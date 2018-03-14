Великобритания обвинила Россию в нарушении устава ООН
По словам постпреда королевства при организации, Джулиана Брейтуэйта, Москва имеет отношение к отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Таким образом, по словам дипломата, российская сторона нарушила Статью 2 Устава ООН – основание международного законного порядка.
НАТО требует от России раскрыть информацию о нервно-паралитическом газе «Новичок». Именно им, как считают британские власти, был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь. В заявлении стран-участников альянса случившееся в Солсбери назвали первым использованием химического оружия в наступательных целях на территории организации с момента создания НАТО.
Комментарии41
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doorin 14 марта 2018 | 23:03
Breaking news !!!
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Операция " Mercаder-2018 " набирает обороты !
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Обнаружен труп отравленного беглого Родченкова.
\ EuroNews \
master_analitik 14 марта 2018 | 23:05
Эй вы там, бессовестные англосаксы, слазь! Кончилось ваше время!
tvitov66 14 марта 2018 | 23:07
Плювал наш нацЛидер на их Устав - у нас свой есть! Травили, травим и травить будем - пока лилиПУт на троне росиянском
kriemsdik 14 марта 2018 | 23:10
master_analitik: они только залезли и начали
opiatnovyi63 14 марта 2018 | 23:27
kriemsdik: Травить, убивать,насиловать, пытать это всё наши скрепы!Одних жертв газовой атаки Норд Оста сколько было!
book_publisher 14 марта 2018 | 23:49
Судя по стенограмме, британцев поддержали только США, Франция и Кот-Дивуар ...
pmasel 14 марта 2018 | 23:17
Ну все товарищи бюджетники и пенсионеры, не видать вам повышения пенсий и з/п.
Кольцо врагов все сильнее сдавливает свою удавку на шее Родины. Объединимся против наступающего врага вокруг нашего великого Пу и его верными союзниками, руководящей и направляющей силой нашего общества, ядром политической системы, государственных и общественных организаций - ПЖиВ.
alien_3 14 марта 2018 | 23:23
pmasel: Повышения зп уже идут перед выборами. Просто потом инфляцию проиндексируют, после выборов.
sveklotron_7 14 марта 2018 | 23:31
pmasel: ....Но всегда есть альтернатива, товарищи бюджетники и пенсионеры! Можно капитулировать перед великодушным Западом! Да!
Согласиться на все его скромные требования, отдать крымчан и донбассцев Украине на съедение, разделится на 10-12 стран лимитрофов, сдать ядерное оружие...и..О чудо! Получить все прелести пенсий и зарплат 90-х годов! Помните, болезные? Тот-то! А также всю тогдашнюю экономическую, политическую, социальную хуергу до кучи (кто помнит, тот поймет)! Это ли не настоящее счастье, граждане пенсионеры-бюджетники?!!
gs1112 14 марта 2018 | 23:11
Проснулись. Значит когда Россия оттяала украинский полуостров, размером с пол Великобритании, устроила бойню в Украине, завалила Боинг она устав не нарушала, а траванула двух беглых россиян тут тебе и лишение права вето и исключение из состава ООН. Ну с другой стороны хотя бы и так.
wrongway1 14 марта 2018 | 23:18
gs1112: в их "бюргерских" городах хорошо живётся..пока не коснется их..
gonduras_on_kolima 14 марта 2018 | 23:22
gs1112: Половина Британии по твоим извращённым понятиям - это в реале 1/10.
По поводу Шанмырка и Лугандона есть официальные документы ООН, где прямо указано, что Путирашка агрессор и оккупант.
На момент Шанмырка общий тренд отношения к Путирашке был совершенно иной, нежели сейчас.
Наконец, действия демократических механизмов это не рывок, а каток. В него теперь добавилось далеко не маленькое британское колёсико.
alien_3 14 марта 2018 | 23:26
gs1112: Ну раньше в "сферах влияния" тешились, вроде как простительно. Но решили сферы расширить и потравить 20 британцев. А это уже перебор. Придется дитю поплакать.
sveklotron_7 14 марта 2018 | 23:15
doorin: Во-первых не труп, а объедки, а во-вторых стоматологической экспертизой установлено, что ели Путин. Лично. Причем, по ряду призаков установлено что Путин ел Родченкова ЗАЖИВО!
raffal 14 марта 2018 | 23:29
doorin:
Не ври, жучка;) Родченков - кавалер ордена, который получил из рук Президента России В.В.Путина за успешное обеспечение Олимпиады в Сочи; )
Понял, балбес, УСПЕШНОЕ!;) Неужели победителей судят?;)
master_analitik 14 марта 2018 | 23:37
doorin:
Если страны Дикого Запад введут против России санкции, то мы все как один и все как одна должны будем перейти на хлеб, воду и подножный корм, но не уступим Дикому Западу свое желание жить по христианским ценностям.
