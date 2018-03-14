Около 26 тысяч наблюдателей от Навального будут работать на избирательных участках на выборах 18 марта
Около 26 тысяч наблюдателей от политика Алексея Навального будут на избирательных участках работать на выборах 18 марта. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Мы рассчитываем, что около 26 тысяч наблюдателей реально будут на избирательных участках и плюс какое-то количество будет смотреть за видео», — сказал он.
Также политик добавил, что наблюдатели идут от кандидатов большей частью от партии «Яблока», на втором месте от кандидата П.Грудинина, на третьем месте от кандидата Ксении Собчак.
«У нас 60200 тысяч людей зарегистрировались, которые желают пойти наблюдателями, из них 18% несовершенолетних. Мы гордимся такими цифрами», — отметил А.Навальный.
Комментарии13
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dobro_vam_v_dom 14 марта 2018 | 20:41
Интересно, где Леха взял деньги на 26 тысяч бутылок водки для своих "наблюдателей"?
ringmenn 14 марта 2018 | 20:49
dobro_vam_v_dom: Зависть гложет? Нажраться охота, а бабок нет!! Пойди поработай для разнообразия. И завидуй молча!!!
evgolius7 14 марта 2018 | 20:59
Судя по тому, что творится с давлением ради явки, 18 марта во всех городах России будет объявлена воздушная тревога и от людей потребуют немедленно укрыться на участках для голосования.
(с)
abuvgrobu 14 марта 2018 | 20:45
«У нас 60200 тысяч людей зарегистрировались, которые желают пойти наблюдателями, из них 18% несовершенолетних. Мы гордимся такими цифрами», — отметил А.Навальный.
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Хех, а как на митинги и шествия, инициативы своего фюрера сисяна поддержать, так триста человек приходит, из которых сто зевак и сто журнализдов..
a8olduin 14 марта 2018 | 20:51
abuvgrobu: Он врёт постоянно. Уже прям бесить начинает конкретно это фюрэрок-школоты.
xoxlolox 14 марта 2018 | 20:45
А как опознать то сектантов сисяна? Надо будет на участок для голосования пузырек с зеленкой взять ,надеюсь хоть одну тварь навальную помечу !))))
captainobvious 14 марта 2018 | 20:52
xoxlolox: думаю, что опознать наблюдателей от Навального не составит труда: они будут постоянно тупить в своих смартфонах, делать селфи и яростно спорить друг с другом, чей файер болт круче, и почему против иммолейт импрувед он вообще ниочем....
freedom55 14 марта 2018 | 21:01
captainobvious: Что не защитник власти, то мразь.
nanaryfive 14 марта 2018 | 20:46
Шо вы брешите. 260 тысяч наблюдателей у Лёхи. а ещё 500 тысяч в резерве...
ringmenn 14 марта 2018 | 20:46
Хорошая новость!
magna_tab 14 марта 2018 | 20:49
наблюдатели не помогут, т.к. основные приписки в пользу пуйла будут проходить в окружных ИК, просто не мудрствуя лукаво, нарисуют нужные АП цифры!
sg76g 14 марта 2018 | 20:59
magna_tab:
Мнда, а манда? А зачем тогда карусели и вбросы? Ты подумал, если мог, прежде чем всякую куйню плести..
vlasta64 14 марта 2018 | 20:58
Ему еще лет 15 быть наблюдателем.