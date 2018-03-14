На Манежной площади в центре Москвы начали монтировать сцену для концерта
Об этом сообщает корреспондент «Эха Москвы». Ранее издание Znak.com писало со ссылкой на источники, близкие к администрации президенты, что в ночь выборов, с 18 на 19 марта, на Манежной планируется провести митинг в поддержку Владимира Путина. Подобный же митинг проходил и после президентских выборов в 2012 году.
Комментарии22
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lion64___3 14 марта 2018 | 21:38
Это будет вовсе не сцена, а эшафот для едросни и либерастов.
kottigr1 14 марта 2018 | 21:43
lion64___3: В РФ, на ближайших выборах, россияне смогут свободно проголосовать за любого кандидата в Президенты РФ с фамилией Путин. Причем даже неважно где именно они поставят свою галочку или придут ли вообще..
Не ходите на этот балаган, не тратьте зря свое время..
nikitin43 14 марта 2018 | 21:50
kottigr1: бабла дадут и чечены путена выбирут ни куда не ходя .
путен за 18 лет был 4 раза в чечне и дальше моздока не ездил , очинно любви боится народной , впрочем как и везде в расеи.
patrik03 14 марта 2018 | 21:51
На Манежной площади в центре Москвы начали монтировать сцену для концерта...
Либералов будут сечь на сцене, под музыку 7:40 и Тум-балалайка?
nikitin43 14 марта 2018 | 22:02
patrik03: вот и увидим кто там будет плясать .
polikarpich 14 марта 2018 | 22:05
patrik03: Не-а! Предателей интересов своего народа, подпевал, лизунов и шестёрок высокопоставленного ОПГ. Под песню "Вставайте, люди русские!", музыка С. Прокофьев.
pulalala 14 марта 2018 | 22:34
patrik03:
Обязательно приду.
Попрошу нового президента сплясать камаринского....
prutkov100 14 марта 2018 | 21:55
Сцену не проблема переделать в эшафот , вопрос только в том - сможет ли обманутый народ до этого додуматься ?
killbalafre 14 марта 2018 | 22:01
lion64___3: сынок водка подорожала
папа это значит что ты будешь меньше пить?
нет сынок это значит что ты будешь меньше есть
так и ты болван вместо 11.50 будешь получать 10
для таких как ты недоумков это реальный эшафот
ginbin_ 14 марта 2018 | 21:39
Тренируется ли нацлидер пустить слезу как в прошлый раз, или опять ветром надует?
canary 14 марта 2018 | 21:45
откровенно.
toyama_tokanawa99 14 марта 2018 | 21:51
canary: Да,откровенно цинично...
prutkov100 14 марта 2018 | 21:58
На Манежной площади в центре Москвы начали монтировать сцену для концерта...
Ничего удивительного , у нас еще за неделю до каждых "выборов" едрисня снимает пару - тройку ресторанов праздновать свою победу .
hagana 14 марта 2018 | 21:48
Начинаем праздновать заранее ?!
polikarpich 14 марта 2018 | 21:51
А вдруг не понадобится, а? Вот смеху-то будет! :-)
tks 14 марта 2018 | 21:53
Наверное, анчоусы, кильку, сельдь, криль, икринки и прочий планктон соберут, для ксеноморфного Существа, Жрущего Россию и Жирующего за счёт России.
russky77 14 марта 2018 | 21:54
А слезу в этот раз пускать дедушка будет?
tks 14 марта 2018 | 22:06
russky77: Ещё и "Бородино" срывающимся от волнения голосом продекламирует.
kir_pich_101 14 марта 2018 | 22:07
russky77: Если вошьдь скажет, то пускать слезу будут все.
Даже истуканы с острова Пасхи (один тут болтается, кстати).
Взойдёт с картонной ракетой потрясет, вата прослезится, и все как один, в едином порыве...
nik213 14 марта 2018 | 22:27
russky77: Обязательно! Скупую ботоксную
zhrv 14 марта 2018 | 22:18
А зачем они, то монтируют, то разбирают? Давно пора сделать каменную сцену, как подарок "благородного народа".
ugiazov 14 марта 2018 | 22:35
zhrv: Стриптиз не обещают показать? Может тогда на выборы больше придут.