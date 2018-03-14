Россия обещает дать зеркальный ответ на сегодняшнее решение британских властей
По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, вопрос об ответных действиях уже прорабатывается. Кроме того, Москва получила список из 23-х человек, которых намерены выслать из Лондона власти Великобритании. Лондон принял такое решение после отравления в английском Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. По словам британских властей, в этом деле есть российский след. Москва обвинения отвергает. Российская сторона готова сотрудничать в расследовании этого нападении, но при обоюдном соблюдении международных норм. Так сказал посол России в Великобритании Александр Яковенко.
«Британским властям следовало бы высылать из страны не дипломатов, а российских олигархов, которые живут и процветают в Лондоне», — такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политик Алексей Навальный.
Действия британского правительства уже подержали в Евросоюзе. Там даже готовы обсудить ситуацию на встрече на следующей неделе.
Между тем, в Совете Безопасности ООН должно начаться заседание, которое было созвано по запросу Великобритании. На встрече будет обсуждать дело о покушении на Скрипаля и его дочь.
Комментарии38
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doorin 14 марта 2018 | 22:02
Breaking news !!!
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Стал известен отравитель Скрипаля!!!
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Как передает с пометкой "СРОЧНО" издание Daily Mail,
отравленный русскими Скрипаль сегодня, сразу
после сегодняшнего заявления Т.Мэй, ненадолго вышел
из комы,очнулся и успел сказать агентам MI 6,что его
отравил личный cпецагент Путина (псевдоним — Mercader).
Как только Cкрипаль успел это произнести, он окончательно
впал в глубокую кому из которой он уже не выйдет, во всяком
случае агенты MI 6 это пообещали с полной уверенностью.
\ Daily Mail \
kriemsdik 14 марта 2018 | 22:03
doorin: Маньке надо заголиться прилюдно, дабы устрашить врагов
oldpartizan 14 марта 2018 | 22:05
продажа "патриотической" недвижимости в Лондоне по бросовым ценам в целях обрушения рынка?
yamur 14 марта 2018 | 22:11
oldpartizan:
Трудно придумать что-то лучшее для того
чтобы избавиться от очевидно слабого
и к тому же совершенно глупого премьер-министра.
Для этого вполне достаточно выставить Т.Мэй
полной дурой, собственно сегодня Мэй
умудрилась сама себя выставить полнейшей
дурой без кавычек.
Ну что же, с этим её и поздравляю
Дни её фактически сочтены :)
haldey 14 марта 2018 | 22:17
yamur: Там вся ее команда, один другого стоит... Так их под БРЕКЗИТ и подставили, что бы потом привязать к Европе, а попутно полностью лишить самостоятельности!
Самое главное заявление Мэй, это команда короне! Опустив Королеву Англии и ее двор, она опустила всю свою страну! Королевской семье, что бы не попасть в воронку забвения, просто необходимо достойно ответить!
duch_nec 14 марта 2018 | 22:31
haldey: ЭТО ЧТО ЗА ЗАУМНОЕ ДЕРЬМО. ЭТО ТЫ ИЗ МОЗГА ИЗРЫГНУЛ ИЛИ ИЗ ЖОПЫ?
ВПРОЧЕМ МОЗГА У ТЕБЯ НЕТ. ЗНАЧИТ ИЗ ЖОПЫ.
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До того как стать президентом, Трамп высказал вменяемую мысль: Путин вытирает ноги о Запад, потому что мы ему это позволяем. Отношения, предположил Трамп, улучшатся, если Путин столкнется с кем-то столь же жестким. Трамп (...) должен понимать, что пока ему не удалось достичь желаемого результата", – отмечается в статье.
Готовы ли США предпринять длительные и затратные усилия, чтобы изменить линию поведения России? "Есть три средства воздействия, – пишет Дженкинс. – Это более мощное оружие, открыто или втайне поставляемое тем, кто противостоит российским войскам на Украине и в Сирии. Заморозка активов дружески расположенных к Путину россиян на Западе. Разглашение разведданных, связывающих Путина с различными вопросами, которые дискредитировали бы его в глазах здравомыслящих соотечественников".
