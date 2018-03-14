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21:30, 14 марта 2018

Минторговли и промышленности РФ отвергает обвинения Великобритании в существовании программы по разработке химоружия

Министерство торговли и промышленности России отвергает обвинения Великобритании в существовании необъявленной программы по разработке химического оружия. Официальный Лондон говорит о том, что Россия причастна к отравлению бывшего офицера разведки Сергея Скрипаля и при этом использовался нервно-паралитический газ «Новичок». Как сказали в Минпромторге агентству «Интерфакс», там готовы работать с Великобританией в связи со случившимся, а также готовы сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия. В то же время, ранее Москва неоднократно говорила о непричастности к покушению на  Скрипаля.

Комментарии

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lincolnmkx 14 марта 2018 | 21:34


с каждым днем ​​растут шансы на победу сборной России по футболу на Чемпионате мира в 2018 году. 
В полуфинале одолеют сборную Приднестровья, а в финале победят сборную северной Осетии... По пенальти...

evgolius7 14 марта 2018 | 21:36

"В России разработка ядовитых веществ, предназначенных для террористических акций государства, началась уже при жизни Ленина.
В 1921 году по его личному распоряжению был создан кабинет № 2 или «Специальный кабинет»."

patrik03 14 марта 2018 | 21:38

Официальный Лондон говорит о том, что Россия причастна к отравлению бывшего офицера разведки Сергея Скрипаля и при этом использовался нервно-паралитический газ «Новичок»...

Не только Лондон, все московские моноэтнические либералы говорят о том, что отравлением С.Скрипаля президент Путин послал сигнал своему окружению - шаг вправо, шаг влево, с вами и вашими детьми будет то же самое.

duch_nec 14 марта 2018 | 21:43

patrik03: Минторговли и промышленности РФ отвергает обвинения

Не продавали мы "новичок" говорят они. И ведь правду говорят.

matros__koshkin__86 14 марта 2018 | 21:46

Рассказывают, что Чикатила тоже в свое время гневно опровергал...

pro_hanov 14 марта 2018 | 21:44

patrik03: "отравлением С.Скрипаля президент Путин послал сигнал"

Столько шума из ничего. Эту проблему легко можно было решить. Давно уже надо было заплатить 48000 евро диспетчеру Карлосу, и он бы на канале Раша Тудей заявил, что лично видел как Джеймс Бонд отравил Скрипаля по приказу МИ-6.

patrik03 14 марта 2018 | 21:46

pro_hanov:

Карлосу?

doorin 14 марта 2018 | 21:35

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон через два
дня начнет беспрецедентный тур по 254 странам.
В Каждой стране он выступит с красочным рассказом
о том, как русские травят кого хотят и где хотят.

\ CNN \

kottigr1 14 марта 2018 | 21:38

doorin: Не понятно возмущение Минторговли и промышленности РФ .. Может на них так аргентинский кокаин действует ?

ОВ было разработано и хранилось только в РФ. Согласно договоренностей по уничтожению ОВ его вообще в природе не должно существовать, ведь РФ отчиталась об уничтожении всех своих ОВ.
A-232, "Новичок-5" - испытания боеприпасов с этими ОВ завершились лишь в 1991-1992 гг. уже после появления РФ.
"Новичок-5" — бинарное ОВ на основе A-232. По токсичности в пять-восемь раз превосходит VX. Ведущие разработчики — И. Васильев и А. Железняков (ГНИИОХТ, Москва).
"Новичок-7" — бинарное ОВ на основе А-230 с летучестью, как у зомана, но в десять раз токсичнее. Ведущий разработчик — Г. И. Дрозд (ГНИИОХТ, Москва).
Производился в Новочебоксарске, в Волгограде, в Шиханах.
Около Нукуса (Узбекистан) располагался лишь испытательный полигон и там он не производился..
Мирзаянов Вил Султанович известен только тем, что впервые рассказал об этом ОВ и в числе его разработчиков никогда не значился. Мирзаянов в течение 26 лет проработал в ГосНИИОХТе (Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии) - главном военном центре Советского Союза по производству химоружия. Он возглавлял подразделение контрразведки, которое вело наблюдение за прилегающей территорией, чтобы не допустить утечки..
Никто и не обвиняет РФ(пока что, по крайней мере) в применении ОВ в Лондоне.
Англия как раз и требует, что бы РФ предоставила сведения по хранению и обороту ОМП и если РФ откажется предоставить эти сведения, то это будет означать.. «либо Россия напрямую ответственна за отравление, либо она позволила нервно-паралитическому газу попасть в руки третьих лиц"..

