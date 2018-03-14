Газпром планирует сократить сотни сотрудников в своих зарубежных подразделениях

Им предложат рабочие места в офисе компании в Петербурге, — рассказали агентству ReutersРейтер два источника, знакомые с ситуацией. Планы компании по сокращению персонала в Европе появились еще до обострения российско-британских отношений, — отмечает агентство. В концерне подтвердили, что начали прорабатывать вопросы реорганизации своего экспортного подразделения, но никаких планов еще не утверждено.