Вот рецепт:
Желуди служили человеку пищей еще до того, как покровительница земледелия Церера обучила людей хлебопашеству — так полагали древние римляне. Ученые-археологи не без основания полагают, что первым «хлебным растением» надо считать не злаки — рожь или пшеницу, а дуб. Например, при раскопке древних трипольских поселений на территории современной Украины были найдены высушенные и растертые в муку желуди. Из этой муки наши предки пекли хлеб более 5000 лет назад. Желуди очень питательны, но дубильные вещества придают им горьковатый вкус. Если удалить эти вещества, то из желудей можно приготовить некоторые оригинальные блюда. Дубильные вещества легко удаляются вымачиванием. Желающие могут попробовать испечь желудевый «хлеб». Рецепт позаимствован из книги известного популяризатора ботаники Н.М. Верзилина. Собирать желуди лучше после первых заморозков. Их очищают от кожуры, разрезают на четыре части, заливают водой и вымачивают двое суток, ежедневно меняя воду не менее трех раз. После этого желуди нагревают в воде до кипения (2 части воды на 1 часть желудей) и пропускают через мясорубку. Полученную массу высушивают — сначала тонким слоем на воздухе, затем в печке или духовке до тех пор, пока она не станет похрустывать, как сухари. Высушенные желуди толкут или размалывают любым способом. При крупном помоле получается крупа, из которой можно варить кашу, из муки — печь лепешки. Правда, желудевое тесто не обладает клейкостью и вязкостью, поэтому лепешки при переворачивании ломаются. Чтобы избежать этого, советуют сковороду с лепешкой накрывать второй такой же сковородой и переворачивать их обе — лепешка просто падает с одной сковороды на другую, на которой и дожаривается.
lager23 14 марта 2018 | 23:09
Как можно требовать раскрыть секрет, который перестал существовать в 90х ...или существо секрета сегодняшнего дня...?
sveklotron_7 14 марта 2018 | 23:11
Конечно за Устав ООН громче всех верещать главной подпиндосовской шавке - Мелкобритании, которая ровно на правах глав-шавки США участвовала в преступных операциях в Югославии (1999) и Ираке (2003), вопреки статьям того самого устава ООН.
Паноптикум...
raffal 14 марта 2018 | 23:34
sveklotron_7:
Не мелко-, а Великобритании. Хотя бы потому, что при численности населения втрое меньше, чем в России, её продукт вдвое больше. А влияние её в мире на порядок больше, чем России. И не Соединённое Королевство под санкциями, а Россия. Наконец, лондонская биржа ICE Future имеет влияние на формирование (секвестр) бюджета России и курса её национальной валюты, (которой, в отличии от британского фунта навек прилепилась малопочтительная кликуха "деревянный") намного больше, чем госдума, центробанк и минфин России. Так что, не так уж и мелко...
sveklotron_7 15 марта 2018 | 00:00
raffal: Не мелко-, а Великобритании. Хотя бы потому, что при численности населения втрое меньше, чем в России, её продукт вдвое больше.
А ты не путай продукт с "купи-продай" на Лондонской бирже. 3/5 мировых финансовых услуг, это еще не продукт. А то в 92-м году была история. Сорос валютными спекуляциями обрушил фунт-стерлингов и ВВП сразу прилично рухнул...В 2008-2009-м годах с чего вдруг ВВП Британии припал аж почти на 30%?
Как так? Неужто Мелкобритания стала меньше производить? Неужто качество упало? Или может санкции какие?
Не...просто в первом случае удачливый делец поиграл на понижение. А во втором пиндосовсие банки заигрались в дешевые кредиты. Вот тебе и ВВП.
alehan00074 14 марта 2018 | 23:45
sveklotron_7: балалаечник, вместо того чтобы глотку драть всю свою, поучился бы у британцев. Пока твои предки сидели на березе и вытирали ж*** грязной соломой или допухами у британцев уже не одно поколение в университетах отучились;))) Ты ведь и сам недавно вытирал свой зад по талонам или газеткой правдой, так что должен понять....:))
raffal 14 марта 2018 | 23:56
alehan00074: Ты ведь и сам недавно вытирал свой зад....
___________________
Кстати, предприятие по производству туалетной бумаги в СССР было построено Англией с оборудованием сделанным в Англии.
Это было в конце 60-х годов и была огромным дефицитом.
Помню глял по совдепии анекдот.
Идёт мужик, обвешанный рулонами туалетной бумаги. Ну, все у него спращивают, мол, где купил, где купил?
