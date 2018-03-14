Алексей Навальный не исключил проведения уличных акций 19 марта
В эфире «Эха Москвы» политик подчеркнул, что в день выборов никаких митингов он и его сторонники проводить не планируют. Это сделано, в том числе, не дать властям повода сорвать систему наблюдения за выборами, дал понять Навальный. Он подчеркнул, что его сторонники имеют право собираться мирно и без оружия.
Тем временем, юристы Фонда борьбы с коррупцией, как подтвердил «Эху Москвы» Навальный, завтра встретятся с главой ЦИК Эллой Памфиловой. Главной темой этой встречи станет вопрос о безопасности наблюдателей на выборах.
Комментарии8
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kottigr1 14 марта 2018 | 21:46
18-го марта все на гей-вечеринку Путина ! Ещё 6 лет воровства, лжи и бесправия - это наш выбор ! ,. Не дадим "проклятому Западу" украсть у России всё что у неё осталось - её тотем !
matros__koshkin__86 14 марта 2018 | 21:49
Ну, если на 19 разрешен концер на Манежной, то у властей нет ни малейших оснований запретить и другие митинги и акции. Кто скажет нет?
ivfn 14 марта 2018 | 21:58
matros__koshkin__86:
Большевикам уже разрешили. Они на площади Суворова будут тусоваться
abuvgrobu 14 марта 2018 | 21:49
Сейчас снова напризывает дурачков собираться, а сам: меня в подъезде, мол, задержали, по дороге.. Гапон сраный..
ivfn 14 марта 2018 | 21:56
abuvgrobu:
У лелика незакрытое дело о 28 января. Все кому положено уже отсидели или сдят. Лелика могут закрыть хоть сегодня, хоть 18 ,суток на 10
meteor9 14 марта 2018 | 21:59
Я не верю в эффективность протеста Навального. Увы
glotov 14 марта 2018 | 22:28
meteor9: Навальный за пяток лет уже закис. Ему не стать центром объединения значительных сил.
jblack2 14 марта 2018 | 22:09
19 марта, Лысая Гора, шабаш Повелителя мух...