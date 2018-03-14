Алексей Навальный планирует направить в качестве наблюдателей на избирательные участки около 26 тысяч человек
Как рассказал политик в эфире «Эха Москвы», по большей части эти люди регистрируется наблюдателями от партии «Яблоко». Кроме того, часть людей будет присутствовать на избирательных участках от штаба кандидата-коммуниста Павла Грудинина и от штаба Ксении Собчак. Всего же желающих стать наблюдателями, по словам Навального, зарегистрировались более 60 тысяч человек.
Комментарии24
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kuznetsov5lavik 14 марта 2018 | 21:04
Скажите ему пускай не врёт. 260 наблюдателей ещё поверю.
max3446 14 марта 2018 | 21:05
26 тысяч боевиков с поддельными бюллетенями? Думаю любой понимает что эти террористы там наделают на избирательных участках. Если на своем или соседнем такого боевика увижу обязательно потребую чтобы его арестовали и посадили на длительный срок за попытку государственного переворота
nikitin43 14 марта 2018 | 21:08
max3446: кокс довезли с аргентины дипломаты ?
patrik03 14 марта 2018 | 21:12
Алексей Навальный планирует направить в качестве наблюдателей на избирательные участки около 26 тысяч человек...
Отправит своих "бойкотчиков", наблюдать за чистотой избрания В.Путина на четвёртый срок? По-моему у Алексея Анатольевича, голова набита тупым дерьмом или всё это Сиськи делает для провокаций и срыва голосования.
nikitin43 14 марта 2018 | 21:13
patrik03: про тебя понятно - у тебя природное берёт верх над галюциогенами .
bigmaikl 14 марта 2018 | 21:22
nikitin43: Да он троллит уже 3 года!
oto_davar 14 марта 2018 | 21:48
patrik03: //Отправит своих "бойкотчиков//
=================
Педофил ирландский, а у тебя в дурке голосуют за Путина? Досрочное голосование прошло? Кукушкой кукуешь, или так, молча, в урну бросаешь?
haldey 14 марта 2018 | 21:23
Ну, если бы он еще объявил, что и от партии ЕР, то вообще мог сказать о 100 тысячах...
А если серьезно, что бы поверили, что выборы фальсифицированы, по показаниям наблюдателей, то 26000 уже почти аргумент, тем более, что сейчас не надо ничего доказывать... Важно озвучить, а то, что его сторонники в д/с, ясельной группе, кого это вообще волнует... Леша запроси новую методичку, эта устарела, до того, как ты ее прочитал))) Нам пофиг сколько у тебя наблюдателей)))
Россияне верят своему президенту, а не Западной пропаганде!
А самое главное, у нас уже достаточно мудрых людей, что бы свести на нет все ваши попытки раскачать ситуацию, и обрушить Россию, как Украину! Да, и украинская прививка еще действует! Так что, пи...иди в младшие классы и там пудри мозги... Но скоро тебя и из школы вынесут сами ученики! Иди уточек надувай)))
romashka__ 14 марта 2018 | 21:28
Успехов Алексею ! Отличный парень. Умный политик.
haldey 14 марта 2018 | 22:22
romashka__: Умного политика, Собчак не опустила бы ниже плинтуса, задавая не очень сложные вопросы! И умный политик не будет опускаться до "вас так в мгимо научили"- это ему приговор, как политику!
liberal_vulgaris 14 марта 2018 | 21:06
Получается, что это явлинский направит 26 тыс. наблюдателей, а навальный мелкая шестерка при нем :)
ginbin_ 14 марта 2018 | 21:06
Успехов в подсчетах, главное чтобы у эллочки компутер не сломался. Бойкот этому цирку.
alis_kirs 14 марта 2018 | 21:17
ginbin_: === Бойкот этому цирку.==
Ваше полное право... Только потом не скулите, что президент не избирался!
kottigr1 14 марта 2018 | 21:21
alis_kirs: Путинисты могут то же на выборы не ходить.. Их Вошьдь даже в них не нуждается.. И без сопливых сам себя переизберет !
oto_davar 14 марта 2018 | 21:50
alis_kirs: //Только потом не скулите, что президент не избирался! //
=================
А зачем избирать, если уже монтируют сцену для праздничного концерта? Сходишь на участок, а лучшие места на Манежке тем временем займут.
ushkujnik 14 марта 2018 | 21:07
И это правильно... Удачи!
Москву закрыть от шулеров возможно. Крупные города - частично тоже...
А провинция? А кавказские республики?..
boseal 14 марта 2018 | 21:16
Навальный продолжает имитацию активного гражданского процесса перед выборами. Если честно, то очень похоже на правду).
good_dobrai 14 марта 2018 | 21:22
" ..... Кажется, и легко на вид, а рассмотришь — просто черт возьми! После видят, нечего делать, — ко мне. И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры курьеры... можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров! Каково положение, я спрашиваю?»(Ревизор)
snagging 14 марта 2018 | 21:24
Это реальная работа, но жулики и воры уже свезли в Москву толпы гопоты, которые заполнили все ведомственные гостиницы и дома отдыха, и группами по 6-8 человек шастают по столице, чтобы устроить карусели на всех участках Москвы.
bigmaikl 14 марта 2018 | 21:24
УСПЕХА!
mlt1986m3 14 марта 2018 | 21:34
Алексей Навальный планирует направить в качестве наблюдателей на избирательные участки около 26 тысяч человек
Как рассказал политик в эфире «Эха Москвы», по большей части эти люди регистрируется наблюдателями от партии «Яблоко». Кроме того, часть людей будет присутствовать на избирательных участках от штаба кандидата-коммуниста Павла Грудинина ...
...
Эвона !
А... г. Навальный то здесь при чем ?
Был ... у меня один такой деятель на заметке...
Очень ! любил... появляться в последний момент на готовое . С портфелем. Собирал статистику на наших массовых мероприятиях , складывал в портфель.... А затем выдавал за свою отчетность. Зарплату себе , между прочим в своей кассе не морщась получал.
oto_davar 14 марта 2018 | 21:45
Молодец.
hagana 14 марта 2018 | 21:51
Вот это - молодец !
sjuzanna 14 марта 2018 | 22:00
Навальный планирует направить наблюдателей на участки;
Собчак планирует направить...;
Грудинин планирует направить.... Неужели и Грудинин связан с Госдепом???