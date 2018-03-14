Игорь Сечин строит для Владимира Путина несколько роскошных резиденций
Игорь Сечин строит для Владимира Путина несколько роскошных резиденций – это утверждают авторы расследования, посвященного главе «Роснефти». Журналисты обнаружили горнолыжный курорт, охотхозяйство и базу отдыха, предположительно отстроенные на средства нефтяной компании.
Глава «Роснефти» не жалеет денег для Владимира Путина – это утверждают сотрудники Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского. В частности журналистам удалось собрать информацию об эксклюзивном горнолыжном курорте «Лунная поляна» — якобы самой дорогой и самой секретной резиденции президента. Она была построена в сердце Кавказского заповедника на землях, выделенных под научный центр. Еще одно место для отдыха российского лидера находится на берегу Енисея в Красноярском крае. По документам – это спортивно-оздоровительный комплекс. Но охрана буквально отгоняет тех, кто случайно забрел на территорию, прилегающую к угодьям. Авторы расследования утверждают, что инвестор всех этих проектов – «Роснефть» — потратила на них как минимум 30 миллиардов рублей. А сам Сечин незаконно занял для своего охотхозяйства тысячи гектаров в Тульской области.
Журналисты собирали информацию о проектах Сечина около года, и в ходе расследования их съемочную группу задерживала полиция, а также следователи и ФСБ.
Комментарии34
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fikus74 14 марта 2018 | 22:04
вот ублюдки!
cuzmich35 14 марта 2018 | 22:11
fikus74: Странно! Ранее использовались методички с "золотыми унитазами"!
Почему то в России этот эффективный прием не срабатывает и сделали ставки на "шубохранилища" и "роскошные резиденции"!
Может потому что в России много золотых унитазов!!!!???? И ими никого не удивишь,кроме жмеринских!!!
ze_danil 14 марта 2018 | 22:19
cuzmich35: ольгинскую вату на экскурсии водят по апартаментам начальства и от этого вата перестала удивляться золотым унитазам?
haldey 14 марта 2018 | 22:25
ze_danil: Когда ЭМ научится пользоваться только проверенными данными! Вы превратились в фабрику фейков, вас танцует любой фейкомет! Венедиктов, Вы очень низко упали, хотя нет, продолжаете лететь в пропасть!
russkie_za_sverjenie 14 марта 2018 | 22:27
haldey: Вывсврете!! Авыдокажите!! Ихтамнет!!! Гори в аду, ватник, продавший совесть ворам.
skolzki 14 марта 2018 | 22:31
ze_danil: После того как вы хохлорылые до сих пор не нашли золотой батон Янека с камазами забитыми гривнами , мы стали сомневаться в нашей оппозиции , потому что она у нас врёт ещё круче вашей , один насральный уже по вранью кажется даже Грицака переплюнул вашего. ТАК КОГДА НАЙДЕТЕ ЗОЛОТОЙ БАТОН ТО ЯНЕКА , ? ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
skolzki 14 марта 2018 | 22:27
cuzmich35: Дык они золотой батон янека пока что ищут , а золотой унитаз оказался просто с позолотой )))))))))))))))))))))))
isnowanaarene 14 марта 2018 | 22:28
cuzmich35: А ты всё отсасываешь, кузьмич.
pulalala 14 марта 2018 | 22:37
cuzmich35:
И чо это веник тут себе позволяет....
печатает всякую дэзу - и ни хуху...
anemon 14 марта 2018 | 22:05
Не слипнется, у "нацлидера"?
askol2016 14 марта 2018 | 22:08
Этот старпер, одной ногой в могиле стоит, а все продолжает тратить на себя наши миллиарды. А пенсионерам к "выборам" даже копейки не дал. Поэтому шиш ему, а не явка!
ys171717 14 марта 2018 | 22:09
Результат деятельности шайки Урфина Джюса: 23 млн нищих россиян, безработица, инфляция тотальная коррупция, сплошная цензура, стукачество, зависимые суды, оппонетнов не допускают до выборов, война против Украины и Грузии, поддержка сирийского и чеченского людоедов, НАТО окружает, разведка подорвана. Только бойкот!
