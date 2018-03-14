Один из свидетелей по делу о террористическом сообществе в Петербурге попросил политического убежища в Финляндии

Илья Капустин в прошлом месяце жаловался на пытки в ФСБ. Он просил о государственной защите, но ему было отказано. Как пишет финская газета Iltalehti, в том же месяце Капустин покинул Россию. По делу о террористическом сообществе были задержаны несколько человек – не только в Петербурге, но и в Пензе. Некоторые из них также обвинили сотрудников правоохранительных органов в использовании пыток на допросах.