих по 1.5 литра воды в день и уверенного, что это их учение, поможет совершить чудо и изменить их жизнь.

meister_luvin 14 марта 2018 | 23:35

patrik03:


Навальный прав: власть вкладывает бешеные деньги, лишь бы загнать людей на выборы

(комментарий скрыт)

tks 14 марта 2018 | 23:14

Какие проблемы - раз заставляют, значит надо пойти, и испортить бюль!

put__out 15 марта 2018 | 00:00

tks: Ваш бюль никому не нужен, это формальности, которую даже считать не будут. Шулерам нужна только Ваша подпись в списке, а посчитают как надо... *

* из практики одного УИК в СПб.

svetalana 14 марта 2018 | 23:16

Вот после таких "приглашений" желания идти на выборы становится все меньше. Исполнители у нашей власти - дураки, что ни украсть, ни посторожить не могут, палятся на каждом шагу.

horseraddish 14 марта 2018 | 23:20

Препод нагло нарушает закон.

tks 14 марта 2018 | 23:26

horseraddish: Как можно нарушить то, чего нет??

piter_ug 14 марта 2018 | 23:29

Выход всегда есть!
Забирать бюллетени с собой, а не опускать в урну.

put__out 15 марта 2018 | 00:03

piter_ug: Повторюсь. Ваш бюль никому не нужен, это формальности, которую даже считать не будут. Шулерам нужна только Ваша подпись в списке, а посчитают как надо... *

* из практики одного УИК в СПб.

bekipp 14 марта 2018 | 23:30

Всех за идиотов держат. По 30 тысяч? Да пусть хоть по рублю попробует взять - тут то ей и зачтётся.

grishakras 14 марта 2018 | 23:41

Не пойду. Не люблю быть пешкой в чужой игре. Вам нравиться мутить? Мутите без меня. Я посмотрю и посмеюсь над вашими неискренними потугами. Мне вас жалко.

mikhail_spb_ 14 марта 2018 | 23:46


Когда власть жуликов, воров и бандитов рухнет, следует также вычистить всю мерзость из преподавательского состава учебных заведений!
Благо, почти всё зафиксировано на видео.

grishakras 14 марта 2018 | 23:49

Вы что узбеки? Чтобы идти на узбекские выборы?

avturbin 14 марта 2018 | 23:51

Опять этот сраный совок... И откуда у нас постоянно такие мерзкие училки берутся? Я в 90-е думал что все, после того как вымрут старперы даже и памяти об этой совковой плесени не останется

nikmart001 15 марта 2018 | 00:09

Более наглой фальсификации от Навального я не видел еще. Специально посмотрел, изображение показывают одно, а на него фоном наложили разговор неизвестно кого и с кем. Интересно на кого это все рассчитано?

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