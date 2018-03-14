Жителя Астрахани, который на днях поджог стену приемной ФСБ, отправили в психиатрическую больницу
По словам источника агентства «Москва», мужчина уже неоднократно лечился в других медицинских учреждениях такого же профиля. До этого на него составили протокол о мелком хулиганстве.
В минувшие выходные 66-летний житель Астрахани поджог стену возле приемной ФСБ на Кузнецком мосту. Когда его задержали, у мужчины с собой был плакат с надписью «Астраханский партизан».
Комментарии5
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master_analitik 14 марта 2018 | 22:46
Жителя Астрахани, который на днях поджог стену приемной ФСБ, отправили в психиатрическую больницу
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Это не правильное решение! Его должны отправить в Париж к Петру Павленскому!
skolzki 14 марта 2018 | 22:48
Дурак , сказал бы что художник акционист , глядишь сейчас бы либрода подтянулась бы в защиту , там глядишь политзаключенного педофилы из мемориала наградили бы , ну а потом Париж , мечта либроты сказочный дух свободы ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
mamiluk 14 марта 2018 | 23:01
Как при совке:чуть что не вписывается в политический ландшафт- в дурдом...а там за неделю из него психа сделают.
opiatnovyi63 14 марта 2018 | 23:03
Ну не совсем сумасшедший, он же не поджег двери другого министерства!
airjeff 14 марта 2018 | 23:04
стены в психобольнице покрыли огнеупорными материалами?