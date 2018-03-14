Совет безопасности ООН начал обсуждение инцидента в Солсбери с отравлением бывшего офицера ГРУ

Заседание проходит в закрытом режиме. О его проведении просила Великобритания. Постпред королевства уже сообщила о том, что Лондон уведомил об инциденте Организацию по запрещению химического оружия. Британское правительство также пригласило экспертов этой структуры провести свою проверку.