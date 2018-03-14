Совет безопасности ООН начал обсуждение инцидента в Солсбери с отравлением бывшего офицера ГРУ
Заседание проходит в закрытом режиме. О его проведении просила Великобритания. Постпред королевства уже сообщила о том, что Лондон уведомил об инциденте Организацию по запрещению химического оружия. Британское правительство также пригласило экспертов этой структуры провести свою проверку.
Комментарии3
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master_analitik 14 марта 2018 | 22:32
Я англичан не осуждаю, как и саму Англию, которая перестала быть Империей. Все страны, которые по ряду причин перестали быть империями, горько об этом переживают. Я лично видел как плакали шведы возле памятника Петру Первому в Питере, ведь именно Петр I лишил шведов имперских амбиций. Я видел как французы плакали возле стен московского Кремля, в котором гасился Наполеон. Я видел как плакали немцы при посещении Сталинграда (Волгограда). Я видел как плакали поляки у памятника Суворову в Питере. Поэтому я англичан не осуждаю, а даже им сочувствую, так как даже они понимают, что Россия может существовать только как ИМПЕРИЯ! И в этом нас никто не сможет переубедить, даже Совет Безопасности ООН!
edyunia 14 марта 2018 | 22:37
master_analitik: \\Россия может существовать\\
Интересно, возле какого дюка будешь оплакивать Московию ты?
captainobvious 14 марта 2018 | 22:32
будет ли Тереза Мэй трясти пробиркой с белым порошком? делаем ставки, господа!