В Москве задержана муниципальный депутат Хорошёвского района Любовь Якубовская
По ее словам, это произошло в тот момент, когда она раздавала агитационные материалы. В полицейских протоколах утверждалось, что она призывала голосовать против всех на выборах президента. Сайт ОВД-Инфо пишет, что в буклетах было предложение о референдуме за сохранение парка Березовая роща. Сама Якубовская сказала, что намерена подать заявление о незаконном задержании.
Комментарии3
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abuvgrobu 14 марта 2018 | 21:47
У семитского семени в крови воду мутить. В чистой воде они существовать не могут..
matros__koshkin__86 14 марта 2018 | 21:54
abuvgrobu «У семитского семени в крови воду мутить. В чистой воде они существовать не могут.. »:
Эй, Виталик Рувинский, скажи-ка мне, почему ты, ублюдок вонючий, являешься таким штопаным гандоном и аж с 2014 (с 2014 года!) года терпишь, что гнойный нацистский выблюдок Абувгробу прямо ссыт в твою гнусную рожу? Сцышь, Виталя? А ты, сучонок, не сцы! А может ты, пидорок, кайфуешь, когда тебе в рожу твою сцут? Эй, модерасы, довести матросский вопрос до гандона Рувинского! Живо!
goga_s 14 марта 2018 | 21:54
abuvgrobu:
ха-ха-ха-ха-ха-ха
нынешняя РФ - "..чистая вода..."?????
Да ладно ?!?!?!
ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха