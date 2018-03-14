Минторговли и промышленности РФ отвергает обвинения Великобритании в существовании программы по разработке химоружия
Министерство торговли и промышленности России отвергает обвинения Великобритании в существовании необъявленной программы по разработке химического оружия. Официальный Лондон говорит о том, что Россия причастна к отравлению бывшего офицера разведки Сергея Скрипаля и при этом использовался нервно-паралитический газ «Новичок». Как сказали в Минпромторге агентству «Интерфакс», там готовы работать с Великобританией в связи со случившимся, а также готовы сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия. В то же время, ранее Москва неоднократно говорила о непричастности к покушению на Скрипаля.
Комментарии23
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lincolnmkx 14 марта 2018 | 21:34
с каждым днем растут шансы на победу сборной России по футболу на Чемпионате мира в 2018 году.
В полуфинале одолеют сборную Приднестровья, а в финале победят сборную северной Осетии... По пенальти...
evgolius7 14 марта 2018 | 21:36
"В России разработка ядовитых веществ, предназначенных для террористических акций государства, началась уже при жизни Ленина.
В 1921 году по его личному распоряжению был создан кабинет № 2 или «Специальный кабинет»."
patrik03 14 марта 2018 | 21:38
Официальный Лондон говорит о том, что Россия причастна к отравлению бывшего офицера разведки Сергея Скрипаля и при этом использовался нервно-паралитический газ «Новичок»...
Не только Лондон, все московские моноэтнические либералы говорят о том, что отравлением С.Скрипаля президент Путин послал сигнал своему окружению - шаг вправо, шаг влево, с вами и вашими детьми будет то же самое.
duch_nec 14 марта 2018 | 21:43
patrik03: Минторговли и промышленности РФ отвергает обвинения
Не продавали мы "новичок" говорят они. И ведь правду говорят.
matros__koshkin__86 14 марта 2018 | 21:46
Рассказывают, что Чикатила тоже в свое время гневно опровергал...
pro_hanov 14 марта 2018 | 21:44
patrik03: "отравлением С.Скрипаля президент Путин послал сигнал"
Столько шума из ничего. Эту проблему легко можно было решить. Давно уже надо было заплатить 48000 евро диспетчеру Карлосу, и он бы на канале Раша Тудей заявил, что лично видел как Джеймс Бонд отравил Скрипаля по приказу МИ-6.
patrik03 14 марта 2018 | 21:46
pro_hanov:
Карлосу?
doorin 14 марта 2018 | 21:35
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон через два
дня начнет беспрецедентный тур по 254 странам.
В Каждой стране он выступит с красочным рассказом
о том, как русские травят кого хотят и где хотят.
\ CNN \
kottigr1 14 марта 2018 | 21:38
doorin: Не понятно возмущение Минторговли и промышленности РФ .. Может на них так аргентинский кокаин действует ?
ОВ было разработано и хранилось только в РФ. Согласно договоренностей по уничтожению ОВ его вообще в природе не должно существовать, ведь РФ отчиталась об уничтожении всех своих ОВ.
A-232, "Новичок-5" - испытания боеприпасов с этими ОВ завершились лишь в 1991-1992 гг. уже после появления РФ.
"Новичок-5" — бинарное ОВ на основе A-232. По токсичности в пять-восемь раз превосходит VX. Ведущие разработчики — И. Васильев и А. Железняков (ГНИИОХТ, Москва).
"Новичок-7" — бинарное ОВ на основе А-230 с летучестью, как у зомана, но в десять раз токсичнее. Ведущий разработчик — Г. И. Дрозд (ГНИИОХТ, Москва).
Производился в Новочебоксарске, в Волгограде, в Шиханах.
Около Нукуса (Узбекистан) располагался лишь испытательный полигон и там он не производился..
