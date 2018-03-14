Минторговли и промышленности РФ отвергает обвинения Великобритании в существовании программы по разработке химоружия

Министерство торговли и промышленности России отвергает обвинения Великобритании в существовании необъявленной программы по разработке химического оружия. Официальный Лондон говорит о том, что Россия причастна к отравлению бывшего офицера разведки Сергея Скрипаля и при этом использовался нервно-паралитический газ «Новичок». Как сказали в Минпромторге агентству «Интерфакс», там готовы работать с Великобританией в связи со случившимся, а также готовы сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия. В то же время, ранее Москва неоднократно говорила о непричастности к покушению на Скрипаля.