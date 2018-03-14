Российский МИД уже получил список сотрудников посольства в Лондоне, которые должны будут покинуть Великобританию
Для этого у них есть семь лет, подтвердила официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, Россия готовит адекватные и зеркальные меры. Сейчас они прорабатываются.
О высылке группы россиян, которых Лондон считает причастными к российской разведке, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила сегодня в качестве ответа на дело о нападении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.
Меры, которые Великобритания собирается принять в отношении России, не соответствуют выдвинутым обвинениям, они слишком мягкие. Такое мнение высказал в эфире «Эха Москвы» журналист Константин фон Эггерт.
Среди мер, озвученных премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, высылка российских послов, ужесточение санкций и усиление мер безопасности в стране и на границе.
Комментарии61
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avorozhev Александр Ворожев 14 марта 2018 | 22:03
Эй шпиёны- хватай мешки, вокзал отходит!!!
begemot 14 марта 2018 | 22:05
Не понял: семь ЛЕТ???Вероятно,ДНЕЙ.......
clandestino 14 марта 2018 | 22:06
Поздравляю соотечественников с возвращением на Родину. Намаялись, поди, на чужбине.
sjuzanna 14 марта 2018 | 22:22
clandestino: \\Поздравляю соотечественников с возвращением на Родину.\\
Может быть, что они привезут с собой в Москву и кусочек Лондона?
sjuzanna 14 марта 2018 | 22:19
Боюсь, что такой патриотизм будет стоить Терезе Мэй должности.
(покойный Талейран говаривал: "Старайтесь, господа, но в меру").
ugiazov 14 марта 2018 | 22:22
sjuzanna: Вы правы. Она же не обещает сжечь в ядерном огне.
sjuzanna 14 марта 2018 | 22:33
ugiazov: Вы правы. Намеки - великая вещь!