Под вопросом оказалось участие России в выставке «Фарнборо-2018» Великобритания
Как сказали «Интерфаксу» в компании Ростех, российской военной продукции там точно не будет. Это связано с тем, что ее демонстрацию запретили организаторы. Впрочем, пока Ростех не спешит отказываться от участия, хотя там называют всё это проявлением недобросовестной конкуренции в сфере торговли оружием.
Комментарии26
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lager23 14 марта 2018 | 23:05
Их там нет...
klegg 14 марта 2018 | 23:30
lager23: Вывсеврети, авыдокажити, волкиволки!
meister_luvin 14 марта 2018 | 23:39
klegg:
торговать оружием - так только с друзьями: с Науру, Южной Осетией и Приднестровьем
el_borz 14 марта 2018 | 23:44
Обложили со всех сторон гады саксонские.
Не дают мастерство наших летунов показать.
Это как в анекдоте.Хотите расскажу? Слушайте.
Наш летчик возвращается из боевого вылета. К нему подскакивает техник и спрашивает летчика: — Ну, сколько звезд рисовать? — Три. И один крест — я еще "мессера" завалил.
Россия вперед!
book_publisher 14 марта 2018 | 23:47
Пыжатся выдавить Россию с рынка вооружений.
Надорвутся...
ringmenn 15 марта 2018 | 00:03
book_publisher: Ага. СССР уже надорвался!! Очередь за Россией!!
alo0000 15 марта 2018 | 00:04
book_publisher: С нами конкурировать бесполезно. В долг "продадим", да еще доплатим.
wrongway1 15 марта 2018 | 00:05
el_borz: опять переврали ..ничего своего нету...
это о лётчике Первой мировой войны бароне Манфреде фон Рихтгофене.когда он в Париж за вином летал по дороге сбивал самолёты
alien_3 14 марта 2018 | 23:07
Недобросовестная конкуренция...после добросовестного отравления. Возмутительно нечестно.
rsilk 14 марта 2018 | 23:07
На выставке «Фарнборо-2018», можно собачек Шувалова показать ))
vlad_kondrat 14 марта 2018 | 23:15
rsilk: Ядерные Уточки Медведева подойдут тоже.
solonko 14 марта 2018 | 23:08
Есть такая резервация на планете Земля, называется - Россия. "Оставь надежду, всяк сюда входящий".
ostanovka 14 марта 2018 | 23:09
Так уже ж мультик показали, чо ещё надо?
volkov_25 14 марта 2018 | 23:15
Позорище на каблуках добивается уважения всего мира.
ilja13 14 марта 2018 | 23:16
Печалька то какая. Дяди из Ростеха не поедут в Лондон.
tks 14 марта 2018 | 23:18
Да нахрен все эти зарубежные выставки нужны! В Сочах нужно, в Сочах!
piter_ug 14 марта 2018 | 23:20
Никаких вопросов.
Переименовать на неделю Зюкино в Фарнборо и полетать. Но главное, чтобы без падений на Зюкино.
sveklotron_7 14 марта 2018 | 23:23
Постойте....Так в этом же году был авиасалон Фарнборо и России там не дали выступить и без всякого Скрипаля! И в 2014-м и в 2016-м годах не пускали...
Ребят, Вы уж так тупо не палитесь... А? Сами то помните санкции, которые против России вводите? Нет. Так Вы скажите...мы Вам напоминать будем, нам не в лом.)))
Или у Вас, болезных уже санкций нехватка?
Ну тогда ж можно поиграть веселую игру!
Вы вводите против нас санкции, которые уже 2-3-...., не важно сколько раз вводили, а мы притворяемся что это в первый раз, ...изображаем гнев/удивление/печаль/отчаяние...)))
kriemsdik 14 марта 2018 | 23:35
sveklotron_7: ко-ко-ко прокукаречил свекольный мальчик
duch_nec 14 марта 2018 | 23:58
sveklotron_7: Малыш, а чего России в Фарнборо показывать?
Это ведь все из западных комплектующих собрано. Завтра не станет комплектующих и ...
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Путин призвал обеспечить независимость оборонных разработок от иностранных комплектующих
Армия и ОПК 19 сентября 2017, 14:46 дата обновления: 19 сентября 2017, 15:26
Президент напомнил, что план по импортозамещению зарубежных узлов и компонентов военного назначения реализуется в течение трех лет. Он обратился к участникам заседания с просьбой доложить, как выполняется этот план.
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Ответ - НИКАК
Омский завод, участвующий в сборке С-400, до сих пор использовал комплектующие из стран НАТО 03 марта 2018 — 20:38
Омский оборонный завод «Сатурн», который участвует в создании знаменитых комплексов ПВО С-400, до сих пор, оказывается, использовал продукцию стран НАТО и Украины.
Москва тихой сапой начала утилизацию ракет, которые были когда-то пугалом для всего демократического мира – ракету Р-36М «Воевода», или по классификации НАТО – «Сатана». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Дмитрий Вовнянко.
По его словам, причину назвал главный редактор российского журнала «Арсенал Родины» полковник Виктор Мураховский: «Поскольку производства некоторых комплектующих на территории нашей страны не было и нет, восстанавливать мощное оружие смысла нет».
По словам Дмитрия Вовнянко, некоторые комплектующие – это продукция завода «Южмаш» Днепр и завода «Хартрон» Харьков. В Украине, производили саму ракету и систему управления ею.. И вот, то что украинскими руками производилось 30 лет назад сегодня Россия произвести не может.
ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ ПОЛНЫЙ ПИСЕЦ.
ly4_sveta 14 марта 2018 | 23:39
Фарнборо!? ,,Деточка, ваше место возле параши", - эти слова из фильма даже Путин процитировал по отношению к России других стран, с его точки зрения. А он всегда классно оговаривается по Фрейду.
mikhail_spb_ 14 марта 2018 | 23:43
Что ни день, то враги вонзают очередные ножи в израненную спину нацдилеру.
mikr 14 марта 2018 | 23:47
Проблема России в том, что ее самолеты слишком красиво летают. Если попытаться сравнить пилотажное выступление любого западного истребителя с Су-35, то ни один западный с российской Сушкой даже рядом не стоял. Можно конечно послушать пургу про невидимость, дальность обнаружения противника, дальнобойность ракет и прочее. Специалисты понимают, что и в этом смысле российский самолет тоже не плох. Но, что касается пилотажа, то ни американцам, ни европейцам рядом с русскими ловить нечего. Именно поэтому англичане прилагают все усилия, чтобы не дать русским показать себя во всей красе. А для этого остается единственный выход - не пускать российские самолеты на свои выставки.
askol2016 14 марта 2018 | 23:50
Англичане ясно сказали: "Новичка" к себе больше не пустим.
curious69_ 14 марта 2018 | 23:50
Зря англичане запретили... Теперь не увидят мультик с ракетой на ядерном двигателе. И небывалый большой скачок в технологиях скакнёт мимо .... из кремлёвской палаты N6 прямо в процедурную....
ringmenn 15 марта 2018 | 00:01
Блин! Мультиков уже наснимали, а показывать негде будет. Вот облом!!!