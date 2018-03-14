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20:32, 14 марта 2018

Газпром планирует сократить сотни сотрудников в своих зарубежных подразделениях

Им предложат рабочие места в офисе компании в Петербурге, — рассказали агентству ReutersРейтер два источника, знакомые с ситуацией. Планы компании по сокращению персонала в Европе появились еще до обострения российско-британских отношений, — отмечает агентство. В концерне подтвердили, что начали прорабатывать вопросы реорганизации своего экспортного подразделения, но никаких планов еще не утверждено.

Комментарии

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aallttoo 14 марта 2018 | 20:40

И правильно! незачем скрепанутым на всю голову расеянам делать в загнивающей Европе.
На Родину!
В МухосрансК!

(комментарий скрыт)

sab171 14 марта 2018 | 21:02

aallttoo: ну скажем Питер не Мухосранск и даже не Васюки, Лахта-центр пока не достроен, но места офисным бездельникам хватит, ну не сварщиками и слесарями же их для газификации деревень устраивать.

mppv 14 марта 2018 | 20:45

Места рабочие предложат ... А работу кто предложит?

world_nail 14 марта 2018 | 20:52

"Им предложат рабочие места в офисе компании в Петербурге" - а там всего две вакансии - уборщицы и сантехника.

natogrek 14 марта 2018 | 21:03

Вот они обрадуются-то)))

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