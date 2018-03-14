Российский МИД уже получил список сотрудников посольства в Лондоне, которые должны будут покинуть Великобританию

Для этого у них есть семь лет, подтвердила официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, Россия готовит адекватные и зеркальные меры. Сейчас они прорабатываются.

О высылке группы россиян, которых Лондон считает причастными к российской разведке, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила сегодня в качестве ответа на дело о нападении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.

Меры, которые Великобритания собирается принять в отношении России, не соответствуют выдвинутым обвинениям, они слишком мягкие. Такое мнение высказал в эфире «Эха Москвы» журналист Константин фон Эггерт.

Среди мер, озвученных премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, высылка российских послов, ужесточение санкций и усиление мер безопасности в стране и на границе.