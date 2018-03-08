Юристы ФБК встретятся с главой ЦИК Памфиловой в четверг

Юристы Фонда борьбы с коррупцией встретятся с главой ЦИК Эллой Памфиловой в четверг, 15 марта. Главной темой встречи станет обеспечение безопасности наблюдателей на выборах президента 18 марта. Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил политик, основатель ФБК Алексей Навальный.

«Повестка этой встречи заключается в том, что мы требуем, чтобы наши наблюдатели смогли работать. У нас люди едут в Чечню, у нас есть всякие Мордовии, Кемерово, опять же есть нападения на штабы. Мы хотим, раз уж она, сидя здесь, в эфире «Эха Москвы», говорит, что: «Я такая вся за наблюдателей», обещала нам помочь и сказала много таких слов, которые нам понравились, мы хотим, чтобы все эти обещания были реализованы», — сказал он.

При этом А.Навальный отметил, что сам не намерен присутствовать на встрече, поскольку опасается, что в этом случае дискуссия с Э.Памфиловой «будет очевидно политической».

Во вторник, 13 марта, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила о готовности встретиться с А.Навальным и его соратниками.