ПОНИМАЙ ПРОЦЕССЫ, ПОЦ ХРЕНОВ, И СОСНИ.
Время уже позднее.
yamur 14 марта 2018 | 22:31
haldey:
Во-первых - монарх неприкосновенен.
Во-вторых - подобные глупейшие деятели
типа Т.Мэй всего лишь расходный материал и не более того.
Ну и в третьих - возможно Мэй, понимая, что у
неё ничего не получается решила уйти громко хлопнув
дверью, отчаянно пытаясь представить себя непоколебимым
борцом с русской "угрозой". Но сделано это настолько
глупо и примитивно, что .... сами понимаете.
Как-то так !
А в геополитических играх - ставка больше чем жизнь,
поэтому ни о каком адекватном ответе королевской
семьи речи быть не может.
duch_nec 14 марта 2018 | 22:22
yamur: Кончай истерику. ну что вы так позоритесь и в истерике такуой бредщ пишите, что даже стыдно зат вас.
Мэй показала ьсебя ответственным и решительным руководителем и сейчас дает Путину секрьезный окорот.
Чего в Кремле не ожидали.
Вот от этого и истерика, которая транслируется с самого верха до самой последней портянки.
решительные действия Мэй поддерживают все руководители западных стран и общественность Англии.
prutkov100 14 марта 2018 | 22:16
Россия обещает дать зеркальный ответ на сегодняшнее решение британских властей...
Британии она может и дать ( правда неизвестно спереди или сзади ) , а вот куда она даст ООН , который встал на сторону Англии , это вопрос времени .
costs 14 марта 2018 | 22:06
кокс творит чудеса
nikitin43 14 марта 2018 | 22:06
kriemsdik: дело в количестве кокса из аргентины .
pro_hanov 14 марта 2018 | 22:12
doorin: Breaking news !!!
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Стал известен отравитель Скрипаля!!!
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Не верьте клевете британских подпиндосников!
Телеканал Russia Today взял интервью у испанского туриста Карлоса, который лично видел как в ресторан, где обедал Скрипаль, вошёл элегантно одетый джентльмен, заказал мартини (смешивать, но не взбалтывать), представился: Бонд, Джеймс Бонд, и подсыпал какой-то порошок бывшему шпиону.
master_analitik 14 марта 2018 | 22:23
doorin:
Я англичан не осуждаю, как и саму Англию, которая перестала быть Империей. Все страны, которые по ряду причин перестали быть империями, горько об этом переживают. Я лично видел как плакали шведы возле памятника Петру Первому в Питере, ведь именно Петр I лишил шведов имперских амбиций. Я видел как французы плакали возле стен московского Кремля, в котором гасился Наполеон. Я видел как плакали немцы при посещении Сталинграда (Волгограда). Я видел как плакали поляки у памятника Суворову в Питере. Поэтому я англичан не осуждаю, а даже им сочувствую, так как даже они понимают, что Россия может существовать только как ИМПЕРИЯ!
rsilk 14 марта 2018 | 22:25
doorin: Раньше просто мышьячок в коньячок,
Но с прогрессом к нам пришёл новичок.
Только есть тут небольшой пустячок,
Заправляет всем один маньячок... (C)
captain_ 14 марта 2018 | 22:27
Путин создал мафиозное государство, которое кормит криминальную элиту, унижая основную массу населения и не оставляя россиянам никакой надежды на нормальное будущее
Цитата из доклада «Путин. Итоги. 2018»
poluputing 14 марта 2018 | 22:32
doorin: а вы таки помрёте так и не придя в сознание, али уже слюна непроизвольно на ворот каплет?
tks 14 марта 2018 | 22:03
"Обвинение в зеркале заднего вида". Главный прибор мидаков со Смоленки.
ys171717 14 марта 2018 | 22:07
Результат деятельности шайки Урфина Джюса: 23 млн нищих россиян, безработица, инфляция тотальная коррупция, сплошная цензура, стукачество, зависимые суды, оппонетнов не допускают до выборов, война против Украины и Грузии, поддержка сирийского и чеченского людоедов, НАТО окружает, разведка подорвана. Только бойкот!
sveklotron_7 14 марта 2018 | 22:09
ys171717: Еще тебя не долечили....самое страшное преступление режима
estamp 14 марта 2018 | 22:17
ys171717: Результат деятельности шайки Урфина Джюса: 23 млн нищих россиян, ...
