Алексей Навальный планирует направить в качестве наблюдателей на избирательные участки около 26 тысяч человек...

Как рассказал политик в эфире «Эха Москвы», по большей части эти люди регистрируется наблюдателями от партии «Яблоко». Кроме того, часть людей будет присутствовать на избирательных участках от штаба кандидата-коммуниста Павла Грудинина и от штаба Ксении Собчак. Всего же желающих стать наблюдателями, по словам Навального, зарегистрировались более 60 тысяч человек.