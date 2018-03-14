Газпром планирует сократить сотни сотрудников в своих зарубежных подразделениях
Им предложат рабочие места в офисе компании в Петербурге, — рассказали агентству ReutersРейтер два источника, знакомые с ситуацией. Планы компании по сокращению персонала в Европе появились еще до обострения российско-британских отношений, — отмечает агентство. В концерне подтвердили, что начали прорабатывать вопросы реорганизации своего экспортного подразделения, но никаких планов еще не утверждено.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
aallttoo 14 марта 2018 | 20:40
И правильно! незачем скрепанутым на всю голову расеянам делать в загнивающей Европе.
На Родину!
В МухосрансК!
sab171 14 марта 2018 | 21:02
aallttoo: ну скажем Питер не Мухосранск и даже не Васюки, Лахта-центр пока не достроен, но места офисным бездельникам хватит, ну не сварщиками и слесарями же их для газификации деревень устраивать.
mppv 14 марта 2018 | 20:45
Места рабочие предложат ... А работу кто предложит?
world_nail 14 марта 2018 | 20:52
"Им предложат рабочие места в офисе компании в Петербурге" - а там всего две вакансии - уборщицы и сантехника.
natogrek 14 марта 2018 | 21:03
Вот они обрадуются-то)))