---
Было 50 млн.
ys171717 14 марта 2018 | 22:35
estamp: В 90-х при ценах на нефть в 20 баксов или при царе горохе? За почти 20 лет правления Урфина Джюса можно было легко поднять уровень жизни до саудовского или норвержского. 23 млн нищих - это только официально, тех, кто живет ниже уровня бедности. Причем уровень бедности в России раз в 6 ниже, чем например в Штатах. Иначе было бы примерно 72% бедных.
nitsahon 14 марта 2018 | 22:09
все эти "обмены любезностями" не решают абсолютно ничего... и в Лондоне это прекрасно понимают...
ну вышлют дипломатов.. а скрипалем занимались - скорее всего - отнюдь не дипломаты,а жители UK(нелегалы или проч.)..
и проблема оказывается нерешенной..
amrigo 14 марта 2018 | 22:09
Зеркальный ответ РФ будет слепить ракету из навоза))
vlad_kondrat 14 марта 2018 | 22:10
Воронежу готовится срочно.
sveklotron_7 14 марта 2018 | 22:18
vlad_kondrat: Это который вна Кастрюлии, в Сумчатой области? Так там итак живого места нет.
vladislav 14 марта 2018 | 22:11
"Россия обещает дать зеркальный ответ на сегодняшнее решение британских властей"
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Ну это у нас за милу душу - "Сам дурак!", по-другому не умеем. Детский сад, вторая группа.
lager23 14 марта 2018 | 22:12
Эх, Маша ... Маша, дать бы тебе пи@.ды...., да она у тебя и так в наличии!
(Звучит грубо! Но, справедливо, товарищи!...)
estamp 14 марта 2018 | 22:14
Россия обещает дать зеркальный ответ ...
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Зачем? Великая Британия так жалко пукнула...
anemon 14 марта 2018 | 22:14
Господи, какие кривые зеркала в сегодняшней России!
guerrilleros 14 марта 2018 | 22:17
бла-бла-ла...
Так сказал посол России в Великобритании Александр Яковенко.
Готова не готова , всем уже фиолетово , попрощался и будя. Не задерживай, не будь эгоистом . Собирай в баул санкционные продукты и домой. Родина заждалась. Соскучился поди по т . Путену.
lawyer12 14 марта 2018 | 22:18
пипец Воронежу....
estamp 14 марта 2018 | 22:20
lawyer12: Эхо, когда уже станете банить пожизненно по IP всез острящих про Воронеж за безнадежную тупость?
Или боитесь растерять половину аудитории?
captainobvious 14 марта 2018 | 22:22
зеркальный ответ с нашей стороны - это отравить какого-нибудь британского преступника, скрывающегося в России, и обвинить во всем МИ-6?
few 14 марта 2018 | 22:25
Мария Захарова - путинская болонка, тявканье которой ставят на Эхо Москвы, чтобы не перегибать с антипутинством.
samkos 14 марта 2018 | 22:34
Только тем и занимаются, что ищут в зеркале ответы после своих гопниковских выходок.
killbalafre 14 марта 2018 | 22:34
Стриптиз Манька стриптиз
Вот наш зеркальный ответ
nik213 14 марта 2018 | 22:35
Путинский МИД только тем и занят, что стряпает "зеркальные" ответы "недружественным" странам, А сегодня у плешивого их не счесть
petya71 14 марта 2018 | 22:36
При этих словах МИДа РФии воронежцы сразу съёжились,Они представили,что вместо несанкционных сыров и ананасов уже начнут давить гусеницами пуйловских бульдозеров и их самих.