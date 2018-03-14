Под вопросом оказалось участие России в выставке «Фарнборо-2018» Великобритания

Как сказали «Интерфаксу» в компании Ростех, российской военной продукции там точно не будет. Это связано с тем, что ее демонстрацию запретили организаторы. Впрочем, пока Ростех не спешит отказываться от участия, хотя там называют всё это проявлением недобросовестной конкуренции в сфере торговли оружием.