nds 14 марта 2018 | 22:10
https://www.youtube.com/watch?v=bAJMVX6GNZ0&feature=youtu.be
Вот ссылка на фильм ЦУР про связи Сечина и Путина. Почему Сечину все можно? Потому что "Роснефть" строит для Путина в заповедных местах горнолыжный курорт (и так далее...) Суммы, потраченные на отдых президента дают Игорю Ивановичу карт-бланш на любые колбаски.
iltrovatore 14 марта 2018 | 22:10
мне очень хотелось бы узнать как голосуют те, кто видит эти стройки, кто их строит и те, кто потом работает в этих резиденциях? им не противно? не тошнит? они не пытаются сложить вместе роскошь и бедность? Или "своя рубашка ближе к телу"? Господи, как же это омерзительно!
zhrv 14 марта 2018 | 22:12
Ну так маразм прогрессирует, и оружие хоть и мультяшное, но многочисленные хоромы позволяют чувствовать себя лучше.
nanaryfive 14 марта 2018 | 22:13
А ещё у путена есть золотой батон в сто раз больше чем у яныка.
snikkersnepper 14 марта 2018 | 22:15
Господи, с вас уже даже ржать сил нет...
poluputing 14 марта 2018 | 22:29
snikkersnepper: бассейн в одной из резиденций чистите, или унитазы? Но недолго веселиться осталось подбирая труху за презом
maximv 14 марта 2018 | 22:17
Из тех, кто строил дворцы в живых оставались только те, кто делился властью. Ещё Лифшиц предупреждал: Делиться надо. Memento Marie-Antoinette.
captainobvious 14 марта 2018 | 22:18
зачем Сечину строить для Путина роскошные резиденции? он что, хочет таким образом завоевать его сердце?
zemljanka 14 марта 2018 | 22:18
"Тупой, еще тупее."
И давно нелюди.
dpichugin 14 марта 2018 | 22:19
решетки на окнах запланированы?
snagging 14 марта 2018 | 22:19
Будет песочек посыпать там на дорожках. Ходить, а песок сам сыпаться. Время пришло. И новый срок.
natogrek 14 марта 2018 | 22:22
Как они все осточертели со своими вотчинами
:
vlad_kondrat 14 марта 2018 | 22:20
Золотые унитазы, шубахранилища, золотые батоны, что еще для князей из грязи, может рабов для полного счастья?,
Крепчает идиотизм, у Сечина крыша потекла.
b522 14 марта 2018 | 22:25
А что, за 18 лет беззаветного труда на благо отчизны, раб на галерах не заслужил право на достойный отдых?
piter_ug 14 марта 2018 | 22:26
На хрена!?
Ему Гаагских 3х3 метра за глаза хватит.
nikolashin2017 14 марта 2018 | 22:27
одну резиденцию в эту клоаку:
отправить всею шайку воришек - в гаагу...
ihor_syvoryj 14 марта 2018 | 22:27
Пора приниматься за Мавзолей!
petya71 14 марта 2018 | 22:28
Пусть побольше строят гады.когда их насадят на черенок лопаты,все их виллы,что они понастроили вроде сегодня себе за счёт народа, к народу и вернутся.В виде домов престарелых,школ,домов отдыха трудящихся и ясель.
valeriy_n 14 марта 2018 | 22:31
А бункер в Арктике на случай ядерной войны почему в перечень не включили?
jamba 14 марта 2018 | 22:31
Ну, все логично! У Путина был план, заработать деньжат, а потом кататься на лыжах в Германии и пописать пивко с другом Шредером. Но, карта выпала другая - там он нерукопожатный. И что делать, если в планах править до "белых тапок"? Правильно, надо обустраиваться здесь. Так же и "коммуняки" поступали, они создавали для себя оазисы.
Ничего, думаю, мы еще доживем до дня, когда Сечин закажет для шефа специальный автоматический трап. Помните, был тако
nik213 14 марта 2018 | 22:31
Плешивая мразь! Принимает дары и не подавится.
persona_non_grata 14 марта 2018 | 22:37
Пример настоящей дружбы. И никакие глупые пенсионеры и больные дети не смогут её омрачить.