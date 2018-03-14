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22:02, 14 марта 2018

Игорь Сечин строит для Владимира Путина несколько роскошных резиденций

Игорь Сечин строит для Владимира Путина несколько роскошных резиденций – это утверждают авторы расследования, посвященного главе «Роснефти». Журналисты обнаружили горнолыжный курорт, охотхозяйство и базу отдыха, предположительно отстроенные на средства нефтяной компании.

Глава «Роснефти» не жалеет денег для Владимира Путина – это утверждают сотрудники Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского. В частности журналистам удалось собрать информацию об эксклюзивном горнолыжном курорте «Лунная поляна» — якобы самой дорогой и самой секретной резиденции президента. Она была построена в сердце Кавказского заповедника на землях, выделенных под научный центр. Еще одно место для отдыха российского лидера находится на берегу Енисея в Красноярском крае. По документам – это спортивно-оздоровительный комплекс. Но охрана буквально отгоняет тех, кто случайно забрел на территорию, прилегающую к угодьям. Авторы расследования утверждают, что инвестор всех этих проектов – «Роснефть» — потратила на них как минимум 30 миллиардов рублей. А сам Сечин незаконно занял для своего охотхозяйства тысячи гектаров в Тульской области.

Журналисты собирали информацию о проектах Сечина около года, и в ходе расследования их съемочную группу задерживала полиция, а также следователи и ФСБ.

Комментарии

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fikus74 14 марта 2018 | 22:04

вот ублюдки!

cuzmich35 14 марта 2018 | 22:11

fikus74: Странно! Ранее использовались методички с "золотыми унитазами"!
Почему то в России этот эффективный прием не срабатывает и сделали ставки на "шубохранилища" и "роскошные резиденции"!
Может потому что в России много золотых унитазов!!!!???? И ими никого не удивишь,кроме жмеринских!!!

ze_danil 14 марта 2018 | 22:19

cuzmich35: ольгинскую вату на экскурсии водят по апартаментам начальства и от этого вата перестала удивляться золотым унитазам?

haldey 14 марта 2018 | 22:25

ze_danil: Когда ЭМ научится пользоваться только проверенными данными! Вы превратились в фабрику фейков, вас танцует любой фейкомет! Венедиктов, Вы очень низко упали, хотя нет, продолжаете лететь в пропасть!

russkie_za_sverjenie 14 марта 2018 | 22:27

haldey: Вывсврете!! Авыдокажите!! Ихтамнет!!! Гори в аду, ватник, продавший совесть ворам.

skolzki 14 марта 2018 | 22:31

ze_danil: После того как вы хохлорылые до сих пор не нашли золотой батон Янека с камазами забитыми гривнами , мы стали сомневаться в нашей оппозиции , потому что она у нас врёт ещё круче вашей , один насральный уже по вранью кажется даже Грицака переплюнул вашего. ТАК КОГДА НАЙДЕТЕ ЗОЛОТОЙ БАТОН ТО ЯНЕКА , ? ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

skolzki 14 марта 2018 | 22:27

cuzmich35: Дык они золотой батон янека пока что ищут , а золотой унитаз оказался просто с позолотой )))))))))))))))))))))))

isnowanaarene 14 марта 2018 | 22:28

cuzmich35: А ты всё отсасываешь, кузьмич.

pulalala 14 марта 2018 | 22:37

cuzmich35:
И чо это веник тут себе позволяет....
печатает всякую дэзу - и ни хуху...

anemon 14 марта 2018 | 22:05

Не слипнется, у "нацлидера"?

askol2016 14 марта 2018 | 22:08

Этот старпер, одной ногой в могиле стоит, а все продолжает тратить на себя наши миллиарды. А пенсионерам к "выборам" даже копейки не дал. Поэтому шиш ему, а не явка!

ys171717 14 марта 2018 | 22:09

Результат деятельности шайки Урфина Джюса: 23 млн нищих россиян, безработица, инфляция тотальная коррупция, сплошная цензура, стукачество, зависимые суды, оппонетнов не допускают до выборов, война против Украины и Грузии, поддержка сирийского и чеченского людоедов, НАТО окружает, разведка подорвана. Только бойкот!

