Жителя Астрахани, который на днях поджог стену приемной ФСБ, отправили в психиатрическую больницу

По словам источника агентства «Москва», мужчина уже неоднократно лечился в других медицинских учреждениях такого же профиля. До этого на него составили протокол о мелком хулиганстве.

В минувшие выходные 66-летний житель Астрахани поджог стену возле приемной ФСБ на Кузнецком мосту. Когда его задержали, у мужчины с собой был плакат с надписью «Астраханский партизан».