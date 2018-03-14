Великобритания обвинила Россию в нарушении устава ООН

По словам постпреда королевства при организации, Джулиана Брейтуэйта, Москва имеет отношение к отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Таким образом, по словам дипломата, российская сторона нарушила Статью 2 Устава ООН – основание международного законного порядка.

НАТО требует от России раскрыть информацию о нервно-паралитическом газе «Новичок». Именно им, как считают британские власти, был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь. В заявлении стран-участников альянса случившееся в Солсбери назвали первым использованием химического оружия в наступательных целях на территории организации с момента создания НАТО.