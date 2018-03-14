Премьер-министр Словакии Роберт Фицо готов уйти в отставку после громкого убийства журналиста Яна Кучака
Как передает агентство Reuters, Фицо лишь просит президента не назначать досрочных выборов и сохранить действующую коалицию. На днях глава словацкого правительства выступил с резким осуждением убийства Кучака.
Уже доказано, что это преднамеренное убийство было совершено в связи с журналисткой работой. Это беспрецедентно – даже в истории современной Словакии. Это покушение на демократию, свободу слова и свободу прессы.
Ян Кучак занимался расследованиями фактами коррупции, в том числе, среди лиц, связанных с премьером Фицо. Его убийство вызвало масштабные акции протеста в Словакии.
Комментарии2
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aleksandr39 14 марта 2018 | 22:23
Такое в России не может быть даже в фантастическом фильме .
samkos 14 марта 2018 | 22:28
Россиянам должно быть завидно этим словакам.