Посольство России в Лондоне просит о консульском доступе к дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Об этом агентствам сказал источник в МИД России. Накануне глава ведомства Сергей Лавров подтвердил, что у Юлии Скрипаль российское гражданство. Сергей Скрипаль и его дочь были найдены у торгового центра в британском Солсбери 4 марта. Они были отравлены и сейчас находятся в критическом состоянии. В России бывший полковник военной разведки был осужден за госизмену и сотрудничество с британской разведкой. В 2010 году его вместе с еще несколькими россиянами передали Западу в обмен на группу разведчиков-нелегалов, раскрытых в США.