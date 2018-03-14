В Оренбургской области, по некоторым данным, похоронили погибшего в Сирии российской военнослужащего

22-летний артиллерист Владимир Пономарёв, по одной из версий, был ранен во время обстрела при выводе мирных жителей и умер в московском госпитале. Неназванные источники издания Saltday утверждают, что он погибший подорвался на мине. Как отмечает расследовательская группа CIT, Пономарёв служил в российской армии по контракту, и не был наёмником «ЧВК Вагнера». Местом гибели, скорее всего, могла оказаться Восточная Гута, район вблизи Дамаска, где в последнее время не стихают ожесточенные бои сил Башара Асада с вооруженной оппозицией.