Навальный уверен в успехе «Партии Прогресса» в случае, если ее зарегистрируют
Политик Алексей Навальный высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» уверенность в успехе Российской политической партии «Партии Прогресса» в случае, если ее зарегистрируют.
«На данный момент это самая большая партия, и я уверен, что если эта «Партия Прогресса» будет зарегистрирована, в первом цикле она пройдет все законодательные барьеры, а во втором она будет везде побеждать», — сказал он.
А.Навальный отметил, что проблема заключается в том, что эту партию не регистрируют. «Мы пытались зарегистрировать «Партию прогресса» в очередной раз, съезд у нас был сорван, нас прогнали из помещения. Но мы будем продолжать регистрировать нашу партию, и мы требуем ее регистрации», — заключил он.
Российская политическая партия «Партия Прогресса», лишена официальной регистрации. Сам политик А.Навальный вступил в партию и был избран ее председателем в 2013 году, после того, как занял второе место на выборах мэра Москвы.
Комментарии6
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lion64___3 14 марта 2018 | 21:33
"Партия умеренного прогресса в рамках закона" это круто! Сам унитаз-обвальный уверен в успехе.
zorro89 14 марта 2018 | 21:33
Что за партия такая? И почему политически труп разговаривает?
ushkujnik 14 марта 2018 | 21:43
Затея Алексея Навального о сознании "своей" партии изначально ошибочна...
Шансов на "успех" наспех сколоченной партийки не предвидится...
Независимо от уклона, идеологии, ориентации...
К тому же, на том либеральном поле, которое окучивает Навальный, по сценарию уже запланирована марионеточная партия г-жи Собчак. А это - федеральный пиар, государственная поддержка, административные ресурсы...
Так что, ПП - это тупик. Смените дискурс, Алексей Анатольевич!..
abuvgrobu 14 марта 2018 | 21:45
«На данный момент это самая большая партия, и я уверен, что если эта «Партия Прогресса» будет зарегистрирована, в первом цикле она пройдет все законодательные барьеры, а во втором она будет везде побеждать», — сказал он.
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Долго и заразительно смеялся как мошка, надувая щёчки, пытается всех уверить, что оно - слон..
sasass 14 марта 2018 | 21:46
Теперешняя власть настоящие выборы не допустит - она не дура терять власть...
boseal 14 марта 2018 | 21:47
Алексей, Вы сразу как зарегистрируетесь объединитесь с выкидышем Гудкова и Собчак - хоронить сие детище будет удобно одним разом, а не по частям.