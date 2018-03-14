Посольство России в Лондоне просит о консульском доступе к дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Об этом агентствам сказал источник в МИД России. Накануне глава ведомства Сергей Лавров подтвердил, что у Юлии Скрипаль российское гражданство. Сергей Скрипаль и его дочь были найдены у торгового центра в британском Солсбери 4 марта. Они были отравлены и сейчас находятся в критическом состоянии. В России бывший полковник военной разведки был осужден за госизмену и сотрудничество с британской разведкой. В 2010 году его вместе с еще несколькими россиянами передали Западу в обмен на группу разведчиков-нелегалов, раскрытых в США.
Комментарии4
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laotszy 14 марта 2018 | 22:32
Ну, чтож ее добивать то? Она ничего не знает!Да и вряд ли выживет.
jetsam 14 марта 2018 | 22:33
они же в коме + реанимашка.
что, контрольные фотки сделать?
pro_hanov 14 марта 2018 | 22:35
jetsam: "контрольные фотки сделать?"
Подушечку нежно так на голову. А то может видела чего. Вдруг очнётся.
bozman1944 14 марта 2018 | 22:37
Бытует мнение, что убийцу тянет на место преступления.