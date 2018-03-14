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Эксклюзив Эха 21:01, 14 марта 2018

Алексей Навальный планирует направить в качестве наблюдателей на избирательные участки около 26 тысяч человек

Как рассказал политик в эфире «Эха Москвы», по большей части эти люди регистрируется наблюдателями от партии «Яблоко». Кроме того, часть людей будет присутствовать на избирательных участках от штаба кандидата-коммуниста Павла Грудинина и от штаба Ксении Собчак. Всего же желающих стать наблюдателями, по словам Навального, зарегистрировались более 60 тысяч человек.

Комментарии

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kuznetsov5lavik 14 марта 2018 | 21:04

Скажите ему пускай не врёт. 260 наблюдателей ещё поверю.

max3446 14 марта 2018 | 21:05

26 тысяч боевиков с поддельными бюллетенями? Думаю любой понимает что эти террористы там наделают на избирательных участках. Если на своем или соседнем такого боевика увижу обязательно потребую чтобы его арестовали и посадили на длительный срок за попытку государственного переворота

nikitin43 14 марта 2018 | 21:08

max3446: кокс довезли с аргентины дипломаты ?

patrik03 14 марта 2018 | 21:12

Алексей Навальный планирует направить в качестве наблюдателей на избирательные участки около 26 тысяч человек...

Отправит своих "бойкотчиков", наблюдать за чистотой избрания В.Путина на четвёртый срок? По-моему у Алексея Анатольевича, голова набита тупым дерьмом или всё это Сиськи делает для провокаций и срыва голосования.

nikitin43 14 марта 2018 | 21:13

patrik03: про тебя понятно - у тебя природное берёт верх над галюциогенами .

bigmaikl 14 марта 2018 | 21:22

nikitin43: Да он троллит уже 3 года!

oto_davar 14 марта 2018 | 21:48

patrik03: //Отправит своих "бойкотчиков//
=================
Педофил ирландский, а у тебя в дурке голосуют за Путина? Досрочное голосование прошло? Кукушкой кукуешь, или так, молча, в урну бросаешь?

haldey 14 марта 2018 | 21:23

Ну, если бы он еще объявил, что и от партии ЕР, то вообще мог сказать о 100 тысячах...
А если серьезно, что бы поверили, что выборы фальсифицированы, по показаниям наблюдателей, то 26000 уже почти аргумент, тем более, что сейчас не надо ничего доказывать... Важно озвучить, а то, что его сторонники в д/с, ясельной группе, кого это вообще волнует... Леша запроси новую методичку, эта устарела, до того, как ты ее прочитал))) Нам пофиг сколько у тебя наблюдателей)))
Россияне верят своему президенту, а не Западной пропаганде!
А самое главное, у нас уже достаточно мудрых людей, что бы свести на нет все ваши попытки раскачать ситуацию, и обрушить Россию, как Украину! Да, и украинская прививка еще действует! Так что, пи...иди в младшие классы и там пудри мозги... Но скоро тебя и из школы вынесут сами ученики! Иди уточек надувай)))

romashka__ 14 марта 2018 | 21:28

Успехов Алексею ! Отличный парень. Умный политик.

haldey 14 марта 2018 | 22:22

romashka__: Умного политика, Собчак не опустила бы ниже плинтуса, задавая не очень сложные вопросы! И умный политик не будет опускаться до "вас так в мгимо научили"- это ему приговор, как политику!

liberal_vulgaris 14 марта 2018 | 21:06

Получается, что это явлинский направит 26 тыс. наблюдателей, а навальный мелкая шестерка при нем :)

ginbin_ 14 марта 2018 | 21:06

Успехов в подсчетах, главное чтобы у эллочки компутер не сломался. Бойкот этому цирку.

alis_kirs 14 марта 2018 | 21:17

ginbin_: === Бойкот этому цирку.==
Ваше полное право... Только потом не скулите, что президент не избирался!

kottigr1 14 марта 2018 | 21:21

alis_kirs: Путинисты могут то же на выборы не ходить.. Их Вошьдь даже в них не нуждается.. И без сопливых сам себя переизберет !

oto_davar 14 марта 2018 | 21:50

alis_kirs: //Только потом не скулите, что президент не избирался! //
=================
А зачем избирать, если уже монтируют сцену для праздничного концерта? Сходишь на участок, а лучшие места на Манежке тем временем займут.

ushkujnik 14 марта 2018 | 21:07

И это правильно... Удачи!

Москву закрыть от шулеров возможно. Крупные города - частично тоже...
А провинция? А кавказские республики?..

boseal 14 марта 2018 | 21:16

Навальный продолжает имитацию активного гражданского процесса перед выборами. Если честно, то очень похоже на правду).

good_dobrai 14 марта 2018 | 21:22

" ..... Кажется, и легко на вид, а рассмотришь — просто черт возьми! После видят, нечего делать, — ко мне. И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры курьеры... можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров! Каково положение, я спрашиваю?»(Ревизор)

snagging 14 марта 2018 | 21:24

Это реальная работа, но жулики и воры уже свезли в Москву толпы гопоты, которые заполнили все ведомственные гостиницы и дома отдыха, и группами по 6-8 человек шастают по столице, чтобы устроить карусели на всех участках Москвы.

bigmaikl 14 марта 2018 | 21:24

УСПЕХА!

mlt1986m3 14 марта 2018 | 21:34

Алексей Навальный планирует направить в качестве наблюдателей на избирательные участки около 26 тысяч человек

Как рассказал политик в эфире «Эха Москвы», по большей части эти люди регистрируется наблюдателями от партии «Яблоко». Кроме того, часть людей будет присутствовать на избирательных участках от штаба кандидата-коммуниста Павла Грудинина ...
...
Эвона !
А... г. Навальный то здесь при чем ?
Был ... у меня один такой деятель на заметке...
Очень ! любил... появляться в последний момент на готовое . С портфелем. Собирал статистику на наших массовых мероприятиях , складывал в портфель.... А затем выдавал за свою отчетность. Зарплату себе , между прочим в своей кассе не морщась получал.

oto_davar 14 марта 2018 | 21:45

Молодец.

hagana 14 марта 2018 | 21:51

Вот это - молодец !

sjuzanna 14 марта 2018 | 22:00

Навальный планирует направить наблюдателей на участки;
Собчак планирует направить...;
Грудинин планирует направить.... Неужели и Грудинин связан с Госдепом???

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