Навальный не исключает союз со сторонниками некоторых кандидатов в президенты после выборов
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный не исключает, что после президентских выборов, которые пройдут в России 18 марта, будет действовать в коалиции со сторонниками кандидатов в президенты Ксении Собчак, Григория Явлинского, Бориса Титова и Павла Грудинина. Об этом политик сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».
По словам А.Навального, в целом эти кандидаты принадлежат к одному политическому лагерю, поэтому он заинтересован в привлечении их электората.
«Безусловно, несмотря на огромное количество минусов, несмотря на то, что я считаю, что они действуют подконтрольно, кончено, я считаю, что это люди в целом одного лагеря, особенно Явлинский, членом партии которого я был много лет», — сказал он.
А.Навальный обратил внимание, что кандидаты не отказались предоставить его наблюдателям направления на выборы, даже не смотря на публичную критику со стороны политика.
Комментируя выдвижение Ксении Собчак, А.Навальный выразил уверенность, что журналистка выставила свою кандидатуру по договоренности с Кремлем для легитимизации выборов.
«Безусловно, я считаю Ксению Собчак кремлевским кандидатом, выдвинутым для декорации. И все, что она делает, и участники ее пиар-кампании совершенно четко показывают, что так и есть», — сказал он.
Политик отметил, что К.Собчак в своей избирательной кампании не работает на «снижение персонального рейтинга» Владимира Путина, в то время как борьба за президентский пост, с точки зрения А.Навального, предполагает работу с регионами и прямую критику действующего президента.
Комментарии7
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dobro_vam_v_dom 14 марта 2018 | 21:58
Навальный... Кто это?
bozman_xl 14 марта 2018 | 22:15
dobro_vam_v_dom: Навальный...Кто это? ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Бабуль, а оно тебе жачем? Попроси луче веикого вожжя тебе жубы вштавить.
Думаю да 6 лет справится..
abuvgrobu 14 марта 2018 | 21:58
По словам А.Навального, в целом эти кандидаты принадлежат к одному политическому лагерю, поэтому он заинтересован в привлечении их электората.
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А сисян всерьез рассчитывает доить новых последователей себе на беззаботное прожитье и поездки на "отдых" за границу..
jblack2 14 марта 2018 | 22:07
Адекватный реальный политик, таких типов как Алексей к себе на пушечный выстрел не подпустит...
vargor 14 марта 2018 | 22:16
У Грудинина нет ничего общего с право-либеральной людоедкой Собчак. Вообще ничего.
Достаточно вспомнить, как она попросила разрешения у Киева посетить российский Крым.
Как наплевательски относится к мнению и выбору двух миллионов крымчан, которые в большинстве русские и за Россию. И будучи правой, лицемерно перед выборами строит из себя левого политика. Про справедливость вспомнила. Возмущается разделением людей на богатых и бедных. Полное отсутствие совести.
snagging 14 марта 2018 | 22:23
vargor: а как же счета в швейцарских банках
ara_1 14 марта 2018 | 22:30
Чувак совсем оплохел..
1. "Все "прочие" кандидаты- подставные шестерки", но он собирается с ними договариваться... Дурак, что-ли??
2. Почему "объединяться" ПОСЛЕ выборов?? Дурак, что-ли?
3. "Я их поливаю дерьмом, но они- молодцы, держатся. Предоставили мандаты моим контролерам".. Дурак, что-ли?..