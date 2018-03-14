Премьер-министр Словакии Роберт Фицо готов завтра подать в отставку

Таким образом, дал понять политик, он рассчитывает сохранить правящую коалицию трех партий на фоне разразившегося в стране кризиса. Это связано с убийством журналиста Яна Кучака. Одна из партий, участвующих в коалиции, пригрозила выйти из нее, если не будут назначены новые выборы.

Убийство журналиста, которое впервые произошло в республике, привело к масштабным уличным протестам за почти тридцать лет и обвинениям в адрес властей в коррупции.