nds 14 марта 2018 | 22:10

https://www.youtube.com/watch?v=bAJMVX6GNZ0&feature=youtu.be

Вот ссылка на фильм ЦУР про связи Сечина и Путина. Почему Сечину все можно? Потому что "Роснефть" строит для Путина в заповедных местах горнолыжный курорт (и так далее...) Суммы, потраченные на отдых президента дают Игорю Ивановичу карт-бланш на любые колбаски.

iltrovatore 14 марта 2018 | 22:10

мне очень хотелось бы узнать как голосуют те, кто видит эти стройки, кто их строит и те, кто потом работает в этих резиденциях? им не противно? не тошнит? они не пытаются сложить вместе роскошь и бедность? Или "своя рубашка ближе к телу"? Господи, как же это омерзительно!

zhrv 14 марта 2018 | 22:12

Ну так маразм прогрессирует, и оружие хоть и мультяшное, но многочисленные хоромы позволяют чувствовать себя лучше.

nanaryfive 14 марта 2018 | 22:13

А ещё у путена есть золотой батон в сто раз больше чем у яныка.

snikkersnepper 14 марта 2018 | 22:15

Господи, с вас уже даже ржать сил нет...

poluputing 14 марта 2018 | 22:29

snikkersnepper: бассейн в одной из резиденций чистите, или унитазы? Но недолго веселиться осталось подбирая труху за презом

maximv 14 марта 2018 | 22:17

Из тех, кто строил дворцы в живых оставались только те, кто делился властью. Ещё Лифшиц предупреждал: Делиться надо. Memento Marie-Antoinette.

captainobvious 14 марта 2018 | 22:18

зачем Сечину строить для Путина роскошные резиденции? он что, хочет таким образом завоевать его сердце?

zemljanka 14 марта 2018 | 22:18

"Тупой, еще тупее."
И давно нелюди.

dpichugin 14 марта 2018 | 22:19

решетки на окнах запланированы?

snagging 14 марта 2018 | 22:19

Будет песочек посыпать там на дорожках. Ходить, а песок сам сыпаться. Время пришло. И новый срок.

natogrek 14 марта 2018 | 22:22

Как они все осточертели со своими вотчинами
:

vlad_kondrat 14 марта 2018 | 22:20

Золотые унитазы, шубахранилища, золотые батоны, что еще для князей из грязи, может рабов для полного счастья?,


Крепчает идиотизм, у Сечина крыша потекла.

b522 14 марта 2018 | 22:25

А что, за 18 лет беззаветного труда на благо отчизны, раб на галерах не заслужил право на достойный отдых?

piter_ug 14 марта 2018 | 22:26

На хрена!?
Ему Гаагских 3х3 метра за глаза хватит.

nikolashin2017 14 марта 2018 | 22:27

одну резиденцию в эту клоаку:
отправить всею шайку воришек - в гаагу...

ihor_syvoryj 14 марта 2018 | 22:27

Пора приниматься за Мавзолей!

petya71 14 марта 2018 | 22:28

Пусть побольше строят гады.когда их насадят на черенок лопаты,все их виллы,что они понастроили вроде сегодня себе за счёт народа, к народу и вернутся.В виде домов престарелых,школ,домов отдыха трудящихся и ясель.

valeriy_n 14 марта 2018 | 22:31

А бункер в Арктике на случай ядерной войны почему в перечень не включили?

jamba 14 марта 2018 | 22:31

Ну, все логично! У Путина был план, заработать деньжат, а потом кататься на лыжах в Германии и пописать пивко с другом Шредером. Но, карта выпала другая - там он нерукопожатный. И что делать, если в планах править до "белых тапок"? Правильно, надо обустраиваться здесь. Так же и "коммуняки" поступали, они создавали для себя оазисы.
Ничего, думаю, мы еще доживем до дня, когда Сечин закажет для шефа специальный автоматический трап. Помните, был тако

nik213 14 марта 2018 | 22:31

Плешивая мразь! Принимает дары и не подавится.

(комментарий скрыт)

persona_non_grata 14 марта 2018 | 22:37

Пример настоящей дружбы. И никакие глупые пенсионеры и больные дети не смогут её омрачить.

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