А он отвечает, что из химчистки несёт..
sveklotron_7 15 марта 2018 | 00:08
raffal: Конечно этот завод Англия построила в виде благотворительности и ничего от СССР не получила за это! И никто другой кроме Англии никогда бы такой завод не построил, - слишком уж сложное производство.....И потому данное великое деяние можно определить в ряд Великих подвигов в Британской истории, наряду с Трафальгаром и Ватеролоо!
sveklotron_7 15 марта 2018 | 00:05
alehan00074: А еще у британцев были милые законы "о бродяжничестве", вследствие сгона крестьян с земли, работные дома, геноциды индусов и других аборигенов (десятки миллионов за 19-20 века), ну и другие незначительные моменты...на фоне которых "кто-чем жопу вытирает "несомненно важнее. Ага...Ну ты поймешь, короче.
abuvgrobu 14 марта 2018 | 23:13
"Мы точно знаем потому что так должно быть, так как мы всё сами для этого организовали " ... ;))
snikkersnepper 14 марта 2018 | 23:13
И что?
wrongway1 14 марта 2018 | 23:15
Росия пока смеётся...это пока ....Захарова говорит ---это цирк ,Лавров ---бред.а ты докажь....но последствия ,этого не так будут смешны...
glotov 14 марта 2018 | 23:17
wrongway1: А когда цирк показывают - плакать, что ли?
wrongway1 14 марта 2018 | 23:22
glotov: это у кремлядей спросите ...
jetsam 14 марта 2018 | 23:21
путриоты подожгли рейхстаг, чтобы обвинить всех - "ну мы же не такие дебилы, бля".....
hi_kitty 14 марта 2018 | 23:25
//случившееся назвали первым использованием химического оружия на территории НАТО//
то есть полоний - нихуя не химическое оружие...
mikr 14 марта 2018 | 23:31
Судя по происходящему в Великобритании, Запад окончательно утратил ощущение реальности. Голословные обвинения полностью заменили необходимость расследования и доказательства. При таком подходе отпадает смысл налаживать хоть какой-нибудь диалог. Остается только начать выяснять отношения с позиции силы. Похоже, именно к этому и пытаются привести мир западные политики. А если так, то надо готовиться к войне. Иного исхода России не оставляют.
iltrovatore 14 марта 2018 | 23:54
mikr: вот ты иди и воюй. или думаешь в обозе отсидеться? да, и еще захвати детишек путинских друзей на передовую, не время по Лондонам да Парижам разгуливать, пора родные скрепы оборонять!))))
wrongway1 14 марта 2018 | 23:58
iltrovatore: вагнеровцы уже "наоборонялись " на дальних подступах в Сирии
kriemsdik 14 марта 2018 | 23:31
А есть же нормальные страны, без вот этих гадостей живут. Представьте, Финляндия отравила свое шпиона в Британии.
jeremey 14 марта 2018 | 23:36
создатель газа давно в США, то есть все эти секреты давно НАТО известны.
mikhail_spb_ 14 марта 2018 | 23:41
Теперь нацлидеру предстоит в одиночку противостоять не только агрессивному блоку НАТО, но и ставшей враждебной организацией ООН!
riots 14 марта 2018 | 23:46
Исходя из тона и манеры изложения своих мыслей российскому постпреду
нужно срочно выдать малиновый пиджак.
ly4_sveta 14 марта 2018 | 23:53
С приходом к власти кровавой гэбни, которая вывела в президенты Путина, Россия только и знает, что все нарушает. Что они не нарушили? Что они сделали по закону? За что они ответили? Везде и всюду сплошные нарушения и беззаконие. Надо было меньше миндальничать и либеральничать с чекистскими оборотнями.
gaut 15 марта 2018 | 00:00
Все это можно описать двумя словами - дипломатическая катастрофа!
Сидит председатель сельсовета и с важным, пафосным видом, пересказывает программу Кисель-ТВ. Я так понимаю, глава МИДа у нас теперь Киселев, а Лавров - сценарист на пол. ставки. На фоне лаконичных и продуманных заявлений представителей других стран, невозможно избавиться от ощущения непереносимого стыда за свою страну. Мы попали, попали на скамейку стран изгоев - однозначно!..
vebis 15 марта 2018 | 00:05
Совебез ООН проводит срочное заседание по инициативе Великобритании.
Выступившая на заседании представитель США при ООН Никки Хейли призвала Москву предоставить Лондону информацию о том, как российское химическое оружие попало на территорию Великобритании. Хейли также напрямую обвинила Кремль в том, что он стоит за убийством Сергея Скрипаля. (С)