Крупнейшая иранская авиакомпания впервые станет нанимать на работу женщин-пилотов
Открыть такие вакансии решило руководство перевозчика «Иран Эйр». Сейчас в компании примерно 16% сотрудников среднего звена — это женщины. Сама авиакомпания обслуживает как внутренние маршруты, так и десятки международных рейсов.
Комментарии1
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estamp 14 марта 2018 | 21:48
Это же нормально в прогрессивном государстве