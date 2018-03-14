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22:04, 14 марта 2018

Результаты всех боксерских поединков на Олимпиаде в Рио могли быть известны заранее

Об этом заявил один из тренеров сборной Ирландии. Ответственность за эту историю он возложил на Россию.

Олимпиада в Рио прошла почти два года назад, но скандал грянул только сейчас. С внезапными откровениями выступил Джо Хэнниган — менеджер сборной Ирландии по боксу. В интервью «The Irish Times» он заявил буквально следующее: «Результаты всех боксерских поединков в Рио были известны заранее». И дело в подборе рефери. Скандалов вокруг судейства на Олимпиаде действительно было очень много. Хэнниган же сослался на свой разговор с Заури Антией — главным тренером сборной Ирландии. Тот, по его словам, заранее знал исход поединка ирландца Майкла Конлана с россиянином Владимиром Никитиным. Об этом Антии, якобы, сообщили члены тренерского штаба сборной России. Имена, при этом, названы не были.

Напомним, после Олимпиады все 36 рефери, которые обслуживали поединки, были отстранены от судейства. Причиной были названы слишком частые ошибки.

Ранее МОК не исключил, что бокс вообще будет исключен из олимпийской программы, дав Международной федерации любительского бокса время на исправление ситуации с судейством.

Комментарии

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osa 14 марта 2018 | 22:13

Улыбнуло.
Читаю новостной заголовок: "Результаты всех боксерских поединков на Олимпиаде в Рио могли быть известны заранее",
и сразу возникает продолжение. Догадайтесь, какое ?
Открываю новость и читаю: "Об этом заявил один из тренеров сборной Ирландии. Ответственность за эту историю он возложил на Россию..."

stebinmaku 14 марта 2018 | 22:20

osa
На пыльных тропинках далёких планет найдём мы России следы..

nikolashin2017 14 марта 2018 | 22:31

stebinmaku: найти моей страны следы
в сортирах только лишь должны...

snikkersnepper 14 марта 2018 | 22:22

osa:

Режиссер последнего на данный момент фильма в серии «Звездные войны» Райан Джонсон рассказал о «вмешательстве России» в сценарий картины.

Не шутка.

Эту планету спасать уже поздно.

djuga 14 марта 2018 | 22:13

Ого!
Еще одна бомба?

kunst54 14 марта 2018 | 22:23

"Мне руку поднял рефери, которой я не бил"

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