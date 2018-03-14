Полиция отпустила часть задержанных активистов левого блока и анархистов

На квартирах некоторых из них, а также в штабе Левого блока проходили обыски по делу о вандализме. Это связано с акцией возле офиса «Единой России» в Москве, когда неизвестные разбили окно в помещении и кинули в него дымовую шашку. Как пишет сайт ОВД-Инфо, некоторые из задержанных всё ещё не выходят на связь.