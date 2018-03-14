Продажа лекарств в магазинах может повлиять на доступность рецептурных препаратов
В Торгово-промышленной палате выступили против законопроекта, который расширяет площадки для торговли безрецептурными средствами. Оппоненты такой инициативы Минпромторга говорят, что она может привести к закрытию многих аптек – они попросту не выдержат конкуренции. Кроме того, разработка такого законопроекта велась без профильного министерства, а именно — Минздрава, передает ТАСС.
Комментарии10
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antiboh 14 марта 2018 | 21:06
может привести к закрытию многих аптек //
А про людей в палате не подумали? или они им по....
duch_nec 14 марта 2018 | 21:10
Аптечная мафия перешла вы контратаку.
Количество аптек зашкаливает, цены в них тоже.
И если их количество сократится из-за конкуренции и снижения цен, то это хорошо.
Пусть аптека будет аптекой, а зубной пастой и кремом для бритья можно и в магазине торговать.
А то хрен найдешь аптеку, в которой могут простейшее лекарство приготовить. Хлористый калий развесить не могут. А называются аптекой.
kotvinder2 14 марта 2018 | 21:21
duch_nec: Дерут три шкуры, сволочи! Хорош аптекарей кормить!
chnch 14 марта 2018 | 21:21
duch_nec: Да ладно вам жаловаться! Можно подумать если вам вместо хлористого цианистый калий дадут, вы прям на вкус отличите и жаловатся пойдёте!
duch_nec 14 марта 2018 | 21:32
chnch: Анекдот напомнили. Древний.
Одесса. Аптека.
Влетает покупатель .
Кричит провизору:
Вы что мне дали? Я заказывал хлористый калий, ва вы мне дали цианистый
duch_nec 14 марта 2018 | 21:34
Провизор смотрит и говорит: Таки да, сейчас заменим.
Но что вы так шумите. разница-то всего 20 копеек.
chnch 14 марта 2018 | 21:47
duch_nec: ага. так я первый вспомнил.
alexey65 14 марта 2018 | 22:29
duch_nec: Вы не в теме, а лезете с советами космического масштаба и космической же глупости.
Если разрешать магазинам торговать лекарствами, тогда уже давайте и аптекам разрешим торговать коньяком и колбасой!
Цены не снизятся, но выручки аптек упадут, т.к. часть выручки перейдет в магазины.
Соответственно, аптеки начнут закрываться и людям придется дальше идти, чтобы приобрести те лекарства, которые в магазинах не продаются.
duch_nec 14 марта 2018 | 22:37
alexey65: А кто ипм запрещает?
Не будьте идиотом. Большинство аптек сегодня и есть магазины по продаже косметики, пищевых добавок и прочей херни.
Колбасой и коньяком они торговать не будут ввиду конкуренции.
Но боятся конкуренции и в продаже пенталгина. Почему?
Идти дальше это на сколько метров?
У меня в пределах двух кварталов 7 аптек. Если 4 закроются, то я не вздрогну. 25 лет была одна, хватало. Но в тней готовилии лекарства. теперь нет.
Я лучше пройду лишние 100 м и куплю лекарство на 50% дешевле.
sasass 14 марта 2018 | 21:23
Народ пытаются оставить без лекарств , чтобы купить нужное лекарство придется несколько продажных точек обходить и в результате нужного не найти...