Мирзаянов Вил Султанович известен только тем, что впервые рассказал об этом ОВ и в числе его разработчиков никогда не значился. Мирзаянов в течение 26 лет проработал в ГосНИИОХТе (Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии) - главном военном центре Советского Союза по производству химоружия. Он возглавлял подразделение контрразведки, которое вело наблюдение за прилегающей территорией, чтобы не допустить утечки..
Никто и не обвиняет РФ(пока что, по крайней мере) в применении ОВ в Лондоне.
Англия как раз и требует, что бы РФ предоставила сведения по хранению и обороту ОМП и если РФ откажется предоставить эти сведения, то это будет означать.. «либо Россия напрямую ответственна за отравление, либо она позволила нервно-паралитическому газу попасть в руки третьих лиц"..
pablo_moderator 14 марта 2018 | 21:40
kottigr1:
КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ РУЛОН ОБОЕВ
КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ЗАСАХАРЕННЫЙ КОМПОТ
КАЖДАЯ ПЕРВАЯ ГРАБЛЯ
и один пьяный в дупелину котингер
lager23 14 марта 2018 | 21:54
pablo_moderator: что вы хотите этим сказать? .... то, что пизд@ц вам не грозит , как и всем нам, от такого хода развития?
lager23 14 марта 2018 | 21:48
doorin: а, вы мой друг, просто купите себе гроб и положите его на антресоль, на случай "боевой химической тревоги"?... Зачем?
vladimirbelarus 14 марта 2018 | 21:35
1.Количество дипломатов довести до минимума
2. Закрыть представительства всех государственных компаний РФ, активы и счета заморозить, персонал выслать.
3. Выслать всех российских гос чиновников, их родственников и детей и тд и аннулировать все их визы.
4. Закрыть все русские СМИ в Англии, все эти представительства ТАСС-шмас и тп. Персонал выслать. Визы аннулировать.
5. Убрать с Лондонской биржи все российские гос компании, счета заморозить.
6. Закрыть все клубы "Русского мира", "Друзей России" и прочих пропагандистских хоревок РФ.
7. Быстро и полно принять программу действий против аффилированных с Путиным олигархов по все той же программе: активы и счета заморозить, представительства закрыть, персонал выслать, визы аннулировать.
8. Обратить особое внимание на Украину, Сирию, отдельные районы РФ с целью противодействия путинскому режиму.
Ответные меры Великобритании в силу её финансового могущества и внешнеполитического влияния могут быть сильнее, чем все американские и ЕС-ские.
zorro89 14 марта 2018 | 21:47
vladimirbelarus: пупок развяжется)
bel0m0r 14 марта 2018 | 21:38
НашТамНет...
sergei_tn 14 марта 2018 | 21:43
Опровергает.
Доказывает, что таких программ нет?
Нет :) Просто голословно утверждает - нет мол их и все тут. Как воришка на допросе :)
lager23 14 марта 2018 | 21:43
Министерство торговли и промышленности России ...
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Звучит несколько легкомысленно, с учётом речи о бинарном боевом ОВ, не правда ли?
gригорьич 14 марта 2018 | 22:24
lager23: все по уставу: танки в Военторге, Вагнер в Ролдугиным в Сирии, бинарное ОВ — в Минторговли. Путинская вертикаль в рамках сувдемократии.
hagana 14 марта 2018 | 21:45
А Минторговли-то причем ? Мы что? - Новичками тоже торгуем ?
vitaliyko 14 марта 2018 | 21:46
можно подумать, Минпромторг занимается разработкой химоружия, конечно не занимается, этим другое ведомство занимается
ostapbey 14 марта 2018 | 22:04
Пишут, пишут бумаги какие-то, запросы..
А ведь нужно послать запрос в Алмаз_Антей.
Там все по полочкам и разложат и разкладут.
Даже..
tenisfun 14 марта 2018 | 22:19
В то же время, ранее Москва неоднократно говорила о непричастности к покушению на Скрипаля.
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Помнится, что Чекатило даже в поисках жертв принимал активное участие.
bigmaikl 14 марта 2018 | 22:21
Что?
Пошли в несознанку за хозяином?