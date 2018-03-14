Навальный не исключил проведение уличных акций 19 марта

Политик, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный не исключает, что 19 марта, после выборов президента России, могут пройти уличные акции. При этом он сообщил, что в день выборов митинги проводиться не будут.

«18 мы не планируем уличные мероприятия. Мы бы хотели их провести, но мы понимаем, что мы дадим подарок Кремлю, чтобы всех переарестовать и сорвать нам систему наблюдения. Поэтому 18 мы не планируем, 19 – как получится», – сказал он в прямом эфире «Эхо Москвы», отвечая на вопрос главного редактора радиостанции.

По словам А.Навального, уличные протесты могут спровоцировать массовые фальсификации на выборах. При этом политик подчеркнул, что его сторонники будут действовать «законно, исходя из политической ситуации», «Люди имеют право мирно и без оружия собираться. Мы будем собираться тогда, когда мы считаем нужным и правильным», — сказал А.Навальный.