Навальный не исключает союз со сторонниками некоторых кандидатов в президенты после выборов

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный не исключает, что после президентских выборов, которые пройдут в России 18 марта, будет действовать в коалиции со сторонниками кандидатов в президенты Ксении Собчак, Григория Явлинского, Бориса Титова и Павла Грудинина. Об этом политик сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам А.Навального, в целом эти кандидаты принадлежат к одному политическому лагерю, поэтому он заинтересован в привлечении их электората.

«Безусловно, несмотря на огромное количество минусов, несмотря на то, что я считаю, что они действуют подконтрольно, кончено, я считаю, что это люди в целом одного лагеря, особенно Явлинский, членом партии которого я был много лет», — сказал он.

А.Навальный обратил внимание, что кандидаты не отказались предоставить его наблюдателям направления на выборы, даже не смотря на публичную критику со стороны политика.

Комментируя выдвижение Ксении Собчак, А.Навальный выразил уверенность, что журналистка выставила свою кандидатуру по договоренности с Кремлем для легитимизации выборов.

«Безусловно, я считаю Ксению Собчак кремлевским кандидатом, выдвинутым для декорации. И все, что она делает, и участники ее пиар-кампании совершенно четко показывают, что так и есть», — сказал он.

Политик отметил, что К.Собчак в своей избирательной кампании не работает на «снижение персонального рейтинга» Владимира Путина, в то время как борьба за президентский пост, с точки зрения А.Навального, предполагает работу с регионами и прямую критику действующего президента.