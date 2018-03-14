В Оренбургской области, по некоторым данным, похоронили погибшего в Сирии российской военнослужащего
22-летний артиллерист Владимир Пономарёв, по одной из версий, был ранен во время обстрела при выводе мирных жителей и умер в московском госпитале. Неназванные источники издания Saltday утверждают, что он погибший подорвался на мине. Как отмечает расследовательская группа CIT, Пономарёв служил в российской армии по контракту, и не был наёмником «ЧВК Вагнера». Местом гибели, скорее всего, могла оказаться Восточная Гута, район вблизи Дамаска, где в последнее время не стихают ожесточенные бои сил Башара Асада с вооруженной оппозицией.
Комментарии4
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ihor_syvoryj 14 марта 2018 | 22:33
Во время обстрела мирных жителей, так будет правильно, а, артиллерист?
russkie_za_sverjenie 14 марта 2018 | 22:35
ihor_syvoryj: Отличная новоость, подох очередной путиноид-фашист!! Коньячку не грех выпить с радости)))
nikitin43 14 марта 2018 | 22:33
как будто и не погибли наши солдатики в сирии , кремль переживает за аргентинский кокс.
master_analitik 14 марта 2018 | 22:37
Вот так должны погибать настоящие мужчины, которые должны умирать ни от водки, ни под забором, ни от лекарств, а на поле брани. Двум смертям не бывать - одной не миновать. А кто не хочет умирать за Великую Россию, тот должен быть обеспечен возможностью попасть в штрафную роту. А если у него куплена справка о невозможности воевать, то таким людям должен быть выделен бесплатный джихад-автомобиль. Даже враги России имеют право умереть за Россию!