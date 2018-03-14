Навальный уверен в успехе «Партии Прогресса» в случае, если ее зарегистрируют

Политик Алексей Навальный высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» уверенность в успехе Российской политической партии «Партии Прогресса» в случае, если ее зарегистрируют.

«На данный момент это самая большая партия, и я уверен, что если эта «Партия Прогресса» будет зарегистрирована, в первом цикле она пройдет все законодательные барьеры, а во втором она будет везде побеждать», — сказал он.

А.Навальный отметил, что проблема заключается в том, что эту партию не регистрируют. «Мы пытались зарегистрировать «Партию прогресса» в очередной раз, съезд у нас был сорван, нас прогнали из помещения. Но мы будем продолжать регистрировать нашу партию, и мы требуем ее регистрации», — заключил он.

Российская политическая партия «Партия Прогресса», лишена официальной регистрации. Сам политик А.Навальный вступил в партию и был избран ее председателем в 2013 году, после того, как занял второе место на выборах мэра Москвы.