Премьер-министр Словакии Роберт Фицо готов уйти в отставку после громкого убийства журналиста Яна Кучака

Как передает агентство Reuters, Фицо лишь просит президента не назначать досрочных выборов и сохранить действующую коалицию. На днях глава словацкого правительства выступил с резким осуждением убийства Кучака.

Уже доказано, что это преднамеренное убийство было совершено в связи с журналисткой работой. Это беспрецедентно – даже в истории современной Словакии. Это покушение на демократию, свободу слова и свободу прессы.

Ян Кучак занимался расследованиями фактами коррупции, в том числе, среди лиц, связанных с премьером Фицо. Его убийство вызвало масштабные акции протеста в Словакии.