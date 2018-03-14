Алексей Навальный не исключил проведения уличных акций 19 марта

В эфире «Эха Москвы» политик подчеркнул, что в день выборов никаких митингов он и его сторонники проводить не планируют. Это сделано, в том числе, не дать властям повода сорвать систему наблюдения за выборами, дал понять Навальный. Он подчеркнул, что его сторонники имеют право собираться мирно и без оружия.



Тем временем, юристы Фонда борьбы с коррупцией, как подтвердил «Эху Москвы» Навальный, завтра встретятся с главой ЦИК Эллой Памфиловой. Главной темой этой встречи станет вопрос о безопасности наблюдателей на выборах.