pablo_moderator 14 марта 2018 | 21:40

kottigr1:

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ РУЛОН ОБОЕВ
КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ЗАСАХАРЕННЫЙ КОМПОТ
КАЖДАЯ ПЕРВАЯ ГРАБЛЯ

и один пьяный в дупелину котингер

lager23 14 марта 2018 | 21:54

pablo_moderator: что вы хотите этим сказать? .... то, что пизд@ц вам не грозит , как и всем нам, от такого хода развития?

lager23 14 марта 2018 | 21:48

doorin: а, вы мой друг, просто купите себе гроб и положите его на антресоль, на случай "боевой химической тревоги"?... Зачем?

vladimirbelarus 14 марта 2018 | 21:35

1.Количество дипломатов довести до минимума
2. Закрыть представительства всех государственных компаний РФ, активы и счета заморозить, персонал выслать.
3. Выслать всех российских гос чиновников, их родственников и детей и тд и аннулировать все их визы.
4. Закрыть все русские СМИ в Англии, все эти представительства ТАСС-шмас и тп. Персонал выслать. Визы аннулировать.
5. Убрать с Лондонской биржи все российские гос компании, счета заморозить.
6. Закрыть все клубы "Русского мира", "Друзей России" и прочих пропагандистских хоревок РФ.
7. Быстро и полно принять программу действий против аффилированных с Путиным олигархов по все той же программе: активы и счета заморозить, представительства закрыть, персонал выслать, визы аннулировать.
8. Обратить особое внимание на Украину, Сирию, отдельные районы РФ с целью противодействия путинскому режиму.
Ответные меры Великобритании в силу её финансового могущества и внешнеполитического влияния могут быть сильнее, чем все американские и ЕС-ские.

zorro89 14 марта 2018 | 21:47

vladimirbelarus: пупок развяжется)

bel0m0r 14 марта 2018 | 21:38

НашТамНет...

sergei_tn 14 марта 2018 | 21:43

Опровергает.

Доказывает, что таких программ нет?

Нет :) Просто голословно утверждает - нет мол их и все тут. Как воришка на допросе :)

lager23 14 марта 2018 | 21:43

Министерство торговли и промышленности России ...
-------------
Звучит несколько легкомысленно, с учётом речи о бинарном боевом ОВ, не правда ли?

gригорьич 14 марта 2018 | 22:24

lager23: все по уставу: танки в Военторге, Вагнер в Ролдугиным в Сирии, бинарное ОВ — в Минторговли. Путинская вертикаль в рамках сувдемократии.

hagana 14 марта 2018 | 21:45

А Минторговли-то причем ? Мы что? - Новичками тоже торгуем ?

vitaliyko 14 марта 2018 | 21:46

можно подумать, Минпромторг занимается разработкой химоружия, конечно не занимается, этим другое ведомство занимается

ostapbey 14 марта 2018 | 22:04

Пишут, пишут бумаги какие-то, запросы..

А ведь нужно послать запрос в Алмаз_Антей.
Там все по полочкам и разложат и разкладут.
Даже..

tenisfun 14 марта 2018 | 22:19

В то же время, ранее Москва неоднократно говорила о непричастности к покушению на Скрипаля.
=========================================================================
Помнится, что Чекатило даже в поисках жертв принимал активное участие.

bigmaikl 14 марта 2018 | 22:21

Что?
Пошли в несознанку за хозяином?

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