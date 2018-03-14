На Манежной площади в центре Москвы начали монтировать сцену для концерта...

Об этом сообщает корреспондент «Эха Москвы». Ранее издание Znak.com писало со ссылкой на источники, близкие к администрации президенты, что в ночь выборов, с 18 на 19 марта, на Манежной планируется провести митинг в поддержку Владимира Путина. Подобный же митинг проходил и после президентских выборов в 2012 году.