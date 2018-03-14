В Москве задержана муниципальный депутат Хорошёвского района Любовь Якубовская

По ее словам, это произошло в тот момент, когда она раздавала агитационные материалы. В полицейских протоколах утверждалось, что она призывала голосовать против всех на выборах президента. Сайт ОВД-Инфо пишет, что в буклетах было предложение о референдуме за сохранение парка Березовая роща. Сама Якубовская сказала, что намерена подать заявление о незаконном задержании.