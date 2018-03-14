Около 26 тысяч наблюдателей от Навального будут работать на избирательных участках на выборах 18 марта

Около 26 тысяч наблюдателей от политика Алексея Навального будут на избирательных участках работать на выборах 18 марта. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы рассчитываем, что около 26 тысяч наблюдателей реально будут на избирательных участках и плюс какое-то количество будет смотреть за видео», — сказал он.

Также политик добавил, что наблюдатели идут от кандидатов большей частью от партии «Яблока», на втором месте от кандидата П.Грудинина, на третьем месте от кандидата Ксении Собчак.

«У нас 60200 тысяч людей зарегистрировались, которые желают пойти наблюдателями, из них 18% несовершенолетних. Мы гордимся такими цифрами», — отметил А.Навальный.