Россия обещает дать зеркальный ответ на сегодняшнее решение британских властей...

По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, вопрос об ответных действиях уже прорабатывается. Кроме того, Москва получила список из 23-х человек, которых намерены выслать из Лондона власти Великобритании. Лондон принял такое решение после отравления в английском Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. По словам британских властей, в этом деле есть российский след. Москва обвинения отвергает. Российская сторона готова сотрудничать в расследовании этого нападении, но при обоюдном соблюдении международных норм. Так сказал посол России в Великобритании Александр Яковенко.

«Британским властям следовало бы высылать из страны не дипломатов, а российских олигархов, которые живут и процветают в Лондоне», — такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политик Алексей Навальный.

Действия британского правительства уже подержали в Евросоюзе. Там даже готовы обсудить ситуацию на встрече на следующей неделе.

Между тем, в Совете Безопасности ООН должно начаться заседание, которое было созвано по запросу Великобритании. На встрече будет обсуждать дело о покушении на Скрипаля и его дочь.