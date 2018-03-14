Игорь Сечин строит для Владимира Путина несколько роскошных резиденций – это утверждают авторы расследования, посвященного главе «Роснефти». Журналисты обнаружили горнолыжный курорт, охотхозяйство и базу отдыха, предположительно отстроенные на средства нефтяной компании.

Глава «Роснефти» не жалеет денег для Владимира Путина – это утверждают сотрудники Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского. В частности журналистам удалось собрать информацию об эксклюзивном горнолыжном курорте «Лунная поляна» — якобы самой дорогой и самой секретной резиденции президента. Она была построена в сердце Кавказского заповедника на землях, выделенных под научный центр. Еще одно место для отдыха российского лидера находится на берегу Енисея в Красноярском крае. По документам – это спортивно-оздоровительный комплекс. Но охрана буквально отгоняет тех, кто случайно забрел на территорию, прилегающую к угодьям. Авторы расследования утверждают, что инвестор всех этих проектов – «Роснефть» — потратила на них как минимум 30 миллиардов рублей. А сам Сечин незаконно занял для своего охотхозяйства тысячи гектаров в Тульской области.

Журналисты собирали информацию о проектах Сечина около года, и в ходе расследования их съемочную группу задерживала полиция, а также следователи и ФСБ.