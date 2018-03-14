Продажа лекарств в магазинах может повлиять на доступность рецептурных препаратов

В Торгово-промышленной палате выступили против законопроекта, который расширяет площадки для торговли безрецептурными средствами. Оппоненты такой инициативы Минпромторга говорят, что она может привести к закрытию многих аптек – они попросту не выдержат конкуренции. Кроме того, разработка такого законопроекта велась без профильного министерства, а именно — Минздрава, передает ТАСС.