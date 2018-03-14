Премьер-министр Словакии Роберт Фицо готов завтра подать в отставку
Таким образом, дал понять политик, он рассчитывает сохранить правящую коалицию трех партий на фоне разразившегося в стране кризиса. Это связано с убийством журналиста Яна Кучака. Одна из партий, участвующих в коалиции, пригрозила выйти из нее, если не будут назначены новые выборы.
Убийство журналиста, которое впервые произошло в республике, привело к масштабным уличным протестам за почти тридцать лет и обвинениям в адрес властей в коррупции.
Комментарии8
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patrik03 14 марта 2018 | 21:42
Это связано с убийством журналиста Яна Кучака...
Если бы Россия была Словакией, то А.Навальный организовал бы убийство, к примеру, журналиста-расследователя А.Плющева и президент Путин ушёл бы в отставку? Не хило.
aleksandr39 14 марта 2018 | 21:55
patrik03: Если бы после убийства журналиста премьер уходил в отставку ,то в России уже не было бы не " великого вождя " ни ГОСДУРЫ ни партии ЖУЛИКОВ и ВОРОВ .
tks 14 марта 2018 | 21:45
Россиянцам до словаков как фанере - до Парижа...
ems1 14 марта 2018 | 21:46
Что-то как-то многовато для западных спецслужб. Известно, что пророссийского премьер-министра Словакии активно валил Джордж Сорос, этот рыбоглазый масон. Сегодня стало известно, что ВАДА срочно вызывает в Лондон Григория Родченкова, то ли для консультаций, то ли для ещё одной провокации. В любом случае, 18 марта будет либо начало большой войны, либо начало распада США.
petya71 14 марта 2018 | 22:00
ems1:Анти Сорос в россии-Сечин.Сорос-институтуты,школы,библиотеки,-Сечин-яхты,русалки без чешуи на Багамах и всякое другое,прости Господи. Вот и сравни. кто то один из них- масон.Отгадаешь-получишь сладкий петушок на палочке .
lager23 14 марта 2018 | 22:01
ems1: как вы себя чувствуете...?
guerrilleros 14 марта 2018 | 21:50
Господя , Фицо . Убийство ,коррупция... За такую мелочь в отставку . Взорвите чё нибудь , скажите ,что страна в кольце врагов ,а это происки пятой колонны , отмените выборы , запретите протесты... берите пример с Вождя Нации и правьте себе на здоровье, сколько вздумается. Делов -дров.
lager23 14 марта 2018 | 21:58
Какие они все лёгкие на подъем, и как тяжело путерастам оторвать ж@пу от кресла....